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Регулярный чемпионат НХЛ — 2024/2025, дедлайн, кто сменил команду и был обменян, главная информация, все крупные трансферы

Кого из россиян обменяют? Кем усилится «Вашингтон»? Дедлайн НХЛ. LIVE
Денис Лутченко Егор Торишный
,
Дедлайн НХЛ
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В течение нескольких последних недель уже произошло немало крупных обменов, а теперь наступает самое интересное.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Дедлайн переходов – одна из контрольных точек любого сезона НХЛ, и до нового остаётся несколько суток. 7 марта в 23:00 мск окно обменов закроется – и до конца нынешнего сезона клубы будут использовать только те ресурсы, которые у них есть (ну разве что можно усилиться собственными проспектами из Европы без контракта). Именно по этой схеме после завершения плей-офф КХЛ в «Каролину Харрикейнз» может отправиться защитник СКА Александр Никишин.

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Нужно ли усиление «Вашингтону»? Пойдёт ли «Торонто» ва-банк? Восток НХЛ перед дедлайном

«Чемпионат» в режиме реального времени будет следить за последними глобальными изменениями в составах североамериканских команд в сезоне-2024/2025. Кто произведёт наиболее масштабное усиление в надежде сильно пошуметь в плей-офф, а кто уже думает о следующих сезонах? Узнаем в течение ближайших дней.

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