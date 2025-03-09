Беспощадный Ничушкин! Оформил второй хет-трик в НХЛ, уничтожив «Торонто»

А Натан Маккиннон пробил отметку в 100 очков в нынешнем сезоне.

«Колорадо» в дедлайн провёл отличную работу, усилив абсолютно все позиции, которые можно было, и автоматически стал одним из главных претендентов на Кубок Стэнли. «Торонто» тоже хотел усилить многие позиции, однако не все сделки получилось осуществить.

Валерий Ничушкин, который только-только восстановился от травмы, получил себе блестящего партнёра – Брок Нельсон дебютировал за «лавин» именно в звене с россиянином.

И американец уже в первой смене мог отличиться за новую команду, но бросок пришёлся в штангу. Брок едва ли успел расстроиться, так как уже через несколько секунд его команда открыла счёт – Валерий Ничушкин подставил шайбу под наброс Райана Линдгрена.

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Уже через пять минут Вэл оформил дубль, и шайба получилась породистой – форвард подхватил передачу в недодачу, вылез на оперативный простор и коротким хлёстким броском пробил Столарза.

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Удивительно, но первый отрезок «Колорадо» и вовсе проиграл – лидеры «Торонто» Марнер и Таварес организовали три шайбы на троих, а всего «листьям» на это понадобилось восемь бросков. Ненадолго повеяло ветром эпохи заката карьеры Георгиева в «Колорадо».

Во втором отрезке хозяева насели и были близки к тому, чтобы сравнять счёт, однако «Торонто» выдержал, а Джон Таварес оформил дубль при игре в большинстве. Казалось бы, эта нелогичная шайба могла надломить «Эвс», но не тут-то было – ещё до перерыва разрыв в счёте был сокращён.

В третьем периоде подопечные Берюбе всё-таки дрогнули, а мощное нападение «Колорадо» такого не простила – Друен и Маккиннон к концу двадцатиминутки вывели хозяев вперёд.

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«Мэйпл Лифс» стали рисковать, сняли вратаря, но тем самым помогли двум форвардам «Эвеланш» оформить локальные достижения – Ничушкин оформил хет-трик, а Маккиннон первым в нынешнем сезоне выбил 100 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

7:4 — «Колорадо» одерживает волевую победу, а Валерий Ничушкин был сегодня беспощаден – второй хет-трик в НХЛ, первый в нынешнем сезоне и четыре очка за матч впервые с 8 марта 2023 года. Натан Маккиннон, как уже было сказано, набрал 100-е очко и приблизился к гроссмейстерской отметке – канадцу осталось набрать один балл, чтобы стать 100-м игроком в НХЛ с 1000 очков.