«Торпедо» забрал последнюю путёвку в плей-офф на Западе, «Авангард» продлил серию побед до 11 матчей.

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Игрок «Ак Барса» забил в свои ворота, СКА обыграл чемпиона. Итоги дня в КХЛ

8 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Представляем обзор всех игр.

«Трактор» одержал победу в домашнем матче с «Северсталью» со счётом 5:1.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Семён Дер-Аргучинцев, Григорий Дронов, Андрей Светлаков, Максим Шабанов и Никита Коростелёв. За гостей единственную шайбу на свой счёт записал Кирилл Пилипенко.

«Трактор» упрочил лидерство на Востоке. У челябинцев 88 очков за 63 матча, у идущего на втором месте «Салавата Юлаева» — 85 очков. «Северсталь» находится на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 75 очков за 62 игры.

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В Астане (Казахстан) на льду «Барыс-Арены» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московский ЦСКА. Гости одержали победу со счётом 3:0.

На второй минуте счёт во встрече открыл Владислав Провольнев с передач Егора Афанасьева и Коула Касселса. На девятой минуте Станислав Галиев увеличил преимущество ЦСКА с передач Максима Соркина и Павла Карнаухова. На 22-й минуте Станислав Галиев оформил дубль с передачи Егора Афанасьева. Вратарь Павел Хомченко оформил «сухарь», отразив 27 бросков.

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Лада» одержала победу в овертайме со счётом 1:0.

Заброшенной шайбой отметился Максим Березин с передачи Энтони Камары. Несмотря на это, «Лада» потеряла математические шансы на выход в плей-офф, так как тольяттинской команде в этой игре необходима была победа в основное время.

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СКА одержал победу в домашнем матче с действующим чемпионом «Металлургом», встреча завершилась со счётом 4:2. Счёт открыл Александр Никишин, однако в концовке первого периода Дмитрий Силантьев оформил дубль, причём вторую шайбу забросил рикошетом от лицевого борта.

В середине второго периода Сергей Толчинский реализовал большинство, забив свой первый гол с 21 ноября. В третьем периоде Валентин Зыков вновь вывел армейцев вперёд, а затем Толчинский оформил дубль.

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«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв в гостях «Торпедо» со счётом 0:2. В концовке первого периода Максим Летунов вывел хозяев вперёд, а на 55-й минуте Андрей Крутов упрочил преимущество «Торпедо». Окончательный счёт установил Кирилл Воронин, поразив пустые ворота на последних секундах.

Нижегородцы благодаря этой победе обеспечили себе место в плей-офф – таким образом, восьмёрка на Западе полностью сформирована.

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«Авангард» в гостях обыграл «Ак Барс» со счётом 2:0, продлив серию побед до 11 матчей. Счёт был открыт на старте второго периода, когда защитник казанцев Дмитрий Журавлёв в борьбе махнул по шайбе и отправил её в ворота. Гол был записан на Николая Прохоркина. На 35-й минуте забросил Джованни Фьоре.

Никита Серебряков оформил «сухой» матч, отразив 35 бросков по своим воротам.

«Авангард» сравнялся с «Ак Барсом» по очкам (80), но уступает ему по дополнительным показателям, оставаясь на шестой строчке Востока.

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В Сочи на стадионе «Большой» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Сочи» принимал «Витязь». Гости одержали победу со счётом 5:0.

В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Алексей Макеев, Матвей Заседа, Владислав Цицюра, Ярослав Бусыгин и Иван Ежов.

Для южан это поражение стало шестым подряд. «Витязь» же прервал серию поражений, которая насчитывала пять встреч.

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Расписание матчей 9 марта