Уникальный случай в НХЛ – три российских вратаря в одном клубе! Как так получилось?

В придачу ещё и директор по голкиперам в «Сан-Хосе» — не кто иной, как Евгений Набоков.

Три российский вратаря в одной команде НХЛ – такого, пожалуй, и не припомнить за всю историю! Два российских вратаря – и было, и сейчас тоже есть. Илья Сорокин и Семён Варламов уже пятый год выступают вместе за «Айлендерс», можно ещё вспомнить Илью Брызгалова и Сергея Бобровского в «Филадельфии», но чтобы три сразу… Теперь такая команда есть – «Сан-Хосе».

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Как так получилось

Первым в «Сан-Хосе» появился Георгий Романов. Воспитанник «Автомобилиста» не был первым номером даже в ВХЛ, и в КХЛ вообще, считай, не играл, если не считать выхода на буллиты. И задрафтован в НХЛ не был, но его приметил Билл Питерс, когда работал тренером в Екатеринбурге, и рекомендовал «Калгари».

«Он отправлял мои видео с тренировок, которые сам снимал на телефон. Я разговаривал с тренерами вратарей «Флэймз», они хотели, чтобы я приехал, но у них была перестройка в тот год, поэтому не сложилось. Я должен был подписывать с «Автомобилистом» новый контракт и не мог рисковать карьерой и ждать предложения от «Калгари», не подписываясь дома. Не хватало деталей, ясности, гарантий. В дальнейшем тренер из «Калгари» перешёл в «Сан-Хосе», его зовут Томас Спир. Он порекомендовал меня Евгению Викторовичу Набокову, и со мной связались уже ближе к окончанию сезона. В «Шаркс» сказали, что следили за мной, смотрели мои игры и проявляют ко мне интерес», — рассказывал Романов в интервью «Чемпионату».

В мае 2023 года он подписал двусторонний контракт новичка и выступал в основном за «Барракуду». В прошлом сезоне Романов дебютировал в НХЛ и сейчас тоже находится в основе.

Летом 2024 года в «Сан-Хосе» приехал Ярослав Аскаров. В 2020-м его задрафтовали выше всех российских вратарей в истории, когда «Нэшвилл» выбрал его под общим 11-м номером. Но когда Ярослав добрался до Америки, то ему не доверили даже роль второго номера. Никаких изменений в ближайшем будущем не предвиделось, недовольство Ярослава росло, и в итоге он сам запросил обмен.

Молодого таланта с большим удовольствием забрал «Сан-Хосе», тут же продлив с ним контракт. Здесь уже Аскаров в АХЛ не засиделся и довольно быстро оказался в основе. Нет сомнений, что за ним – будущее «акул».

А в декабре 2024 года состав «Шаркс» пополнил Александр Георгиев, выступавший за «Колорадо» последние два с половиной года. Первый сезон в «лавинах» сложился для россиянина великолепно, второй – чуть хуже, но он закончил его отличной игрой в плей-офф. Однако в этом году всё пошло наперекосяк. «В первых двух матчах сезона я сыграл очень плохо и после этого почувствовал, что доверие испарилось», — рассказывал Александр в интервью сайту San Jose Hockey Now.

Контракт Георгиева истекает после этого сезона, и в «Сан-Хосе» — худшей команде НХЛ – он мог и не задержаться, вновь сменив команду перед дедлайном. Однако «акулы» решили иначе – на днях они обменяли чеха Витека Ванечека во «Флориду» и одновременно подняли в основу Романова. Ещё ранее был обменян Маккензи Блэквуд (как раз в «Колорадо») – так сложилась полностью российская вратарская линия «Сан-Хосе».

Евгений Набоков

А если ещё вспомнить, что директором по вратарям «Сан-Хосе» является прославленный Евгений Набоков, то это точно можно назвать совершенно уникальным случаем. Российские тренеры в НХЛ – явление довольно редкое, но Набоков – легенда «акул», и после завершения игровой карьеры он быстро вошёл в тренерский штаб команды. Евгений заведует всеми вратарями системы, а соотечественникам помогает не только в игровом, но и в бытовом плане.

«Он выходит на тренировки как тренер вратарей в АХЛ, в «Барракуде», разбираем с ним полноценно игры, игровые моменты, работаем с ним до начала ледовых занятий. Евгений Викторович не ездит с нами только на выездные матчи. Он взрослый русский человек в системе, но у нас отношения с ним как игрока и тренера в основном. Он помогает нам в бытовом плане, подсказывает, советует, как быстрее адаптироваться, что лучше посещать в окрестностях города», — рассказывал Романов.

Неизвестно, как долго все трое россиян пробудут в «Сан-Хосе», но пока что вратарей без российского паспорта на контракте у «акул» нет. Ярослав Аскаров в данный момент травмирован, и пока неясно, когда вернётся в строй, так что в основу вызван Романов.