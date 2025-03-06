А «Вашингтон» одержал волевую победу над «Рейнджерс» и продолжает борьбу за Президентский кубок.

Монструозный Овечкин! Забил 885-й гол и остановился в шаге от ещё одного рекорда Гретцки

В прошлом матче «Вашингтон» сумел прервать серию из трёх поражений подряд, переиграв «Оттаву» на домашнем льду. «Рейнджерс» же буквально вчера впервые за долгое время оказались в восьмёрке и вряд ли бы хотели вновь отдать это место. Даже если соперник – лучшая команда Востока.

Уже на второй минуте «столичные» открыли счёт – оборона «копов» на миг заснула, чем Уилсон и Дюбуа умело разобрались. А вот далее для «Вашингтона» началась тяжёлая жизнь – хозяева перехватили инициативу и начали штурмовать ворота Линдгрена. Артемий Панарин поехал туда, где его встретить можно крайне редко – на пятак. Лёгкое подставление помогло россиянину продлить голевую серию до трёх игр.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На второй период команды вышли, словно это седьмая игра серии плей-офф – игроки предоставляли друг другу минимум пространства, задирали и провоцировали. Зрители даже увидели две драки: в первой схлестнулись Кэррик и Дьюхейм, во второй – Пярссинен и Рой. Но перед дракой Кэррик, играющий в четвёртом звене, забросил шикарную шайбу, перехитрив и вратаря, и защитника.

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«Вашингтон» уже много раз демонстрировал в этом сезоне, как он способен добавлять по ходу третьего периода. В этом матче именно так и случилось – «столичные» начали запирать хозяев в зоне, создавали опасные моменты, а также вынуждали соперника фолить. Закончилось всё это тем, ради чего зрители по всему миру собираются на трансляциях игр «Кэпиталз» — Овечкин накатил на пятак и первым оказался на бесхозной шайбе. 885-й гол великого снайпера всех времён!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Встреча ушла в дополнительную пятиминутку, где у Ови был превосходный шанс оформить дубль, но Игорь Шёстёркин не позволил этого сделать. Но с выходом «два в один» Строума и Уилсона российский вратарь уже ничего не смог поделать.

«Вашингтон» одерживает волевую победу и догоняет «Виннипег» по очкам в борьбе за Президентский кубок. А Александр Овечкин сокращает разрыв от Уэйна Гретцки до 10 шайб, попутно набрав 1599-е очко в НХЛ. Уже в следюущем матче Ови может стать первым россиянином, который набрал 1600 очков в лиге.

А ещё Александру надо забить два гола в марте, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за один календарный месяц – канадец настрелял 157 в декабре, а россиянин 156 в марте.