Русский игрок угодил в расистский скандал в Америке! Ему влепили огромную дисквалификацию

Форвард «Сиракьюза» Максим Грошев может получить урок на всю жизнь.

Увы, но в последние дни российским любителям хоккея пришлось получать из-за океана не только яркие новости с трансферного дедлайна и следить за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, но и окунаться в негатив.

Очень неприятная история произошла с 23-летним российским нападающим Максимом Грошевым. Нападающий «Сиракьюз Кранч» (фарм-клуб «Тампы» в АХЛ) дисквалифицирован аж на 10 (!) матчей за расистские высказывания в адрес соперника во время игры с «Рочестер Американс» 1 марта. Хоккеист уже пропустил одну встречу из-за дисквалификации и сможет вернуться 30 марта.

В нынешнем сезоне Максим провёл в АХЛ 46 матчей и набрал 11 (5+6) очков. Результат не бог весть какой, а тут ещё такое неподобающее поведение.

«АХЛ стремится создать безопасную, инклюзивную культуру, свободную от оскорблений, домогательств и всех форм неэтичного поведения или неправомерных действий, и считает, что индивидуальное обучение инклюзивности является ключевым элементом улучшения культуры всей лиги.

Грошеву будет предоставлена возможность поработать с Коалицией по инклюзивности игроков НХЛ (NHL PIC) для участия в образовательных мероприятиях по вопросам расизма и инклюзивности.

Он сможет обратиться к президенту и главному исполнительному директору АХЛ Скотту Хаусону с просьбой о сокращении дисквалификации и восстановлении после пропуска восьми игр на основе оценки его прогресса в NHL PIC», — говорится в официальном заявлении.

Максим Грошев Фото: Jonathan Tenca/Zuma/ТАСС

Мало того, что Грошев потерял игровую практику и наверняка получил от команды внушительный денежный штраф (и это при учёте того, что зарплаты в АХЛ небольшие), так ещё и наложил на себя очень серьёзный репутационный отпечаток.

Можно вспомнить массу случаев, когда после подобных ситуациях хоккеисты и тренеры становились в лиге изгоями и, по сути, ставили крест на дальнейшей карьере в АХЛ и НХЛ. При этом наказывали людей куда более звёздных и титулованных, нежели Грошев.

Контракт россиянина с «Сиракьюзом» действует ещё весь следующий сезон, но не удивимся, если в скором времени соглашение будет досрочно расторгнуто. Какой-то сенсации из этого точно не случится. Хотя, конечно, опытный агент Максима в НХЛ Дэн Мильштейн способен грамотно разрулить вопрос.

Кстати, в КХЛ права на хоккеиста принадлежат СКА. Однако вряд ли сейчас армейский коллектив заинтересован в возращении из Северной Америки конкретно этого игрока. В любом случае пожелаем Грошеву, чтобы всё произошедшее стало для него большим жизненным уроком, но без серьёзного урона карьере.