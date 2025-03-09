Скрытый финал? Уже на старте плей-офф НХЛ могут сыграть лучшие команды лиги

Дедлайн НХЛ закончился чуть больше суток назад, а это значит, что мы можем потихоньку начать прикидывать, кто и в какой форме подойдёт к главным играм сезона. Временем для усиления хорошо воспользовались многие: «Флорида», например, заполучила в свои ряды Брэда Маршана, Нико Штурма и Сета Джонса, которые значительно усилят глубину состава по всем направлениям. «Тампа», которая в последние два года не могла собрать добротные нижние звенья, договорилась с «Сиэтлом» об обмене Бьёркстранда и Гурда – одного из незаметных героев лучшего периода «молний» в истории.

Но лучше всех себя проявили «Колорадо» и «Даллас», которые на сегодняшний день выглядят командами без слабых мест. «Лавины» активно работали на рынке весь сезон, по крупицам собирая нужные частички рассыпавшегося пазла, а непосредственно перед окончанием дедлайна закрыли последние проседавшие позиции, выменяв Койла, Нельсона, Линдгрена и Джонсона. Нечаса и Друри даже добавлять в этот список не стоит, тот трейд был относительно давно.

«Даллас» же, который получил нужную свободу в действиях после травмы Сегина, решил сыграть по-крупному, вытащив из бриндаморовского заточения Микко Рантанена и тут же продлив с ним контракт на восемь лет. А ещё совсем недавно Джим Нилл выменял из «Сан-Хосе» опытнейшего Гранлунда и Сеси.

Почему «Даллас» и «Колорадо» — самые укомплектованные команды НХЛ на сегодняшний день?

Начнём с «Колорадо». Одной строкой о том, что «Эвеланш» начали усиление ещё задолго до крайнего срока обменов, было сказано выше, но финишная прямая Крисом Макфарландом была пройдена не менее впечатляюще. Пойдём по порядку. Проблема с вратарями на старте сезона разрешилась ещё в декабре благодаря обмену Блэквуда. Оборону усилили некогда верным напарником Адама Фокса Райаном Линдгреном, который в этом сезоне заскучал, как и весь «Рейнджерс», а также важной частью чемпионского «Колорадо» Эриком Джонсоном. Нападение же приобрело невероятно грозный облик: Рантанена без потери эффективности заменил Нечас, проседающего Миттельштадта в центре второго звена – более высококлассный и вариативный Нельсон, за надёжность в боттом-6 будут отвечать такие игроки, как Колтон, Вуд, О’Коннор и другие мастера невидимого фронта.

Так получилось, что у «Колорадо» выстроилось очень боеспособное нападение, где первая тройка во главе с Маккинноном будет отвечать за креатив, четвёртая – выжигать и давать энергию, а вторая и третья – при лучшем раскладе справляться с обеими задачами – в матче «Колорадо» с «Торонто» мы увидели демоверсию этого расклада.

А защита, на которую в начале сезона было больно смотреть, стала, может быть, не оплотом надёжности, но обрела чёткие и понятные роли, где учтены все аспекты игры, а не только огульное нападение.

«Даллас» по подбору игроков был хорош и в начале сезона, однако, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: Сегин угодил в долгосрочный список травмированных и освободил достаточно места для манёвра под потолком. Без такого стечения обстоятельств никакого Рантанена мы бы в Техасе не увидели. Да и обошёлся он относительно дёшево: застагнировавший Стэнковен и два пика первого раунда (которые «звёздам» сейчас и не особо нужны).

В сегодняшней встрече с «Эдмонтоном» в третьей тройке нападения играли Дадонов, который будет полезен в любой роли, капитан команды Бенн и Уайатт Джонстон, который со следующего сезона будет зарабатывать $ 8,4 млн. Согласитесь, неплохой подбор игроков под формальный (на бумаге) боттом?

В защите у «Старз» тоже полный порядок – «звёзды» входят в топ-5 самых надёжных команд лиги и имеют лучшее меньшинство в лиге, что в играх на вылет может стать решающим фактором. Такие оборонцы, как Линделль и Любушкин, дадут необходимой надёжности, а Хейсканен возьмёт на себя обязанности творческого характера после восстановления от травмы. Впрочем, с этим сейчас неплохо справляется быстро развивающийся Томас Харли, который является даже более разносторонне оснащённым защитником.

С последним рубежом у «Далласа» стабильно – Эттингер, может быть, не звезда уровня Василевского, Шестёркина или Хеллебайка, но очень добротный вратарь, способный в самые напряжённые моменты сыграть надёжно и стабильно.

Как могут «Даллас» и «Колорадо» встретиться в плей-офф?

Очень даже просто – для этого не нужен какой-то сверхсложный и оригинальный сценарий. Если бы плей-офф начался завтра, «звёзды» и «лавины» и встретились бы как вторая и третья команды Центрального дивизиона.

Какой расклад их может развести? Для этого надо, чтобы «Даллас» выдал мощнейшую концовку и сдвинул «Виннипег» с первого места в дивизионе (сейчас разрыв составляет восемь очков) или «Миннесота» без Капризова вдруг обогнала набравший ход «Колорадо». Возможен ли один из вариантов? Да. Произойдёт ли это? Нет.

Пятый матч полуфинальной серии между «Далласом» и «Колорадо» в 2024 году Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС

Чувства от того, что, вероятно, две лучшие команды НХЛ на сегодняшний день сразу встретятся между собой, слегка амбивалентны: с одной стороны, получить такую зарубу в первом раунде – подарок, с другой – хотелось бы увидеть это противостояние попозже, всё-таки это вывеска полуфинала конференции как минимум.

Рантанен против «бывшей»?

Да, генменеджер «Каролины» Эрик Тулски сделал лучшую рекламу для потенциальной встречи «Далласа» и «Колорадо» в плей-офф. Микко Рантанен, который провёл в Денвере 10 неполных сезонов, был звездой на уровне Маккиннона и Макара, помог впервые за долгое время завоевать Кубок Стэнли, дважды выбивал сотню очков, теперь может предстать в ранге противника. Чем не сюжет?

Микко Рантанен в составе «Каролины» Фото: Karl B DeBlaker/AP Photo/ТАСС

Небольшая факультативная часть. Микко с агентом перед первым обменом просил зарплату примерно в $ 14 млн, а после того, как общие точки соприкосновения не были найдены, был обменян в «Каролину». После трейда в «Даллас» Рантанен подписал контракт на $ 12 млн, которые, по информации заокеанских коллег, он получил бы и в «Колорадо».

Добился ли хоть какой-то выгоды финн путём своих капризов? Давайте посчитаем. По информации The Hockey News, игроки «Колорадо» на налоги отдают 43,29% от зарплаты, то есть «чистыми» Рантанен получал бы $ 6,805 млн в год. В штате Техас налоги поменьше – в «Далласе» Микко будет получать $ 7,159 млн в год. $ 354 тыс. – разница. Стоила ли игра свеч? Это тема для отдельных размышлений.