Грандиозное достижение Бобровского в НХЛ! Поставил подножку «Коламбусу» и догнал легенду

Российский голкипер вошёл в топ-10 в истории лиги по выигранным матчам среди голкиперов и не намерен на этом останавливаться.

К очередному матчу регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» подошла с четырёхматчевой победной серией. В ходе этого отрезка «пантеры» успели произвести изменения в своей вратарской бригаде. Сначала американский клуб провёл важный обмен с «Чикаго Блэкхоукс», в результате которого состав «Пантерз» пополнил защитник Сет Джонс, тогда как в обратном направлении отправился голкипер Спенсер Найт. Следующим же ходом стала сделка с «Сан-Хосе Шаркс»: в стан «акул» отправился нападающий Патрик Джилес, а «пантеры» получили взамен вратаря Витека Ванечека.

Сегодня чешский голкипер впервые попал в заявку на матч в качестве бэкапа Сергея Бобровский. Сам же российский вратарь занял место на последнем рубеже в четвёртой встрече подряд. 36-летний голкипер сегодня противостоял одной из своих бывших команд – «Коламбус Блю Джекетс». В данный момент сезона подопечные Дина Эвасона ведут отчаянное сражение за попадание в плей-офф от Восточной конференции. С каждым матчем цена набранного очка и тем более победы увеличивается всё сильнее, но минувшей ночью «мундиры» не смогли навязать серьёзного сопротивления действующему обладателю Кубка Стэнли.

С первых минут хозяева установили полный контроль над игрой, уже на старте встречи сумев реализовать большинство. На шестой минуте первого периода Сэм Райнхарт использовал лишнего. Как оказалось, гол канадского нападающего в итоге стал победным. Для самого же Сэма эта заброшенная шайба стала 153-й за клуб, благодаря чему он обошёл Павла Буре.

«Пантерз» сегодня отправили по шайбе в ворота «Блю Джекетс» в каждом из трёх периодов. Во второй двадцатиминутке отличился Мэки Самоскевич, также сумевший реализовать большинство. В самой же концовке третьего периода контрольный выстрел произвёл Александр Барков, установивший окончательный счёт.

Российский голкипер «пантер» оформил четвёртый шат-аут в нынешнем сезоне, отразив 16 бросков. Для сравнения: сама «Флорида» произвела 36 бросков в створ ворот соперника. Победа стала для 36-летнего россиянина четвёртой подряд и 27-й в 42 играх в текущем сезоне.

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Стоит заметить, что в последних трёх играх Бобровский пропустил всего одну шайбу, сумев дважды на этом отрезке оставить свои ворота в неприкосновенности. Несколько дней назад Сергей отыграл «на ноль» в матче с «Калгари Флэймз» (3:0). По количеству шат-аутов в текущей регулярке (4) Сергей теперь делит второе место в лиге с семью вратарями (в их числе Андрей Василевский из «Тампы» и Игорь Шестёркин из «Рейнджерс»). Лидирует же Коннор Хеллебайк из «Виннипега» (6).

Впрочем, главное сегодняшнее достижение Бобровского касается другой статистической рубрики. В матче с «Блю Джекетс» 36-летний россиянин одержал 423-ю победу в 742 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и вошёл в десятку лучших вратарей в истории лиги по этому показателю, догнав легенду лиги Тони Эспозито, в активе которого 423 победы в 886 матчах. Девятую строчку рейтинга занимает Жак Плант — 437 побед в 837 матчах. Именно его показатель теперь является ближайшим ориентиром для Бобровского, который точно не собирается останавливаться на достигнутом результате.

Рекордсменом НХЛ по выигранным матчам остаётся Мартин Бродо (691 победа в 1266 играх). В топ-3 также входят голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри (573 в 1046) и Патрик Руа (551 в 1029). Следом идут Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кёртис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971) и вышеупомянутый Плант (437 в 837).

Текущий контракт Бобровского действует до конца следующего сезона и вряд ли станет последним для Сергея в НХЛ. Скорее всего, российский голкипер отыграет в лиге ещё несколько лет. Благодаря этому он может не только лишить Лундквиста континентального рекорда среди голкиперов, но и стать первым европейцем, выигравшим 500+ матчей в НХЛ. Подняться же выше и войти в топ-3 – уже более сложная задача, для решения которой должно сложиться много факторов.