Шведский лидер «лавин» Габриэль Ландеског не сыграл ни секунды после выигранного чемпионства, но всё ещё верит в своё возвращение на лёд.

«Я бы всё равно не стал ничего менять». Драма капитана «Колорадо» длится уже три года

27 июня 2022 года – самый счастливый день для организации «Колорадо Эвеланш» за последние два с лишним десятилетия. В ночь с воскресенья на понедельник мск в шестом матче финала Кубка Стэнли – 2022 «лавины» на выезде сломили сопротивление «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1, 4-2) и завоевали третий титул в клубной истории. «Эвеланш» смогли выиграть Кубок Стэнли спустя 21 год после предыдущей победы.

В шестом матче решающей серии «молнии» открыли счёт, благодаря чему выиграли первый период. Но на самом старте второго отрезка гол Натана Маккиннона перевернул ход встречи. Одним из его ассистентов выступил капитан «Эвеланш» Габриэль Ландеског. Спустя 11 минут Арттури Лехконен забросил чемпионскую шайбу, а ещё примерно через час реального времени игроки «лавин» подняли над головой заветный кубок. Разумеется, первым трофей получил капитан американской команды Ландеског.

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Уроженец Стокгольма шёл к этой победе всю свою карьеру, в ходе которой он верой и правдой служил исключительно «лавинам». Американский клуб выбрал шведского форварда под вторым номером в первом раунде драфта НХЛ – 2011. В первом сезоне Ландеског набрал 52 (22+30) очка в 82 играх. По итогам регулярки получил «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ.

4 сентября 2012 года в возрасте 19 лет 9 месяцев 13 дней Габриэль был назначен капитаном «Колорадо», что сделало его самым молодым капитаном в истории НХЛ. На тот момент рекорд принадлежал Сидни Кросби — канадец был назначен капитаном «Питтсбург Пингвинз», будучи на 11 дней старше Ландескога.

Габриэль Ландеског Фото: Jack Dempsey/AP/ТАСС

С «Колорадо» Скуг пережил едва ли не самые тёмные и грустные времена за всю историю клуба, долго прозябая на дне турнирной таблицы НХЛ. За первые шесть сезонов в североамериканской лиге Гэйб лишь однажды принял участие в плей-офф, а первая выигранная серия в розыгрыше Кубка Стэнли пришла к нему только на восьмой сезон в лиге. Постепенно «Эвеланш» становились контендером, начиная всё сильнее претендовать на чемпионство, однако добраться хотя бы до финала Западной конференции у «лавин» никак не получалось.

За год до своего прорыва «Колорадо» выбыл во втором раунде Кубка Стэнли, в шестиматчевой серии уступив «Вегас Голден Найтс». Однако в следующем сезоне «Эвеланш» выдали сумасшедший плей-офф, потерпев всего четыре поражения на всём кубковом пути. Таким образом, в 2022 году, спустя 11 лет после своего дебюта в НХЛ Габриэль Ландеског впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

Выходя на шестой матч финальной серии, Габриэль уже прекрасно осознавал, как сильно его беспокоят боли в колене, но совершенно точно не мог предположить, что его ждёт после самого счастливого за время профессиональной карьеры дня. После круга почёта с чашей над головой в хоккей швед больше не играл ни секунды. После чемпионства говорилось, что Ландеског пропустит начало нового сезона, потом он перенёс операцию на колене: сначала сообщалось, что она выведет его из строя на три месяца, потом срок затянулся на весь сезон-2022/2023. В мае 2023-го клуб сразу объявил, что швед пропустит весь сезон после трансплантации хряща правого колена.

Габриэль Ландеског Фото: Jack Dempsey/AP/ТАСС

С тех пор прошло ещё почти два года, в течение которых так и не произошло значительного прогресса. Периодически появляются вроде бы оптимистичные видео, как Скуг выходит на лёд и принимает участие в индивидуальных занятиях. Однако затем следуют новости, что Габриэль снова начинает чувствовать боль в колене, поэтому сроки его реального возвращения на лёд сдвигаются всё дальше, дальше и дальше. На этой неделе стало известно, что шведский форвард точно не вернётся на лёд до конца нынешнего регулярного чемпионата.

«Гэйб продолжает восстанавливаться. Он упорно трудится каждый день, но я не вижу, что он присоединится к тренировкам в ближайшие день-два или одну-две недели. Так что, думаю, вы, ребята, можете понять, к чему все идёт. Но надеюсь, что и дальше всё будет проходить хорошо», – заявил генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарланд.

Фразу «вы можете понять, к чему всё идёт» многие трактовали как намёк на официальное завершение карьеры. Но буквально в следующем абзаце Макфарланд оставил надежду на то, что пропустивший уже три года нападающий вернётся на лёд в плей-офф.

«Есть шанс, надежда. Очевидно, я не могу предсказать будущее, но он продолжает восстанавливаться. Он пока не тренируется с командой. Прошло уже два с половиной года, а он не тренируется с командой в начале марта.

Мы продолжим оценивать ситуацию неделя за неделей. Но он упорно работает. Он делает всё, что в его силах. Просто 27 июня 2022 года я не думал, что это травма на три года. Так что я не знаю. Мы просто продолжим работать над этим. И он делает всё, что в его силах, насколько я знаю. Так что посмотрим, к чему это приведёт», – добавил Макфарланд.

Однако верить в реальность возвращения Гэйба в профессиональный спорт становится всё сложнее и сложнее. Кажется, уже и сам Скуг постепенно начинается мириться с мыслью, что его последний матч в карьере остался позади. В своём последнем эмоциональном заявлении шведский нападающий отматывает воспоминания на три года назад и отмечает, что хотел бы сохранить здоровое колено, но в любом случае не променял бы это на возможность выиграть титул.

«Находиться в подвешенном состоянии с большой неизвестностью — вот что было для меня самым пугающим моментом. Вот мне 32 года, я действительно хочу играть в хоккей и хочу продолжать попытки вернуться и посмотреть, куда я смогу зайти. Насколько хорошо я могу это сделать? Я понимаю, что, вероятно, не смогу снова кататься полностью без боли, но хочу быть в состоянии достичь точки, когда, по крайней мере, смогу с этим справиться, а затем принять решение для себя и посмотреть, что из этого получится.

Долгое время я говорил: «Лучше буду иметь Кубок Стэнли и испорченное колено, чем здоровое колено и никакого Кубка Стэнли». Я всё равно не стал бы менять тот факт, что я сделал, но сейчас хотел бы иметь и то, и другое», – сказал нападающий.

Габриэль Ландеског Фото: Jim McIsaacAP/ТАСС

«Раньше думал, что единственный способ положить этому конец — вернуться и закончить свой контракт, отлично завершить карьеру. Я пришёл к выводу, проделав большую работу и глубоко задумавшись, что тот факт, что я всё ещё занимаюсь этим, тот факт, что я всё ещё пытаюсь вернуться, — уже в каком-то смысле победа.

Но я хочу играть в хоккей. Хочу, чтобы он был в моей жизни. Я люблю его. Скучаю по хоккею, и мне это очень нравится. Вот почему продолжаю это делать. Хочу этого в своей жизни и продолжаю к этому стремиться», — цитирует Ландескога The Athletic.

Контракт Габриэля действует до конца сезона-2027/2028 с кэпхитом в $ 7 млн. Так как шведский форвард находится в долгосрочном списке травмированных, его зарплата не учитывается в платёжной ведомости. Поэтому в преддверии дедлайна руководство «лавин» может потратить эти средства на усиление состава. Если же случится чудо и Скуг сумеет вернуться к старту плей-офф, то подписанный на «его деньги» хоккеист не станет проблемой для клуба, так как во время розыгрыша Кубка Стэнли потолок зарплат не действует. Однако поверить в то, что Габриэль сумеет это сделать, практически невозможно.