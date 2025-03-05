Кого из россиян обменяют? Кем усилится «Вашингтон»? Дедлайн НХЛ. LIVE

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Дедлайн переходов – одна из контрольных точек любого сезона НХЛ, и до нового остаётся несколько суток. 7 марта в 23:00 мск окно обменов закроется – и до конца нынешнего сезона клубы будут использовать только те ресурсы, которые у них есть (ну разве что можно усилиться собственными проспектами из Европы без контракта). Именно по этой схеме после завершения плей-офф КХЛ в «Каролину Харрикейнз» может отправиться защитник СКА Александр Никишин.

«Чемпионат» в режиме реального времени будет следить за последними глобальными изменениями в составах североамериканских команд в сезоне-2024/2025. Кто произведёт наиболее масштабное усиление в надежде сильно пошуметь в плей-офф, а кто уже думает о следующих сезонах? Узнаем в течение ближайших дней.