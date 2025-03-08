Сегодня Овечкин остался без голов. Но у «Вашингтона» нашёлся герой из Беларуси

«Вашингтон» продолжает уверенно идти к итоговому первому месту в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ. На днях «столичные» прервали трёхматчевую серию поражений, обыграв «Оттаву», а затем не без помощи Александра Овечкина, сократившего отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги до девяти голов, смогли сломить сопротивление «Рейнджерс».

Очередным препятствием, которое «Кэпиталз» было необходимо преодолеть на пути к первому посеву (и, возможно, Президентскому кубку) стал «Детройт». Под руководством Тодда Маклеллана «крылья» заметно преобразились и всерьёз ворвались в гонку за уайлд-кард, однако в последних матчах слегка сбавили обороты – к выездной игре в столице США «Ред Уингз» подошли на серии из четырёх поражений.

Гости были твёрдо намерены прервать затянувшуюся чёрную полосу – уже к исходу первой минуты «Детройт» повёл в счёте благодаря точному броску своего капитана Дилана Ларкина, отличившегося во втором матче подряд. Форвард застал врасплох занявшего место в воротах «Вашингтона» Логана Томпсона, огорошив его броском из-за лицевой линии.

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Вскоре «крылья» получили право на розыгрыш большинства и достаточно быстро им воспользовались. Лукас Рэймонд, ставший единственным ассистентом во время гола Ларкина, помог соорудить и второе взятие ворот «столичных», записав на свой счёт голевую передачу на Морица Зайдера.

Подопечные Спенсера Карбери не позволили оппонентам уйти на перерыв «сухими» – незадолго до ухода в раздевалки Тейлор Рэддиш в ходе контратаки буквально закопал шайбу в ворота Кэма Тальбо, сократив отставание «кэпс» до минимума.

Второй период получился безголевым, но это было лишь затишье перед бурей. Бурей по имени «Вашингтон». Уже в конце первой минуты заключительной трети белорусский форвард хозяев Алексей Протас при помощи Тома Уилсона подловил игроков «Детройта» на ошибке при розыгрыше лишнего, убежал в контратаку и переиграл Зайдера и Тальбо, сравняв счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это было только начало – ещё через минуту Джейкоб Чикран забросил третью шайбу «Кэпиталз» впервые в матче вывел свою команду вперёд. Защитник повторил личный снайперский рекорд четырёхлетней давности, отличившись в 18-й раз по ходу регулярки.

Дальше на авансцену вновь вышел Алексей Протас. Сперва он оформил дубль, завершив ещё одним лазерным броском шикарную быструю атаку, начатую Джоном Карлсоном.

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А в середине третьего периода вернул небольшой должок Уилсону, отправив на рандеву с голкипером при нейтрализации большинства уже того. 30-летний нападающий, к слову, оформил гол+пас в третьем матче подряд.

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Увы, без гола сегодня ушёл Александр Овечкин, который сегодня нанёс всего один бросок в створ. Но вряд ли он сильно этому расстроен, ведь «Вашингтон» забрал очередные два очка. А героем для «столичных» стал Протас, который оформил 2+1 и был признан первой звездой матча, а также совершил уже 54 результативных действия в этом сезоне.

Алексей близок к тому, чтобы побить рекорд Егора Шаранговича по количеству очков для белорусских хоккеистов в рамках одного сезона, установленный в прошлом году. От достижения форварда «Калгари» его отделяют всего пять результативных действий. Кажется, новый рекорд – вопрос времени.