О погоне капитана «Вашингтона» говорят по всему миру, но в чём же заключается её значимость? Отвечаем раз и навсегда.

«Будто просто нет смысла гнаться за ним». Почему рекорд Овечкина важен для хоккея и мира?

«Опя-я-я-ять вы про этот рекорд. Да как же достали! Не о чем больше писать?!»

Нередко приходится сталкиваться с комментариями наподобие такого. Почти под каждой статьёй и новостью об Александре Овечкине можно встретить хотя бы одно такое сообщение.

«Нет, ну как же это глупо и странно! Это же рекорд Уэйна Гретцки! Величайший рекорд, нерушимый, невозможный. Как можно игнорировать эту тему? Как можно сознательно обходить её стороной? Как можно не понимать важность погони Овечкина?!»

Таким обычно бывает ответ на комментарий выше. И, без сомнения, это хороший и правильный ответ. Действительно, как можно не понимать важность этого рекорда и погони Овечкина?..

…а в чём, собственно, эта важность заключается?

Несмотря на, казалось бы, полную очевидность, не каждый сможет ответить на него. Хотя о рекорде Гретцки-Овечкина активно говорят уже лет семь, а сейчас он и вовсе кажется всего лишь вопросом времени — причём ближайшего, всё-таки вопросы, почему все так пристально следят за погоней нападающего «Вашингтона», ставят в тупик.

Ведь куда круче рекорд Гретцки по количеству очков в НХЛ.

Куда круче рекорд по количеству Кубков Стэнли.

Куда круче рекорд по общему количеству голов в НХЛ, включая плей-офф. Или вообще за всю историю хоккея.

Так почему же весь спортивный мир так пристально следит за погоней именно за рекордом по количеству шайб в регулярных чемпионатах? Сейчас, когда мы стоим всего в 10 шагах от самой истории, давайте раз и навсегда ответим на этот вопрос.

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

***

Очевидно, что каждый рекорд по-своему важен. Конечно, иногда вызывает недовольство то, какие достижения подсвечиваются. Рекорд по голам в марте? Рекорд по очкам на последней минуте основного времени? Рекорд по передачам в возрасте 40+ лет? Пфф! Глупость же!

Так ведь?

Кажется, что всё-таки нет. Конечно, иногда обилие совершенно разнообразных рекордов действительно забавляет и даже заставляет смеяться. Однако спорт без фиксирования результатов — а именно статистики — невозможен. Это две сферы, которые неизменно идут бок о бок. И чем более глубокую и необычную статистику подсчитывают, тем больше хочется поаплодировать тому человеку или тем людям, которые её собрали. Такая погружённость в материал просто восхищает.

К тому же рекорды, как и статистика в целом, — это один из главных способов оценить место спортсмена в истории, важность его достижений. Нет каких-то чётких критериев оценки игроков, поэтому приходится использовать все доступные методы. Для одних главный критерий — кубки, для других — личные награды, для третьих — влияние на хоккей и регулярность попадания в хайлайты, для четвёртых — статистика. И каждый из вариантов имеет право на жизнь. А рекорды — это статистическая вершина, её самая суть и основа.

А ещё достижения могут многое сказать о спортсмене. Годы спустя, может быть, кто-то посмотрит на результаты Овечкина после 30 лет или даже после 39 лет и поймёт: легенда «Вашингтона» — это образец хоккейного долголетия. «Надо бы узнать, как он сумел поддерживать такую форму» — возможно, будут и такие мысли.

Сейчас мы так же думаем, например, о Горди Хоу.

Недовольство разговорами о достижениях можно понять. Но рекорды важны и нужны.

«Эй, автор, это всё, конечно, прекрасно, но при чём тут погоня Овечкина?»

Что ж, справедливый вопрос. Перейдём к главной теме.

Мы уже установили, что рекорды сами по себе важны. Даже мелкие.

А теперь давайте представим, какую важность представляют самые крупные рекорды.

«У Гретцки есть несколько рекордов, которые, как я думал, никто не сможет побить. Мы все знали, на что Овечкин способен, но всё равно как будто просто нет смысла гнаться за этим рекордом.

Знаете, если Алекс побьёт этот рекорд — а мы думаем, что он это сделает — то будет чертовски близок к рубежу в 900 голов. Безумная мысль, 900 шайб! У него есть хорошие шансы побить этот рекорд, и это очень-очень здорово», — говорил бывший защитник «Вашингтона» Карл Алзнер в 2022 году.

И, пожалуй, именно тут и кроется основная важность погони Овечкина.

Да, это не рекорд по количеству очков в НХЛ. Или по количеству Кубков Стэнли. Или по количеству голов в истории хоккея.

Но это всё ещё один из тех нескольких рекордов, которые долгие годы, даже десятилетия считались недостижимыми.

Почти 31 год назад, 23 марта 1994-го, Уэйн Гретцки стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забив 802-й гол и обойдя Горди Хоу. Спустя пять лет, 29 марта 1999-го, канадец в «Мэдисон Сквер Гарден» забросил последнюю, 894-ю шайбу в карьере.

Тогда казалось, что побить этот рекорд будет невозможно. Время шло, и такое мнение лишь укреплялось. Сам хоккей как будто бы способствовал тому, чтобы Гретцки было нереально догнать.

«В эпоху Величайшего было легче забрасывать? Да, лучшим десятилетием для того, чтобы забивать, были 1980-е», — на днях написал журналист ESPN Джон Буччигросс.

Прошло чуть более 25 лет. Четверть века. И только сейчас рекорд оказался под угрозой.

За это время немалое число людей ушло из жизни. Кто-то родился, когда Гретцки уже не играл, и успел покинуть этот мир ещё до того, как Овечкин подобрался к Величайшему. Сменилось несколько поколений спортсменов. Сам мир изменился. Когда Уэйн забивал свой последний гол, в России ещё мало у кого были мобильные телефоны.

То, за чем сейчас гонится Овечкин — это сама история.

Но что важнее — это история, которая вдохновляет.

Как сказал Алзнер, считалось, что рекорд Гретцки по голам настолько недостижим, что «как будто бы просто нет смысла гнаться» за ним.

Своей погоней Ови рушит все представления о возможном и невозможном. Уже не одно поколение выросло на его игре — и не одно ещё вырастет. Молодые спортсмены (да и не только молодые) будут смотреть на то, что покорилось нападающему «Вашингтона», и думать: «Кто-то говорит, что это невозможно? А вот и нет! Всё возможно. И я буду усердно работать ради этого».

Эта погоня, будущее падение рекорда, который был признан недостижимым, повлияет на хоккей, а может быть, и на весь спорт. Это история, которая изменит спорт. Вдохновит ряд спортсменов на невозможное. Приблизит на шажочек ближе к «невозможному».

Даже нас, простых болельщиков. Возможно, и мы поймём, что «невозможное» иногда более чем реально.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

После Овечкина уже не будут говорить, что это что-то настолько недостижимое, что за этим как будто бы просто нет смысла гнаться. После Овечкина будут говорить, что это что-то кажется недостижимым, но мы попробуем этого достигнуть. И мы добьёмся успеха. Или хотя бы укажем верный путь следующему поколению.

Овечкин также показывает, как сохранять себя во время погони за чем-то великим. Возможно, даже более великим, чем сама его личность.

«Трудно стоять так близко к истории и не потеряться в её тени», — в 2022 году написал обозреватель NBC Sports Джей Джей Реган.

Овечкин не потерялся. И он станет примером того, как не потеряться в тени истории, находясь так близко к ней. После всего того, что Александр пережил, после кошмарного провала в прошлом сезоне, когда мало кто верил в него на старте нынешней регулярки — после всего этого Ови вернулся на прежний уровень и начал показывать едва ли не лучший хоккей в карьере.

Он показал, как выстоять перед давлением самой истории.

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Более того, погоня Овечкина объединяет мир. За ней следят и в Северной Америке, и в России. И во многих других странах, в Европе. По всему миру.

У нас есть традиционная рубрика с реакцией Америки на голы и достижения Ови. Кому-то она не нравится. Но она прекрасно показывает, что по ту сторону океана реагируют на погоню капитана «Вашингтона» точно так же, как и у нас в России. Точно так же, как и в Европе.

И это замечательная история.

Если посмотреть на всю историю спорта — профессионального спорта — кажется, что он всегда был орудием в руках власть имущих. Несмотря на все яркие заявления о важности здоровья нации, о защите национальной чести на международной арене и так далее по списку, спортсменов часто использовали как орудие в угоду повестке.

В наше время всё то же самое. Кто-то отнимает у спортсменов гимн и флаг, кто-то — мечту по причине того, что атлеты не должны нигде выступать без этих гимна и флага. Некоторые утверждают, что спортсмены какие-то не такие без гимна и флага. Что все их стремления, всё, ради чего они жертвовали своим здоровьем и на что клали жизнь, без гимна и флага не имеет значения и ценности. На атлетов, которые отдают себя ради нескольких недель на крупнейших соревнованиях, и сейчас «забивают» — причём с разных сторон. И настраивают фанатов против несогласных, создавая дополнительное давление.

Всё это ведёт лишь к расширению пропасти, и спорт используется каждой стороной именно ради этого.

…И вот сейчас Овечкин, гонясь за рекордом Гретцки, объединяет тех, кого настойчиво пытаются противопоставить друг другу. Большинство болельщиков — это же обычные люди. Они любят спорт, они болеют за кого-то, они заняты своей жизнью. Они — это мы. Мы — это они. Всё просто.

И благодаря погоне Ови мы можем увидеть, как болеют за нашего парня в других странах. Понять, что там его поддерживают точно так же. Мы можем увидеть в тех людях из далёких стран не врагов, как некоторые СМИ или спикеры пытаются нас убедить, а таких же простых болельщиков. Со своими чувствами, мыслями, переживаниями — такими же, как и у нас. Таких же людей. Причём людей, которые думают и чувствует то же самое, что и мы.

Спорт может не только противопоставлять и настраивать друг против друга. Он может и объединять. И погоня Овечкина — самая прекрасная история за долгие годы, за долгие десятилетия в этом плане.

Так что сейчас, когда мы находимся всего в нескольких шагах от великой истории, нужно по максимуму насладиться этой самой историей, этим шоу.

Однажды и рекорд Овечкина побьют. Когда — неизвестно. Но сам Ови уже показал, что это возможно и это то, к чему каждый хоккеист должен стремиться.

А нам пока стоит запастись попкорном и порадоваться тому, что мы становимся свидетелями такого спортивного чуда. Погоня Овечкина за рекордом воодушевляет — так что позвольте себе прочувствовать всю важность момента.