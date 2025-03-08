«Спартак» обойдёт ЦСКА? СКА останется рекордно низко? Расклад на плей-офф КХЛ, Запад

До конца регулярки нынешнего сезона КХЛ остаётся две недели, и мы продолжаем прикидывать расклады перед плей-офф. На очереди – Западная конференция. Здесь ещё меньше, чем на Востоке, интриги в плане борьбы за кубковые места, фактически определён победитель конференции, зато за пределами топ-2 всё очень плотно, и битва за преимущество домашней площадки в первом раунде предстоит нешуточная.

«Локомотив» — чемпион регулярки?

«Локомотив»

Место в таблице конференции, очки: 1-е, 93 очка

Оставшиеся матчи: «Северсталь» (д), «Нефтехимик» (д), «Адмирал» (д), ЦСКА (г), «Динамо» М (г)

Прогноз «Чемпионата»: 1-е место, 101 очко

Ярославской команде надо очень сильно постараться, чтобы упустить первенство не только на Западе, но и во всей лиге. Конечно, вчерашний матч с московским «Динамо» неожиданно выявил много проблем «Локомотива» перед плей-офф, но дальше у железнодорожников соперники значительно проще. Прогнозирую, что уже в ближайшей домашней серии ярославцы гарантируют себе первый в истории Кубок Континента, а до конца регулярки преодолеют отметку в 100 набранных очков.

ХК «Локомотив» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Кто начнёт плей-офф дома?

«Динамо» М

Место в таблице конференции, очки: 2-е, 83 очка

Оставшиеся матчи: «Нефтехимик» (г), «Салават Юлаев» (г), ЦСКА (г), «Авангард» (д), «Локомотив» (д), «Северсталь» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 2-е место, 91 очко

«Динамо» Мн

Место в таблице конференции, очки: 3-е, 79 очков

Оставшиеся матчи: «Куньлунь» (д), СКА (г), «Северсталь» (г), «Салават Юлаев» (г), ХК «Сочи» (д), ЦСКА (г), ХК «Сочи» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 3-е место, 90 очков

ЦСКА

Место в таблице конференции, очки: 4-е, 79 очков

Оставшиеся матчи: «Барыс» (г), «Автомобилист» (г), «Металлург» (г), «Динамо» М (д), «Локомотив» (д), «Динамо» Мн (д), «Витязь» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 5-е место, 87 очков

ХК ЦСКА Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Спартак»

Место в таблице конференции, очки: 5-е, 77 очков

Оставшиеся матчи: «Торпедо» (г), «Ак Барс» (г), «Лада» (г), «Северсталь» (д), «Нефтехимик» (д), ХК «Сочи» (д), «Лада» (д)

Прогноз «Чемпионата»: 4-е место, 88 очков

Московское «Динамо», кажется, как и год назад, готово накатить на финиш регулярки. Бело-голубые выглядят солидно, «Локомотив» им не достать, но и второе место оставить себе они обязаны. У минского «Динамо» календарь попроще, однако трудно поверить, что «зубры» обойдутся без поражений до самого конца регулярки. Скорее всего, подопечные Дмитрия Квартальнова застолбят за собой место в топ-3, впервые в истории КХЛ начнут плей-офф дома, но московских одноклубников не достанут.

Рискну спрогнозировать, что ЦСКА и «Спартак» поменяются местами в таблице до конца регулярного чемпионата. Красно-белые в последних играх выглядят неказисто, однако Алексей Жамнов уже не раз по ходу чемпионата приводил команду в чувство. Смена обстановки – выезд – тут может помочь, а календарь у красно-белых на финише самый простой. ЦСКА же после разминки в Астане предстоит очень сложный отрезок, в котором вряд ли удастся избежать поражений. Кроме того, прямо сейчас при возможном равенстве очков у «Спартака» будет преимущество по дополнительным показателям. В любом случае московское дерби в первом раунде весьма вероятно.

А кому достанется СКА?

«Северсталь»

Место в таблице конференции, очки: 6-е, 75 очков

Оставшиеся матчи: «Трактор» (г), «Локомотив» (г), «Динамо» Мн (д), «Спартак» (г), «Куньлунь» (г), «Торпедо» (г), «Динамо» М (д)

Прогноз «Чемпионата»: 82 очка

СКА

Место в таблице конференции, очки: 7-е, 73 очка

Оставшиеся матчи: «Металлург» (д), «Динамо» Мн (д), ХК «Сочи» (д), «Трактор» (г), «Автомобилист» (г), «Торпедо» (г)

Прогноз «Чемпионата»: 79 очков

И «Северсталь», и СКА теоретически тоже могут побороться за топ-4 Запада, но для этого нужны удача и стабильность. И как минимум второго компонента обеим командам не хватает. Армейцы наверняка бросят все силы, чтобы подняться в таблице повыше, однако до конца регулярки их ждут матчи со всеми уральскими топ-клубами, и тут не избежать проигрышей. Да и «Северсталь» тоже будет цеплять очки, имея ещё и игру в запасе. Так что спрогнозирую, что СКА останется седьмым на Западе (это будет худший показатель армейцев в регулярке за время выступлений в КХЛ) и в первом раунде попадёт на московское «Динамо».

ХК СКА Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Мнимая интрига в борьбе за плей-офф

«Торпедо» — единственная команда из восьмёрки Запада, ещё не обеспечившая себе место в плей-офф. Но тут вопрос буквально одной победы нижегородцев. Или одного поражения «Куньлуня». На этих выходных, уверен, всё решится: «Торпедо» сегодня принимает «Спартак», а «Куньлунь» завтра гостит в Минске.

Прогноз «Чемпионата» на итоговое распределение мест в плей-офф на Западе

1. «Локомотив»

2. «Динамо» М

3. «Динамо» Мн

4. «Спартак»

5. ЦСКА

6. «Северсталь»

7. СКА

8. «Торпедо»