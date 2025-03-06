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Почему Авангард преобразился после ухода Сергея Звягина и назначения Ги Буше, главные причины, 6 марта 2025 года

Преображение «Авангарда». В Омске убрали хорошего мужика Звягина, а назначили тренера Буше
Павел Панышев
Ги Буше, главный тренер «Авангарда»
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Каждый должен заниматься своим делом.

Нынешний «Авангард» не остановить: сибирская команда одержала уже девять побед подряд. До завершения регулярного чемпионата КХЛ омичам осталось провести семь матчей, при этом омичи уже вплотную приблизились к лидирующей группе Восточной конференции. И давно её обогнали бы, но старт регулярки «ястребы» откровенно завалили.

В «Авангарде» изначально допустили ошибку и слишком долго сами же верили и надеялись на то, что её нет. Теперь уже бывший главный тренер команды Сергей Звягин так и не смог сделать то, что от него требовалось: создать крепкий и боеспособный коллектив. Отметим, что Звягин такой не один: помните, как раньше провалился с «Авангардом» Дмитрий Рябыкин, в которого также долго и много верили? Ошибка в обоих случаях одна и та же: всегда нужно заниматься тем, что лучше всего умеешь, а не соглашаться на заведомо проигрышную для себя ситуацию.

Чего ждать от омичей?
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И Звягин, и Рябыкин прошли в «Авангарде» чемпионскую школу Боба Хартли, являясь костяком той команды. Дмитрий просто работал тренером-помощником, а Сергей отлично трудился с вратарями. Во многом благодаря отлаженности тренерского штаба «ястребы» выиграли Кубок Гагарина. Хартли смог объединить вокруг себя всех и найти каждому своё место.

Далее началась традиционная и многим известная в КХЛ игра в «нашу кровинушку». Чем она закончилась и для Рябыкина, и для Звягина, всем прекрасно известно. Ни один, ни второй с ролью главного тренера откровенно не справились. При этом более обидно именно за Звягина: его, в отличие от Рябыкина, могут просто забыть. Дмитрий уже успел поработать в других командах, он постоянно на виду, а Сергея после ухода из омского клуба не слышно.

Сергей Звягин рассказал о своей работе в «Авангарде»:
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«Старался не только пожары тушить». Первое интервью со Звягиным после ухода из «Авангарда»

Увы, но российской тренерской версии Патрика Руа из Сергея Звягина не получилось, но вопрос, зачем сам тренер пошёл на такой расстрельный и заведомо проигрышный для себя пост? Всё дело в том, что этот специалист зарекомендовал себя отличными навыками при подготовке вратарей. Звягин был на первых ролях и в «Металлурге», и в «Авангарде». Но затем, вместо того чтобы совершенствовать свои способности и трудиться там, где он больше всего полезен, согласился на предложение бывшего руководства омичей. Не зря же Омск так трясло от перемен в том числе в руководящем корпусе. Звягин – отличный мужик, но каждый, повторимся, должен заниматься своим делом. Тем, что у него лучше всего получается.

Сергей Звягин

Сергей Звягин

Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

После прихода новых руководителей в «Авангард» пригласили опытного канадца Ги Буше, после чего результат не заставил себя ждать. Не будем забывать, что в Омске сильные легионеры, на которых делается большая ставка, а при североамериканце у руля его однофамилец Рид Буше, Спунер и прочие хоккеисты будто бы ожили. Раскрылись и многие россияне, по-новому стала проявлять себя молодёжь.

При этом для самого Ги Буше гражданство его игроков совершенно не имеет значения: посмотрите, как недавно не стали церемониться с защитником Райаном Меркли, моментально указав ему на дверь.

В «Авангард» пришёл настоящий главный тренер, который моментально наладил и усовершенствовал тренировочный процесс, навёл порядок внутри коллектива, раскрыл сильные качества многих спортсменов. При этом Буше добился желаемого не только благодаря своему авторитету, но и за счёт своего многолетнего опыта работы в НХЛ.

Да, противников у иностранных тренеров нынче достаточно, но в этом ремесле, как и у хоккеистов, на первые роли по праву выходят сильнейшие. Хартли, Гру, Буше, – такие специалисты в КХЛ, безусловно, нужны. Они сделают наш хоккей и наш спорт в целом только лучше. Научат и покажут, объяснят и дадут совет. И во всём этом нет ничего постыдного: перенимать опыт лучших всегда почётно.

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