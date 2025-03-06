Преображение «Авангарда». В Омске убрали хорошего мужика Звягина, а назначили тренера Буше

Нынешний «Авангард» не остановить: сибирская команда одержала уже девять побед подряд. До завершения регулярного чемпионата КХЛ омичам осталось провести семь матчей, при этом омичи уже вплотную приблизились к лидирующей группе Восточной конференции. И давно её обогнали бы, но старт регулярки «ястребы» откровенно завалили.

В «Авангарде» изначально допустили ошибку и слишком долго сами же верили и надеялись на то, что её нет. Теперь уже бывший главный тренер команды Сергей Звягин так и не смог сделать то, что от него требовалось: создать крепкий и боеспособный коллектив. Отметим, что Звягин такой не один: помните, как раньше провалился с «Авангардом» Дмитрий Рябыкин, в которого также долго и много верили? Ошибка в обоих случаях одна и та же: всегда нужно заниматься тем, что лучше всего умеешь, а не соглашаться на заведомо проигрышную для себя ситуацию.

И Звягин, и Рябыкин прошли в «Авангарде» чемпионскую школу Боба Хартли, являясь костяком той команды. Дмитрий просто работал тренером-помощником, а Сергей отлично трудился с вратарями. Во многом благодаря отлаженности тренерского штаба «ястребы» выиграли Кубок Гагарина. Хартли смог объединить вокруг себя всех и найти каждому своё место.

Далее началась традиционная и многим известная в КХЛ игра в «нашу кровинушку». Чем она закончилась и для Рябыкина, и для Звягина, всем прекрасно известно. Ни один, ни второй с ролью главного тренера откровенно не справились. При этом более обидно именно за Звягина: его, в отличие от Рябыкина, могут просто забыть. Дмитрий уже успел поработать в других командах, он постоянно на виду, а Сергея после ухода из омского клуба не слышно.

Увы, но российской тренерской версии Патрика Руа из Сергея Звягина не получилось, но вопрос, зачем сам тренер пошёл на такой расстрельный и заведомо проигрышный для себя пост? Всё дело в том, что этот специалист зарекомендовал себя отличными навыками при подготовке вратарей. Звягин был на первых ролях и в «Металлурге», и в «Авангарде». Но затем, вместо того чтобы совершенствовать свои способности и трудиться там, где он больше всего полезен, согласился на предложение бывшего руководства омичей. Не зря же Омск так трясло от перемен в том числе в руководящем корпусе. Звягин – отличный мужик, но каждый, повторимся, должен заниматься своим делом. Тем, что у него лучше всего получается.

Сергей Звягин Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

После прихода новых руководителей в «Авангард» пригласили опытного канадца Ги Буше, после чего результат не заставил себя ждать. Не будем забывать, что в Омске сильные легионеры, на которых делается большая ставка, а при североамериканце у руля его однофамилец Рид Буше, Спунер и прочие хоккеисты будто бы ожили. Раскрылись и многие россияне, по-новому стала проявлять себя молодёжь.

При этом для самого Ги Буше гражданство его игроков совершенно не имеет значения: посмотрите, как недавно не стали церемониться с защитником Райаном Меркли, моментально указав ему на дверь.

В «Авангард» пришёл настоящий главный тренер, который моментально наладил и усовершенствовал тренировочный процесс, навёл порядок внутри коллектива, раскрыл сильные качества многих спортсменов. При этом Буше добился желаемого не только благодаря своему авторитету, но и за счёт своего многолетнего опыта работы в НХЛ.

Да, противников у иностранных тренеров нынче достаточно, но в этом ремесле, как и у хоккеистов, на первые роли по праву выходят сильнейшие. Хартли, Гру, Буше, – такие специалисты в КХЛ, безусловно, нужны. Они сделают наш хоккей и наш спорт в целом только лучше. Научат и покажут, объяснят и дадут совет. И во всём этом нет ничего постыдного: перенимать опыт лучших всегда почётно.