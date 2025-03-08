Сумасшедший дедлайн в НХЛ! Обменяли легенду лиги, строптивую звезду и много россиян

7 марта в 23:00 мск закрылось окно обменов в Национальной хоккейной лиге. Начиная с сегодняшнего дня и до конца нынешнего сезона клубы будут использовать только те ресурсы, которые у них есть (ну разве что можно усилиться собственными проспектами из Европы без контракта). Последние два дня работы трансферного рынка получились крайне насыщенными и богатыми на интересные сделки.

«Чемпионат» подготовил обзор главных обменов дедлайна НХЛ. Лишь отметим, что в этом материале речь пойдёт именно о последних 48 часах окна переходов, поэтому недавний обмен того же защитника Сета Джонса из «Чикаго» во «Флориду» оставим за скобками. К тому же об этой сделке был написан отдельный материал.

Микко Рантанен — из «Каролины» в «Даллас»

Если по окончании нынешнего сезона генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски будет отправлен в отставку, вряд ли хоть кто-то удивится подобному повороту дел. Даже возможное чемпионство «Харрикейнз» не станет оправданием для 51-летнего менеджера, который несколько месяцев назад провернул одну из худших сделок за всю историю существования лиги.

Тулски допустил чудовищный просчёт, решив выменять Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш», предварительно не убедившись, что финский форвард намерен связать своё будущее с «ураганами» на длительный срок. «Лавины» пошли на обмен Рантанена во многом по той причине, что сами не смогли убедить хоккеиста подписать новый контракт на приемлемых для обеих сторон финансовых условиях. Однако сами «Эвеланш» в итоге оказались в огромном плюсе по итогам той сделки: за Рантанена «лавины» получили чешского форварда Мартина Нечаса, который с первых матчей как влитой вписался в топ-6 команды Джареда Беднара.

В свою очередь, «Каролина» стремительно оказалась у разбитого корыта. Во-первых, Микко не успел принести ровным счётом никакой пользы своему новому клубу, набрав 6 (2+4) очков в 14 матчах, что для игрока его амбиций выглядит как очевидный провал. Во-вторых, Рантанен отказал «Харрикейнз» в продлении контракта, заставив Тулски идти на обмен финского хоккеиста в дедлайн, чтобы не допустить ухода Микко летом в качестве свободного агента.

В итоге в последний день окна переходов Микко отправился в «Даллас Старз», с которым следом всё-таки подписал контракт на восемь лет с кэпхитом $ 12 млн. «Харрикейнз» получили форварда Логана Стэнковена, защищённые выборы в первом раунде драфта (2026 и 2028) и выборы в третьем раунде драфта (2026 и 2027). При этом если в 2026 и 2028 году выборы «Далласа» в первом раунде окажутся в топ-10, «Каролина» получит драфт-пики первого раунда в 2027 и 2029 году соответственно. Кстати, это далеко не самый плохой компенсационный набор, с учётом того, как сложились отношения между «Харрикейнз» и Рантаненом. Могло быть и хуже.

И эта сделка могла бы хоть немного обелить репутацию Тулски, если бы не то обстоятельство, что в январе «ураганы» на ровном месте потеряли Нечаса. Поэтому теперь остаётся только запускать критические стрелы в адрес финна, хотя в первую очередь лучше посмотреть на себя в зеркало. Нельзя выменивать звезду, предварительно не поинтересовавшись его взглядом на ситуацию.

«Я думаю, у нас отличная организация. У нас отличный тренер. У нас отличная раздевалка. Но это не подходит каждому, и, насколько я могу судить, это просто не ощущалось им в полной мере», — сказал Тулски об уходе финского форварда.

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Брэд Маршан — из «Бостона» во «Флориду»

Теперь уже бывший капитан «Бостон Брюинз» Брэд Маршан в результате обмена стал игроком «Флориды Пантерз». Взамен за своего капитана «мишки» получили условный выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2027 году.

По условиям сделки, условный пик «Бостона» может превратиться в выбор в первом раунде драфта-2027 или 2028, если «пантеры» пройдут первые два раунда в плей-офф-2025, а Маршан проведёт не менее половины этих матчей. Срок соглашения канадца с кэпхитом $ 6,125 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025. При этом «Брюинз» удержат половину его зарплаты.

36-летний Маршан всю карьеру в НХЛ провёл в составе «Бостона», он был выбран командой в третьем раунде на драфте 2006 года под общим 71-м номером. Всего за «Брюинз» Маршан в 1090 матчах НХЛ набрал 976 (422+554) очков. Вместе с командой канадец выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

Уход Маршана из «Бостона» фактически знаменует собой окончание той эпохи «Брюинз», которая у многих ассоциировалось с финским голкипером Тууккой Раском, канадским форвардом Патрисом Бержероном, словацким гигантом-защитником Зденой Харой и самим Маршаном. Теперь из ветеранов американского клуба в «мишках» остался только Давид Пастрняк.

Что касается самого Брэда, то для Брэда этот переход – хорошая возможность слегка перезагрузиться и выдать своеобразный «последний танец». Даже несмотря на то, что канадец шёл вторым в списке бомбардиров «Бостона» после Пастрняка, это был уже не тот Маршан, которого когда-то ненавидела бо́льшая часть лиги. Во «Флориде» же Брэд может раскрыться в полном масштабе, а их связка с Мэттью Ткачуком в предстоящем плей-офф и вовсе может хорошенько взорвать лигу.

Андрей Кузьменко — из «Филадельфии» в «Лос-Анджелес»

29-летний россиянин Андрей Кузьменко пережил второй обмен в ходе нынешнего сезона. Текущий регулярный чемпионат он начинал в «Калгари Флэймз», где в этом году у него совсем не пошла игра. В 37 матчах Андрей набрал всего 15 очков, после чего и был отправлен в «Филадельфию». Там Кузьменко успел провести лишь семь встреч, но этого количества игр ему хватило, чтобы показать другим клубам лиги, что он ещё не разучился играть в хоккей и не сказал своего финального слова в лиге.

Андрей Кузьменко Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Несколько месяцев назад пошли первые разговоры о предстоящем возвращении Андрея в Россию. И даже назывались главные клубы, заинтересованные в услугах россиянина в КХЛ. Но Кузьменко отметился пятью очками в семи встречах за «Флайерз» и стал участником нового обмена, который выглядит для него как хороший шанс ударно провести финальную часть сезона. Для Андрея всё сложилось как нельзя лучше – форвард покинул команду, которая с большой долей вероятности закончит сезон в середине апреля, и перешёл в клуб с бо́льшими, нежели у «Флайерз», шансами на плей-офф.

«Отдайте ему шайбу в большинстве и скажите: «Давай, забивай», — оценил обмен россиянина генеральный менеджер «королей» Роб Блэйк.

По данным клубного инсайдера Эрика Стивенса, «Кингз» пытаются быстрее доставить Кузьменко в Лос-Анджелес, чтобы он успел принять участие в домашнем матче с «Сент-Луис Блюз» в ночь с 8 на 9 марта мск.

Никита Гребёнкин — из «Торонто» в «Филадельфию»

А чтобы Иван Федотов и Матвей Мичков не сильно скучали из-за потери соотечественника, руководство «Флайерз» оперативно восстановило баланс российских хоккеистов в американском клубе. Из «Торонто Мэйпл Лифс» был выменян обладатель Кубка Гагарина – 2024 бывший форвард «Металлурга» Никита Гребёнкин, проводящий дебютный сезон в Северной Америке.

Переход Никиты в «Филадельфию» тоже должен пойти на пользу молодому форварду. Пробиться в основу «Торонто» с такой плотностью атакующей линии «листьев» практически не представлялось возможным. В канадском клубе Никита сыграл семь встреч, не отметился результативными действиями и закономерно осел в АХЛ на бо́льшую часть нынешнего сезона.

Джон Торторелла таких ребят уважает и наверняка даст Никите шанс показать себя на высшем уровне. Там попасть в обойму будет гораздо проще – конкуренция в нижних звеньях явно ниже, нежели в Онтарио, поэтому в «Филадельфии» Гребёнкин со своими качествами может прийтись ко двору. В том случае, если найдёт общий язык с американским тренером.

Марат Хуснутдинов — из «Миннесоты» в «Бостон», Даниил Мисюль — из «Нью-Джерси» в «Бостон»

Восемь поражений в последних девяти матчах значительно снизили шансы «Бостона» на выход в плей-офф. Видимо, и в самом американском клубе посчитали, что путёвка в розыгрыш Кубка Стэнли от них уплывает, поэтому можно заняться обменами, которые напоминают начало перестройки. «Брюинз» стали одним из самых активных участников дедлайна НХЛ, потеряв достаточно знаковых фигур. Генменеджер «мишек» Дон Суини расстался не только с капитаном Маршаном. В «Эдмонтон» был отправлен форвард Трент Фредерик, в «Торонто» — защитник Брэндон Карло, а в «Колорадо» — форвард Чарли Койл.

За последнего «мишки» получили компенсацию в лице Кейси Миттельштадта, за Карло из «Мэйпл Лифс» взамен им достался нападающий Фрейзер Минтен, а ещё несколько сделок было осуществлено с участием российских хоккеистов. Из «Миннесоты» был выменян нападающий Марат Хуснутдинов, у которого нынешний сезон не задался от слова «совсем». Переход в столь сильно обновлённый «Бостон» может стать перезагрузкой карьеры для российского форварда. А вот выменянный из «Нью-Джерси» защитник Даниил Мисюль с большой вероятностью всё-таки окажется в АХЛ, хотя с учётом всех потерь в линии обороны «мишек» шансы сыграть в НХЛ россиянин также может получить.

Брок Нельсон — из «Айлендерс» в «Колорадо»

За день до обмена с «Бостоном» генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарланд провернул ещё и сделку с «Айлендерс». Выступавший на Лонг-Айленде с 2013 года 33-летний нападающий Брок Нельсон пополнил состав «лавин», став необходимым дополнением для атакующей линии команды Джареда Беднара. Универсал Нельсон входил в топ-3 кандидатов на обмен в дедлайн, в результате доставшись «Эвеланш», которые всерьёз идут за вторым Кубком Стэнли за последние три года.

Брок Нельсон Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Айлендерс» получили форварда Калума Ритчи, защитника Оливера Чюлингтона, выборы в первом и третьем (условный) раундах драфта. Если у клуба из Денвера не будет выбора в первом раунде в 2026 году или он окажется в топ-10, то нью-йоркцам достанется выбор в первом раунде 2027 года.

Выбор в третьем раунде достанется «Айлендерс» в том случае, если «Колорадо» возьмёт Кубок Стэнли в этом году, а Нельсон сыграет не менее 50% встреч в плей-офф. Сообщалось, что клуб с Лонг-Айленда оставил 50% кэпхита Нельсона ($ 3 млн из $ 6 млн) в своей платёжке.

Дилан Козенс — из «Баффало» в «Оттаву»

Последний день работы трансферного рынка НХЛ был открыт большим обменом между «Баффало» и «Оттавой». Канадский клуб обменял Джоша Норриса и Джейкоба Бернард-Докера в «Сэйбрз» на Дилана Козенса, Денниса Гилберта и второй выбор на драфте НХЛ в 2026 году.

В нынешнем сезоне на счету Норриса 33 (20+13) очка в 53 играх сезона. Бернард-Докер набрал 4 (1+3) очка в 25 матчах. В активе Козенса 31 (11+20) очко в 61 встрече. Хорошая сделка для руководства «Сенаторз». После получения Козенса канадский клуб может строить своё нападение вокруг двух центров на долгие годы, учитывая то, как развивается немецкий нападающий Тим Штюцле.