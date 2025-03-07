Чемпион налетит на «Авангард»? Ждать ли провал «Сибири»? Расклад на плей-офф КХЛ, Восток

Интриг не так много, как хотелось бы.

Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую, играть командам остаётся чуть больше двух недель. Большой интриги в этот раз мы не дождались: участники плей-офф в обеих конференциях известны довольно давно, а у претендентов остаются лишь математические шансы. Зато внутри кубковых восьмёрок все узлы рискуют развязаться лишь в последние игровые дни, плотность очень высока, можно только предполагать, какие же в итоге получатся пары первого раунда. Что ж, попробуем прикинуть шансы команд в концовке регулярки и начнём с Восточной конференции.

Кто выиграет конференцию?

Прямо сейчас шансы на это есть у шести команд, но вряд ли стоит всерьёз рассматривать варианты, близкие к фантастическим. Реально же за первое место Востока должны побороться только три клуба. Да и то «Металлург» включим сюда лишь из-за вольготного календаря действующих чемпионов в концовке.

«Трактор»

Текущее место в конференции/количество очков: 1-е, 86 очков

Оставшиеся матчи: «Северсталь» (д), «Лада» (г), «Ак Барс» (г), «Авангард» (г), СКА (д), «Амур» (д)

Прогноз «Чемпионата»: 94 очка, 1-е место

«Салават Юлаев»

Текущее место в конференции/количество очков: 2-е, 85 очков

Оставшиеся матчи: «Динамо» М (д), «Динамо» Мн (д), «Автомобилист» (г), «Сибирь» (г), «Барыс» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 94 очка, 2-е место

ХК «Салават Юлаев» Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Металлург»

Текущее место в конференции/количество очков: 3-е, 82 очка

Оставшиеся матчи: СКА (г), ЦСКА (д), «Куньлунь» (д), «Витязь» (д), «Адмирал» (д), «Автомобилист» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 94 очка, 3-е место

«Трактор», понятно, в наилучшей позиции, при этом у челябинцев есть в календаре матчи, где они явно должны цеплять все очки. Но есть и три подряд игры с топ-соперниками, две из которых — в гостях. Кажется, без очковых потерь лидеру Востока точно не обойтись. «Салават Юлаев» — лучшая команда по игре на домашней площадке, на выезде же уфимцы должны как минимум в двух встречах забирать победы просто на классе. Что касается «Металлурга», то есть ощущение, что до конца регулярки подопечные Андрея Разина должны забирать победы во всех матчах. Да, есть игры со СКА и ЦСКА, но именно во встречах со звучными соперниками магнитогорцы показывают лучший хоккей, да и по качеству игры «Металлург» значительно превосходит оба армейских коллектива.

Таким образом, есть желание спрогнозировать упорную битву за распределение мест в топ-3 и итоговое равенство по набранным очкам. В такой ситуации всё определят дополнительные показатели (в первую очередь победы в основное время), а по ним пока команды ранжируются точно так же, как и располагаются сейчас в таблице. Впрочем, ещё есть время, чтобы и здесь всё изменилось.

На каком месте финиширует «Авангард»?

Провальные три месяца со старта регулярки и резкий взлёт зимой привели к тому, что «Авангард» никак не может подняться выше шестой строчки в конференции, но в разрезе плей-офф «ястребы» точно не будут андердогами ни в каком противостоянии. Если предположить, что «Металлург» займёт третье место, то именно чемпиону достанется в первом раунде омский рояль в кустах. Но ведь у «Авангарда» есть шансы до конца регулярки изменить собственную диспозицию. Насколько это реально?

«Автомобилист»

Текущее место в конференции/количество очков: 4-е, 81 очко

Оставшиеся матчи: ЦСКА (д), «Торпедо» (д), ХК «Сочи» (д), «Салават Юлаев» (д), СКА (д), «Металлург» (д)

Прогноз «Чемпионата»: 89 очков, 5-е место

«Ак Барс»

Текущее место в конференции/количество очков: 5-е, 80 очков

Оставшиеся матчи: «Авангард» (д), «Спартак» (д), «Трактор» (д), «Витязь» (д), «Барыс» (г), «Сибирь» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 90 очков, 4-е место

ХК «Ак Барс» Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«Авангард»

Текущее место в конференции/количество очков: 6-е, 78 очков

Оставшиеся матчи: «Ак Барс» (г), «Торпедо» (д), «Трактор» (д), «Динамо» М (г), «Витязь» (г), «Куньлунь» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 88 очков, 6-е место

И всё-таки подняться выше «Авангарду» будет очень сложно. С трудом верится, что омичи больше ни разу не уступят до конца регулярки, а любая потеря очков существенно снизит их шансы сменить позицию. Ведь у «Автомобилиста», например, остались только домашние матчи, а у «Ак Барса» не самый сложный календарь. «Ястребы» же только два раза сыграют в Омске.

При этом предположу, что казанцы сумеют вернуться в топ-4, потеснив оттуда как раз «Автомобилист». Уральцам сейчас предстоит переезд на новую арену, где они поначалу тоже будут в какой-то мере гостями – новый лёд, новые борта, отскоки, новая атмосфера. Соперники же в Екатеринбург в этой серии пожалуют очень серьёзные, так что без проигрышей команде Николая Заварухина точно не обойтись.

Сотворит ли «Нефтехимик» сенсацию?

«Адмирал»

Текущее место в конференции/количество очков: 7-е, 65 очков

Оставшиеся матчи: «Амур» (д), «Барыс» (д), «Локомотив» (г), «Металлург» (г), «Нефтехимик» (г), «Нефтехимик» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 71 очко

«Сибирь»

Текущее место в конференции/количество очков: 8-е, 61 очко

Оставшиеся матчи: «Лада» (г), «Витязь» (г), «Амур» (д), «Торпедо» (д), «Барыс» (д), «Салават Юлаев» (д), «Ак Барс» (д)

Прогноз «Чемпионата»: 68 очков

ХК «Сибирь» Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«Нефтехимик»

Текущее место в конференции/количество очков: 9-е место, 57 очков

Оставшиеся матчи: «Динамо» М (д), «Локомотив» (г), «Лада» (г), «Спартак» (г), «Адмирал» (д), «Адмирал» (д)

Прогноз «Чемпионата»: 63 очка

Первая шестёрка на Востоке уже определена официально, «Адмирал», «Сибирь» и «Нефтехимик» вроде бы оспаривают на троих два оставшихся места в плей-офф, но на деле интригой здесь особо не пахнет. Нет, конечно, если новосибирская команда и дальше продолжит фестиваль безволия, то опозорится по-крупному, однако мне в это не верится. У команды Епанчинцева сейчас впереди предостаточно матчей, где можно в очередной раз в этом сезоне обрести себя, а у того же «Нефтехимика» календарь – совсем не сахар. При этом и ставить на то, что «Сибирь» обойдёт «Адмирал», я бы не решился. «Моряки» должны бронировать седьмое место конференции, причём фактически уже в двух ближайших домашних встречах.

Прогноз «Чемпионат» на итоговое распределение мест в плей-офф на Востоке:



1. «Трактор»

2. «Салават Юлаев»

3. «Металлург»

4. «Ак Барс»

5. «Автомобилист»

6. «Авангард»

7. «Адмирал»

8. «Сибирь»