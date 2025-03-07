Тренер «Тампы» решил воспитывать Кучерова! Реакция Никиты — бесценна

Видео с Никитой явно разойдутся на мемы. Но самое главное, что в итоге он же и помог «молниям» добыть победу.

Матч «Тампы» и «Баффало» на арене недавних двукратных обладателей Кубка Стэнли, казалось, не должен был чем-либо выделяться – во Флориде сошлись команда, которая с огромной долей вероятности оформила себе место в первой тройке Атлантического дивизиона, позволяющее напрямую проходить в плей-офф, и команда, которой этот самый плей-офф с огромной долей вероятности не светит уже в 14-м сезоне подряд.

Впрочем, очные встречи этих команд в последние годы довольно редко бывают скучными – и сегодняшний матч таковым точно назвать не получится. Хотя бы потому, что на одной только шестой минуте первого периода зрители увидели аж три гола – Ник Пол позволил «молниям» выйти вперёд, Расмус Далин через 16 секунд сравнял счёт, но ещё полминуты спустя Даррен Рэддиш с передачи экс-«клинка» Земгуса Гиргенсонса вновь подарил «Лайтнинг» преимущество.

Держалось оно недолго, ведь на первый перерыв с преимуществом в счёте ушли гости – Алекс Так восстановил равновесие всего через две с половиной минуты после точного броска Рэддиша, а на отметке 17:09 Пейтон Кребс впервые в этой встрече позволил «Сэйбрз» оказаться в более комфортном положении.

Вторая двадцатиминутка (если сказать точнее, то примерно её половина) стала временем имени Никиты Кучерова. Всего через минуту после выхода из раздевалок он ассистировал Джейку Гюнцецю — 3:3.

Однако уже в середине периода «Баффало» усилиями Тейджа Томпсона в большинстве снова вышел вперёд, а ещё через пару минут и вовсе удвоил преимущество. Произошло это не без помощи Кучерова – Джон-Джейсон Петерка уж слишком просто обокрал россиянина на выходе из зоны «Тампы» и за считаные секунды нашёл идеальное применение подаренной ему шайбе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Джону Куперу такая ошибка своего лидера пришлась не по душе, поэтому он принял решение воспитать Кучерова – остаток второго периода после гола Петерки (то есть с отметки 12:40) Никита провёл на скамейке запасных.

В отсутствие 86-го номера «молнии» не то что не расклеились, но и даже смогли вернуться в игру. Самое забавное, что основной вклад в это внесло звено Кучерова – без самого Кучерова. На авансцену вновь вышел Джейк Гюнцель – за две минуты до второго перерыва он отыграл одну шайбу, а ещё минуту спустя помог «Тампе» реализовать большинство, оформив хет-трик.

Камеры, естественно, не могли не показать Никиту Кучерова, который был вынужден наблюдать за происходящим со стороны. Его реакция была бесценна – россиянин сложил краги на борт и выглядел явно недовольным. Для полноты картины в кадр въехал Гюнцель – получилось весьма занятно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Меры Купера оказались временными – уже после перерыва Никита вышел на лёд с первых же секунд и провёл на площадке 1.40. Эта смена оказалась для него самой длинной в матче и завершилась голом «Лайтнинг» – после наброса Кучерова на пятаке подсуетились недавние новички «молний» Янни Гурд и Оливер Бьёркстранд, и последний забросил шайбу, ставшую для «южан» победной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Несмотря на то что до конца матча оставалось ещё 18 с лишним минут, больше голов в этом матче болельщики не увидели. Благодаря этой победе «Тампа» укрепилась в группе лидеров Атлантического дивизиона и Восточной конференции. А для «Баффало» этот сезон не спасёт уже ничего.