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Плей-офф КХЛ — 2025: состав участников, кто с кем сыграет, все расклады, кто не попадёт, ЦСКА, СКА, Динамо М

«Спартак» обойдёт ЦСКА? СКА останется рекордно низко? Расклад на плей-офф КХЛ, Запад
Лев Лукин
Расклад на плей-офф КХЛ, Запад
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Минское «Динамо» впервые в истории КХЛ начнёт серию Кубка Гагарина дома.

До конца регулярки нынешнего сезона КХЛ остаётся две недели, и мы продолжаем прикидывать расклады перед плей-офф. На очереди – Западная конференция. Здесь ещё меньше, чем на Востоке, интриги в плане борьбы за кубковые места, фактически определён победитель конференции, зато за пределами топ-2 всё очень плотно, и битва за преимущество домашней площадки в первом раунде предстоит нешуточная.

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«Локомотив» — чемпион регулярки?

«Локомотив»

Место в таблице конференции, очки: 1-е, 93 очка

Оставшиеся матчи: «Северсталь» (д), «Нефтехимик» (д), «Адмирал» (д), ЦСКА (г), «Динамо» М (г)

Прогноз «Чемпионата»: 1-е место, 101 очко

Ярославской команде надо очень сильно постараться, чтобы упустить первенство не только на Западе, но и во всей лиге. Конечно, вчерашний матч с московским «Динамо» неожиданно выявил много проблем «Локомотива» перед плей-офф, но дальше у железнодорожников соперники значительно проще. Прогнозирую, что уже в ближайшей домашней серии ярославцы гарантируют себе первый в истории Кубок Континента, а до конца регулярки преодолеют отметку в 100 набранных очков.

ХК «Локомотив»

ХК «Локомотив»

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Кто начнёт плей-офф дома?

«Динамо» М

Место в таблице конференции, очки: 2-е, 83 очка

Оставшиеся матчи: «Нефтехимик» (г), «Салават Юлаев» (г), ЦСКА (г), «Авангард» (д), «Локомотив» (д), «Северсталь» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 2-е место, 91 очко
«Динамо» Мн

Место в таблице конференции, очки: 3-е, 79 очков

Оставшиеся матчи: «Куньлунь» (д), СКА (г), «Северсталь» (г), «Салават Юлаев» (г), ХК «Сочи» (д), ЦСКА (г), ХК «Сочи» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 3-е место, 90 очков

ЦСКА

Место в таблице конференции, очки: 4-е, 79 очков

Оставшиеся матчи: «Барыс» (г), «Автомобилист» (г), «Металлург» (г), «Динамо» М (д), «Локомотив» (д), «Динамо» Мн (д), «Витязь» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 5-е место, 87 очков

ХК ЦСКА

ХК ЦСКА

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Спартак»

Место в таблице конференции, очки: 5-е, 77 очков

Оставшиеся матчи: «Торпедо» (г), «Ак Барс» (г), «Лада» (г), «Северсталь» (д), «Нефтехимик» (д), ХК «Сочи» (д), «Лада» (д)

Прогноз «Чемпионата»: 4-е место, 88 очков

Московское «Динамо», кажется, как и год назад, готово накатить на финиш регулярки. Бело-голубые выглядят солидно, «Локомотив» им не достать, но и второе место оставить себе они обязаны. У минского «Динамо» календарь попроще, однако трудно поверить, что «зубры» обойдутся без поражений до самого конца регулярки. Скорее всего, подопечные Дмитрия Квартальнова застолбят за собой место в топ-3, впервые в истории КХЛ начнут плей-офф дома, но московских одноклубников не достанут.

Что ждать от белорусского клуба?
Минское «Динамо» готово переписывать историю. Какие высоты сезона КХЛ покорят белорусы?
Минское «Динамо» готово переписывать историю. Какие высоты сезона КХЛ покорят белорусы?

Рискну спрогнозировать, что ЦСКА и «Спартак» поменяются местами в таблице до конца регулярного чемпионата. Красно-белые в последних играх выглядят неказисто, однако Алексей Жамнов уже не раз по ходу чемпионата приводил команду в чувство. Смена обстановки – выезд – тут может помочь, а календарь у красно-белых на финише самый простой. ЦСКА же после разминки в Астане предстоит очень сложный отрезок, в котором вряд ли удастся избежать поражений. Кроме того, прямо сейчас при возможном равенстве очков у «Спартака» будет преимущество по дополнительным показателям. В любом случае московское дерби в первом раунде весьма вероятно.

А кому достанется СКА?

«Северсталь»

Место в таблице конференции, очки: 6-е, 75 очков

Оставшиеся матчи: «Трактор» (г), «Локомотив» (г), «Динамо» Мн (д), «Спартак» (г), «Куньлунь» (г), «Торпедо» (г), «Динамо» М (д)

Прогноз «Чемпионата»: 82 очка

СКА

Место в таблице конференции, очки: 7-е, 73 очка

Оставшиеся матчи: «Металлург» (д), «Динамо» Мн (д), ХК «Сочи» (д), «Трактор» (г), «Автомобилист» (г), «Торпедо» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 79 очков

Разбор проблем СКА:
У СКА есть ещё одна проблема, о которой почти не говорят. И это не то, о чём вы подумали
У СКА есть ещё одна проблема, о которой почти не говорят. И это не то, о чём вы подумали

И «Северсталь», и СКА теоретически тоже могут побороться за топ-4 Запада, но для этого нужны удача и стабильность. И как минимум второго компонента обеим командам не хватает. Армейцы наверняка бросят все силы, чтобы подняться в таблице повыше, однако до конца регулярки их ждут матчи со всеми уральскими топ-клубами, и тут не избежать проигрышей. Да и «Северсталь» тоже будет цеплять очки, имея ещё и игру в запасе. Так что спрогнозирую, что СКА останется седьмым на Западе (это будет худший показатель армейцев в регулярке за время выступлений в КХЛ) и в первом раунде попадёт на московское «Динамо».

ХК СКА

ХК СКА

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Мнимая интрига в борьбе за плей-офф

«Торпедо» — единственная команда из восьмёрки Запада, ещё не обеспечившая себе место в плей-офф. Но тут вопрос буквально одной победы нижегородцев. Или одного поражения «Куньлуня». На этих выходных, уверен, всё решится: «Торпедо» сегодня принимает «Спартак», а «Куньлунь» завтра гостит в Минске.

Прогноз «Чемпионата» на итоговое распределение мест в плей-офф на Западе

1. «Локомотив»
2. «Динамо» М
3. «Динамо» Мн
4. «Спартак»
5. ЦСКА
6. «Северсталь»
7. СКА
8. «Торпедо»

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