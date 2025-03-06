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Результаты матчей КХЛ за 6 марта 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей 7 марта

Жуткий провал «Сибири» и невероятный гол на последней секунде. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 6 марта 2025 года
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«Авангард» отыгрался с 0:2 и одержал 10-ю победу подряд, «Северсталь» прервала серию поражений.

6 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ли (Балдаев, Коротких) – 30:50 (4x5)     1:1 Уилсон (Комаров, Ливо) – 50:04 (5x5)     1:2 Хмелевски (Ремпал) – 63:41 (3x3)    

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 31-й минуте нападающий «Амура» Олег Ли отличился при игре в меньшинстве с передач Виктора Балдаева и Игната Коротких. «Салавату Юлаеву» удалось сравнять счёт в середине третьего периода — голом отметился Скотт Уилсон. Основное время встречи завершилось вничью, а в овертайме победу праздновали гости благодаря голу Александра Хмелевски. Для уфимцев эта победа стала пятой подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Хоружев, Брюквин) – 15:05 (5x5)     1:1 Шэн (Петухов, Гутик) – 18:28 (5x4)     1:2 Брюквин (Крощинский, Барбер) – 34:57 (5x5)     2:2 Шулак (Старков, Гутик) – 36:30 (5x5)     2:3 Хоружев (Хлыстов) – 59:59 (5x5)    

«Нефтехимик» в гостях обыграл «Адмирал» со счётом 3:2, забив решающий гол на последней секунде матча.

«Адмирал» дважды по ходу встречи сравнивал счёт. На голы игроков «Нефтехимика» Райли Барбера и Владимира Брюквина «Адмирал» ответил заброшенными шайбами Павла Шэна и Либора Шулака. Отметим две результативные передачи Даниила Гутика, позволившие ему установить новый бомбардирский рекорд «Адмирала» за одну регулярку КХЛ. Победный гол на последней секунде основного времени матча в великолепном проходе забил нападающий Никита Хоружев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Асетов (Бекетаев, Кайыржан) – 17:54 (5x4)     2:0 Логвин (Симонов) – 27:46 (5x5)     2:1 Белоусов (Пьянов) – 31:25 (5x5)     3:1 Сетдиков (Бекетаев) – 58:59 (en)     4:1 Сетдиков – 59:42 (en)    

В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 18-й минуте первого периода Алихан Асетов с передач Адиля Бекетаева и Динмухамеда Кайыржана открыл счёт во встрече. На восьмой минуте второго периода Всеволод Логвин с передачи Семёна Симонова удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте периода Георгий Белоусов с передачи Валентина Пьянова забросил единственную шайбу «Сибири» во встрече. В конце матча Никита Сетдиков установил окончательный счёт во встрече, забросив дважды в пустые ворота.

Казахстанский клуб одержал победу в основное время впервые с 17 декабря 2024 года. Кроме того, эта победа стала для клуба 500-й в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Котляревский (Думбадзе) – 12:33 (5x5)     2:0 Буренов (Чебыкин, Пьянов) – 37:07 (5x5)     3:0 Грудинин – 59:48 (en)    

В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 13-й минуте первого периода Михаил Котляревский с передачи Давида Думбадзе открыл счёт во встрече. На 18-й минуте второй двадцатиминутки Николай Буренов с передач Николая Чебыкина и Эмиля Пьянова удвоил преимущество «Северстали». В конце игры Владимир Грудинин установил окончательный счёт в матче.

Вратарь «Северстали» Александр Самойлов провёл пятую «сухую» встречу в сезоне. Череповецкий клуб прервал серию поражений из трёх матчей. «Витязь» же потерпел пятое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Пресс, Канцеров) – 06:37 (5x4)     0:2 Рендулич (Яковлев, Михайлис) – 35:27 (5x5)     0:3 Вовченко (Пресс) – 39:15 (5x4)    

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На седьмой минуте первого периода Даниил Вовченко с передач Робина Пресса и Романа Канцерова открыл счёт во встрече. На 16-й минуте второго периода Борна Рендулич с передач Егора Яковлева и Никиты Михайлиса удвоил преимущество гостей. На последней минуете периода Даниил Вовченко с передачи Робина Пресса сделал счёт 3:0, оформив дубль. Вратарь «Металлурга» Александр Смолин оформил свой третий «сухой» матч в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Воронин (Войнов) – 23:40 (5x5)     2:0 Линч (Бочаров) – 32:10 (5x5)     2:1 Чистяков (Окулов, Буше) – 37:50 (5x5)     2:2 Буше (Окулов) – 42:11 (5x5)     2:3 Шарипзянов (Спунер, Буше) – 44:24 (5x4)    

«Авангард» совершил камбэк с 0:2 в матче с «Торпедо» и одержал 10-ю победу подряд. На четвёртой минуте первого периода Кирилл Воронин с передачи Вячеслава Войнова открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Бобби Линч с передачи Ивана Бочарова удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте периода Семён Чистяков с передач Константина Окулова и Рида Буше забросил первую шайбу гостей в игре.

В начале третьего периода Рид Буше с передачи Константина Окулова восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Рида Буше вывел «Авангард» вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Расписание матчей 7 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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