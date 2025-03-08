Слабоумие и отвага. «Тампа» Кучерова официально распрощалась с будущим после дедлайна НХЛ

«Лайтнинг» в крайний срок обменов не стали главным создателем инфоповодов. Команда не совершала неожиданных и, как говорится, взрывоопасных сделок, не проворачивала обмены-блокбастеры наподобие трейдов Сета Джонса и Брэда Маршана.

Но, если задуматься и посмотреть на результаты дедлайна НХЛ — 2025 в перспективе, «Тампа» стала, пожалуй, главным проигравшим. Руководство «молний» официально поставило крест на будущем команды — и всё ради победы здесь и сейчас.

О чём же думал фронт-офис «Лайтнинг»?

Один из главных провалов «Тампы». Начало кошмара

Главные сделки «Лайтнинг» распределились всего по двум дням. Первый — 26 февраля 2023 года. В этот день «Лайтнинг» выменяли форварда Таннера Жанно из «Нэшвилла» на защитника Кэла Фута и пять драфт-пиков: в первом раунде драфта-2025 (условный), во втором раунде в 2024 году, в третьем, четвёртом и пятом раундах – в 2023-м.

Обмен Жанно в своё время вызвал шквал негодования и непонимания. Канадец не был каким-то суперзвёздным нападающим, чтобы отдавать за него сразу пять (!) драфт-пиков. К моменту перехода в «Тампу» форвард набрал 14 (5+9) очков в 56 матчах регулярки. В оставшихся 20 встречах, уже в составе «Лайтнинг», Жанно оформил ещё 4 (1+3) очка при показателе полезности «-6». В плей-офф форвард сыграл три матча — все по нулям, но ещё и с «-2» в графе «плюс-минус».

За следующий сезон Таннер записал на свой счёт ещё 14 (7+7) очков в 55 матчах чемпионата и 1 (0+1) — в четырёх встречах розыгрыша Кубка Стэнли. И нынешний сезон уже 27-летний форвард начал в составе «Лос-Анджелеса».

Это один из главных провалов в новой истории «Тампы». Жанно не смог оказать совершенно никакого влияния на команду, которая бесславно вылетала в плей-офф два года подряд. Из-за этого обмена клуб не смог добрать качественных хоккеистов на драфте. А ведь «Лайтнинг» известны своей качественной работой по поиску, выбору и прокачке молодых игроков. Именно благодаря этому команда сумела стать одной из самых доминирующих франшиз в XXI веке.

Как оказалось, прошлое ничему не учит руководство «Тампы».

Прощание с будущим. Вторая часть

Второй день в истории клуба, который вполне может стать «чёрным» для франшизы, — 5 марта 2025 года. Тогда «Тампа» вернула Янни Гурда из «Детройта» в обмен на условный выбор в четвёртом раунде драфта-2025, а также приобрела Оливера Бьёркстранда, проспекта Кайла Окойна и пик «Сиэтла» в пятом раунде драфта-2026. «Кракен» получили нападающего Майки Эйссимонта, два выбора «Тампы» в первом раунде драфта 2026 и 2027 года, а также выбор «Торонто» во втором раунде драфта 2025 года.

После успешного возвращения Райана Макдоны в «Тампе», вероятно, подумали, что герои прошлого ещё на что-то способны. Поэтому вернули Янни Гурда, с которым взяли два Кубка Стэнли. Такое решение можно понять, поскольку это крепкий и опытный хоккеист с лидерскими качествами. Однако нападающему уже 33 года, и не то чтобы он суперснайпер. За почти четыре года в «Сиэтле» лучшим результатом форварда стали 48 очков в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. Хоть Гурд и в «Тампе» не отличался высокой результативностью (максимум — 64 (25+39) балла в чемпионате-2017/2018), но возраст явно даст знать о себе.

Янни Гурд Фото: Zuma/ТАСС

Что касается Оливера Бьёркстранда: это ещё один крепкий игрок для второго-третьего звеньев. В нынешнем сезоне нападающий, которому уже 29 лет, набрал 37 (16+21) очков в 61 матче за «Сиэтл» и даже успел открыть счёт голам за «Тампу».

Качественные ли это хоккеисты? Определённо. «Лайтнинг» заполучили двух хороших игроков для своих средних звеньев, которым требовалась подмога.

Тогда в чём проблема и при чём здесь обмен Жанно двухлетней давности? Так уж получилось, что, приобретая Таннера, «Тампа» рассталась не только с пиками, но и с хоккеистами, которых могла выбрать на драфтах. Она рассталась с важными активами. И, как показало время, совершенно зря.

Именно из-за этого перед дедлайном-2025 «молнии» оказались в положении, когда им было просто необходимо, жизненно важно усиливать свою среднюю линию. У команды не оказалось: 1) тех, кто сможет стать надёжной опорой для лидеров; 2) активов типа «здесь-и-сейчас», которые можно было бы обменять, дабы заполучить таких крепких «середнячков».

Это всё — последствия обмена Жанно.

И это всё привело к тому, что «Тампе» вновь пришлось отдавать драфт-пики ради хоккеистов.

Здесь есть две проблемы. Во-первых, команда получила качественных игроков, которые, однако, катятся к своему закату. И если Бьёркстранд ещё пару лет сможет поддерживать уровень, то Гурд, возможно, уже после грядущего плей-офф серьёзно регрессирует. Его контракт завершается после этого сезона, поэтому его либо всё равно потеряют, либо перезаключат, приняв потенциальное ярмо на собственной шее.

То есть в будущем они никак не смогут помочь. Да и выгодно обменять их вряд ли удастся.

Во-вторых, «Тампа» буквально лишила себя будущего. Эта фраза уже неоднократно была повторена в ходе материала, однако что она значит? А вот что: у «Лайтнинг» на ближайшие три драфта осталось всего 20 пиков, причём ни одного — в первых раундах. Понятно, что «молнии» — завсегдатаи плей-офф, поэтому эти выборы не были бы высокими, но это всё равно активы — ценные активы!

Вот как выглядит распределение по годам и раундам:

Год 1-й раунд 2-й раунд 3-й раунд 4-й раунд 5-й раунд 6-й раунд 7-й раунд 2025 0 1 0 1 1 1 4 2026 0 1 1 1 2 1 1 2027 0 1 1 1 0 1 1

Для команды, регулярно претендующей на победу в Кубке Стэнли, эта ситуация попросту катастрофична.

Мы не просто так уделили столько внимания обмену Жанно. На его примере видно, как одно решение может влиять на клуб спустя несколько лет, серьёзно усложняя ему жизнь и лишая конкурентоспособности. Сделки «Тампы» в дедлайн-2025 также не вселяют оптимизма.

Нет совершенно никаких оснований полагать, что в ближайшие годы «Лайтнинг» смогут быть конкурентоспособной командой. А что будет дальше — ещё страшнее.

Зачем в «Тампе» пошли на это?

Остаётся главный вопрос: а зачем руководство «Тампы», наверняка помня исход обмена Жанно, пошло на такие ходы сейчас?

Нужно понимать, что фронт-офис «молний», несмотря на ошибки, достаточно профессионально подходит к своей работе. Летний обмен Михаила Сергачёва оказался крайне успешным для клуба, получившего качественное усиление на годы вперёд взамен хоккеиста с крупным контрактом, который не отрабатывался в достаточной степени.

Расставание со Стивеном Стэмкосом также оказалось важным шагом для «Лайтнинг», которые на тот момент не стали жертвовать будущим даже во имя легенды франшизы.

Руководство «Тампы», главным действующим лицом которого является генеральный менеджер Жюльен БрисБуа, обвинить в непрофессионализме точно не выйдет. Тогда зачем они вновь отдали четыре (!) драфт-пика, включая два — в первых раундах?

Ответ очевиден: всё — ради этого сезона. «Лайтнинг» пошли ва-банк, поставив всё на грядущий плей-офф.

В клубе наверняка понимают, что иного шанса взять ещё один Кубок Стэнли может и не представиться. Главным лидерам команды уже 30+. Никите Кучерову — 31, Андрею Василевскому и Джейку Гюнцелю — по 30, Виктору Хедману — 34, Макдоне — 35.

К 30 годам приближаются и другие важные и основополагающие для «молний» хоккеисты. Брейдену Пойнту — 28, Нику Полу — 29.

А тех, кто ещё находится в хорошем возрасте, можно пересчитать по пальцам одной руки не самого внимательного фрезеровщика: это Брэндон Хагель (26), Энтони Чирелли (27), Эрик Чернак (27) и Янис Мозер (24).

Никита Кучеров и Андрей Василевский Фото: Chris O'Meara/AP/ТАСС

Более того, у команды нет проспектов, которые наверняка стали бы даже не достойной заменой лидерам, а просто качественным усилением для состава в нужный момент.

В ближайшем будущем тяжеловесные контракты главных фронтменов станут бременем для «Лайтнинг», и всё, что сможет сделать клуб, — это ждать завершения их соглашений. Или решиться на крайние меры, которые могут встретить жёсткое неприятие со стороны болельщиков.

Так что руководство «Тампы» решило, что сейчас, когда Кучеров ещё на пике, когда Василевский показывает лучший хоккей за последние годы, наконец преодолев последствия травмы и операции, когда остальные хоккеисты верхних звеньев могут приносить результат, когда Джон Купер только доказал, что ещё умеет на короткой дистанции приводить команду к победе (спасибо Турниру четырёх наций) — именно сейчас лучший момент, чтобы пожертвовать и так не самым светлым будущим ради кубка.

Если этот ход сработает, то, без сомнения, болельщики будут готовы простить следующие не самые счастливые годы. Риск окупится сполна. У «Тампы» будет свой «последний танец».

Но если не сработает… Это будет громкий провал. Провал, за которыми последуют либо годы разочарований, либо революционные и болезненные меры.

Так что с учётом того, какая ответственность сейчас лежит на «Тампе», будет крайне, крайне интересно последить за ней. Ведь сейчас хоккеисты «молний» будут играть буквально за будущее клуба.