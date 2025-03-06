«Что они вообще вставили в твою ногу?» Реакция Америки на шикарный 885-й гол Овечкина

До нового рекорда — всего 10 голов. Слова, в которые тяжело поверить. Но сейчас это реальность. Александру Овечкину осталось меньше 10 шайб, чтобы догнать Уэйна Гретцки, и ровно десятка, чтобы превзойти его достижение.

В матче с «Рейнджерс» капитан «Вашингтона» забил свой 885-й гол в НХЛ. И 32-й в сезоне.

Ови выбрался уже на четвёртое место в списке лучших снайперов сезона, а попутно ещё и покорил несколько рекордов, каждый из которых, что иронично, принадлежит Гретцки.

Так, Александр забросил 636-ю шайбу в победном матче. Благодаря этому нападающий побил рекорд Величайшего. На счету Гретцки 635 голов во встречах, где его команда одерживала победу. Овечкин также забросил 32-ю шайбу, благодаря которой сравнял счёт в последние 10 минут основного времени матча, и сравнялся с Уэйном по этому показателю. Теперь они делят рекорд.

Наконец, лидер «Вашингтона» забил 155-й гол в мартовской встрече. Ови вплотную приблизился к рекорду НХЛ по количеству шайб за один какой-либо календарный месяц. Лучший результат в этом плане принадлежит Гретцки, который в декабрьских матчах забросил 157 шайб.

Что же в Северной Америке думают о новом голе и новых успехах Овечкина?

Александр Овечкин Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

«Доказал, что он — нечто бóльшее, чем «мастер одного дела»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер высказалась о неловкой фразе журналиста TNT и бывшего голкипера «Чикаго» Даррена Пэнга в адрес Александра.

«В эфире TNT Овечкина только что назвали «мастером одного дела»? Жестокое утверждение.

Универсальность Овечкина в забивании голов — это захватывающее зрелище. Он может забросить практически с любой точки и имеет 885 голов всех видов, что только доказывает это. Есть лишь один вид броска, которым он не забил, — лакросс.

В начале трансляции аналитик TNT Даррен Пэнг сказал, что Овечкин был «мастером одного дела» бóльшую часть своей карьеры, когда тема заходила о забитых голах.

Ови показал им, что он — нечто гораздо бóльшее, чем просто «мастер одного дела», когда приблизился к истории и вернул «Вашингтон» в игру.

«Рейнджерс» проделали хорошую работу, ограничив соперника в пространстве после раннего гола Пьер-Люка Дюбуа, но «Кэпиталз» совершили камбэк в большинстве в третьем периоде, и радости Овечкина не было предела.

39-летний игрок перед воротами в прыжке добрался до шайбы, которую Эндрю Манджапане на дриблинге туда затащил, и бросил мимо Игоря Шестёркина, подобравшись на расстояние всего 10 голов к рекорду.

Овечкин забросил 10 шайб в последних 12 матчах и 32 — за весь сезон, что позволило ему выйти на четвёртое место в лиге, несмотря даже на пропуск 16 матчей из-за перелома ноги.

Гол капитана задал тон и помог нападению найти искру после нескольких моментов, принёсших разочарование», — написала Сильбер.

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Журналист ESPN Джон Буччигросс напомнил, что Овечкин может забить 894-й гол быстрее самого Гретцки.

«Гретцки. Сыграно матчей: 1487. Голы: 894.

Овечкин. Сыграно матчей: 1471. Голы: 885», — написал Буччигросс.

«Болельщики на «Мэдисон Сквер Гарден» скандировали «Ови»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд рассказал, когда теперь ждать рекорд Овечкина.

«Болельщики на «Мэдисон Сквер Гарден» скандировали «Ови» после того, как Алекс забил.

Овечкин сейчас на пути к тому, чтобы сравняться с Гретцки 2 апреля в Каролине и побить его рекорд 4 апреля в матче с «Чикаго».

Этот гол ознаменовал 1599-е очко в карьере Ови, ему не хватает всего одного результативного действия, чтобы стать 11-м игроком за всю историю, набравшим 1600 очков.

39-летний российский снайпер забросил девять шайб в своих последних 10 матчах», — написал Оланд.

Кроме того, обозреватель Russian Machine Never Breaks добавил: «Даррен Пэнг сообщает, что Винсент Трочек подошёл к скамейке запасных, чтобы спросить Алекса Овечкина: «Что они вообще вставили в твою ногу?» Это была отсылка на перелом ноги Ови в начале сезона».

На странице в социальных сетях американского хоккейного подкаста Spittin' Chicklets написали: «Это не учение!»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис также в соцсетях высказался об успехах Ови, а также своей баскетбольной команды «Уизардс» и хоккейной — «Кэпиталз».

«Весёлый вечер. «Уизардс» побеждают дома. «Кэпиталз» побеждают на «Мэдисон Сквер Гарден». Алекс Овечкин забивает, девять голов до 99-го (номер, под которым играл Гретцки. — Прим. «Чемпионата»).

Я буду хорошо спать сегодня ночью!» — написал Леонсис.