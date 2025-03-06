«Авангард» отыгрался с 0:2 и одержал 10-ю победу подряд, «Северсталь» прервала серию поражений.

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Жуткий провал «Сибири» и невероятный гол на последней секунде. Итоги дня в КХЛ

6 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Представляем обзор всех игр.

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 31-й минуте нападающий «Амура» Олег Ли отличился при игре в меньшинстве с передач Виктора Балдаева и Игната Коротких. «Салавату Юлаеву» удалось сравнять счёт в середине третьего периода — голом отметился Скотт Уилсон. Основное время встречи завершилось вничью, а в овертайме победу праздновали гости благодаря голу Александра Хмелевски. Для уфимцев эта победа стала пятой подряд.

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«Нефтехимик» в гостях обыграл «Адмирал» со счётом 3:2, забив решающий гол на последней секунде матча.

«Адмирал» дважды по ходу встречи сравнивал счёт. На голы игроков «Нефтехимика» Райли Барбера и Владимира Брюквина «Адмирал» ответил заброшенными шайбами Павла Шэна и Либора Шулака. Отметим две результативные передачи Даниила Гутика, позволившие ему установить новый бомбардирский рекорд «Адмирала» за одну регулярку КХЛ. Победный гол на последней секунде основного времени матча в великолепном проходе забил нападающий Никита Хоружев.

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В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 18-й минуте первого периода Алихан Асетов с передач Адиля Бекетаева и Динмухамеда Кайыржана открыл счёт во встрече. На восьмой минуте второго периода Всеволод Логвин с передачи Семёна Симонова удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте периода Георгий Белоусов с передачи Валентина Пьянова забросил единственную шайбу «Сибири» во встрече. В конце матча Никита Сетдиков установил окончательный счёт во встрече, забросив дважды в пустые ворота.

Казахстанский клуб одержал победу в основное время впервые с 17 декабря 2024 года. Кроме того, эта победа стала для клуба 500-й в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 13-й минуте первого периода Михаил Котляревский с передачи Давида Думбадзе открыл счёт во встрече. На 18-й минуте второй двадцатиминутки Николай Буренов с передач Николая Чебыкина и Эмиля Пьянова удвоил преимущество «Северстали». В конце игры Владимир Грудинин установил окончательный счёт в матче.

Вратарь «Северстали» Александр Самойлов провёл пятую «сухую» встречу в сезоне. Череповецкий клуб прервал серию поражений из трёх матчей. «Витязь» же потерпел пятое поражение подряд.

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В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На седьмой минуте первого периода Даниил Вовченко с передач Робина Пресса и Романа Канцерова открыл счёт во встрече. На 16-й минуте второго периода Борна Рендулич с передач Егора Яковлева и Никиты Михайлиса удвоил преимущество гостей. На последней минуете периода Даниил Вовченко с передачи Робина Пресса сделал счёт 3:0, оформив дубль. Вратарь «Металлурга» Александр Смолин оформил свой третий «сухой» матч в сезоне.

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«Авангард» совершил камбэк с 0:2 в матче с «Торпедо» и одержал 10-ю победу подряд. На четвёртой минуте первого периода Кирилл Воронин с передачи Вячеслава Войнова открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Бобби Линч с передачи Ивана Бочарова удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте периода Семён Чистяков с передач Константина Окулова и Рида Буше забросил первую шайбу гостей в игре.

В начале третьего периода Рид Буше с передачи Константина Окулова восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Рида Буше вывел «Авангард» вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Расписание матчей 7 марта