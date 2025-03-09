Конец эпохи. Что ждёт «Бостон» после ухода его предпоследнего мастодонта?

Минувшей ночью в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» нанёс сенсационное поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг». Находившиеся на выезде «мишки» прервали трёхматчевую серию поражений, одержав сухую победу со счётом 4:0. Благодаря этой победе подопечные Джо Сакко не только смогли хотя бы на время выйти из затянувшейся чёрной полосы, но даже приблизились к зоне плей-офф. Теперь «мишки» отстают от второго места в зоне уайлд-кард всего на два очка.

Впрочем, больших иллюзий относительно своих кубковых перспектив в американском клубе в любом случае не питают. Об этом ярко свидетельствует селекционная политика «Бостона», которую руководство «мишек» осуществило в дедлайн. За несколько часов до завершения работы трансферного рынка «Брюинз» провернули один из самых значимых обменов последнего времени в НХЛ, расставшись со своим многолетним лидером Брэдом Маршаном.

Справка:



17 сезонов в системе клуба;

16 сезонов в главной команде системы;

1090 матчей в регулярных чемпионатах

422 заброшенные шайбы – 4-е место в истории клуба;

554 результативные передачи – 6-е место в истории клуба;

976 очков – 5-е место в истории клуба;

Обладатель Кубка Стэнли – 2011. 17 сезонов в системе клуба;16 сезонов в главной команде системы;1090 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ – 4-е место в истории клуба;422 заброшенные шайбы – 4-е место в истории клуба;554 результативные передачи – 6-е место в истории клуба;976 очков – 5-е место в истории клуба;Обладатель Кубка Стэнли – 2011.

36-летний Маршан занимал пост капитана «Бостона» на протяжении двух последних лет. В этом качестве Брэд сменил своего многолетнего партнёра Патриса Бержерона, завершившего карьеру в 2023 году. Таким образом, в «Брюинз» сохранили преемственность поколений, ведь Маршан оставался последним элементом той чемпионской команды образца 2011 года.

14 лет назад под руководством Клода Жюльена «мишки» на данный момент последний раз в своей истории взяли Кубок Стэнли. В седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Брюинз» на чужом льду переиграли «Ванкувер Кэнакс» (4:0). Дублями в чемпионском матче отметились Бержерон и Маршан. Шат-аут в решающем матче оформил Тим Томас, а со скамейки за него болел Туукка Раск. Здено Хара цементировал оборону, а Давид Крейчи дополнял атакующую ось. На протяжении почти полутора десятилетий с перечисленными игроками в первую очередь и ассоциировалась американская команда. После ухода Маршана в составе «Брюинз» не осталось никого из них.

Чемпионский парад в Бостоне Фото: Rick Friedman/Getty Images

По иронии судьбы свой следующий матч в текущей регулярке «Брюинз» проведут как раз таки с «Флоридой», за которую теперь и будет выступать Маршан. С ней 36-летний форвард имеет очень высокие шансы на второй в карьере чемпионский титул. Шесть лет назад Маршан мог выиграть его с «Бостоном», но тот финал «Брюинз» уступили «Сент-Луису». Теперь Брэд и «Бостон» впервые будут двигаться совсем по разным траекториям.

«У нас очень длинная совместная история. Она глубже, чем с любым другим игроком, которого я имел честь знать и наблюдать, как он становится членом Зала славы и одним из величайших игроков «Брюинз».

Со 2 июля 2024 года у нас были разногласия в плане его намерений и того, в каком положении находится «Бостон». У нас также было небольшое расхождение относительно срока нового контракта, это отняло у нас время.

Я чувствовал, что мы могли преодолеть этот момент, но игрок понимает свою рыночную стоимость и имеет право делать то, что лучше для него. Я должен уважать это.

Нам пришлось принять очень, очень трудное решение: «Давайте дадим Брэду ещё одну возможность в очень хорошей команде, а в дальнейшем он сам решит, как ему лучше поступить», – сказал генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини.

Взамен за своего капитана «мишки» получили условный выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2027 году. По условиям сделки, условный пик «Бостона» может превратиться в выбор в первом раунде драфта-2027 или 2028, если «пантеры» пройдут первые два раунда в плей-офф-2025, а Маршан проведёт не менее половины этих матчей. Срок соглашения канадца с кэпхитом $ 6,125 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025. При этом «Брюинз» удержат половину его зарплаты.

Брэд Маршан Фото: Jason Redmond/AP Photo/ТАСС

Канадский нападающий стал не единственной значимой потерей «Бостона» в дедлайн. Также Суини принял решение расстаться с американским форвардом Чарли Койлом (он выступал за «Брюинз» с сезона-2018/2019), американским нападающим Трентом Фредериком (играл за команду на протяжении всей своей карьеры в НХЛ с сезона-2018/2019) и американским защитником Брэндоном Карло (выступал за команду на протяжении всей своей карьеры в НХЛ с сезона-2016/2017). Также команду покинул Джастин Бразо, но он отыграл за клуб всего два сезона.

Взамен были приобретены финский защитник Хенри Йокихарью, американский форвард Кейси Миттельштадт, канадский нападающий Фрейзер Минтен, российский защитник Даниил Мисюль, российский нападающий Марат Хуснутдинов и чешский форвард Якуб Лауко. По большому счёту так выглядит перестройка, в которую теперь и отправляется «Бостон».

Американский клуб выходил в плей-офф на протяжении восьми последних сезонов. Их серия началась в 2017 году, но через месяц с огромной вероятностью подойдёт к концу. Безусловно, последняя победа над «Тампой» стала красивой, однако на оставшейся дистанции регулярного чемпионата максимально сложно поверить в то, что «мишки» смогут выжить в безумной гонке за плей-офф. Да и, судя по всему, большого в этом смысла не видят и в самой организации «Брюинз». Впереди клуб ждёт несколько межсезонных окон, которые надо провести с максимальной пользой, чтобы перезапустить команду. Она теперь будет ассоциироваться с Давидом Пастрняком, ведь выступающий за клуб с 2014 года чешский нападающий сейчас остался последним напоминанием о прежнем «Бостоне». Или одним из последних, если всё-таки добавить сюда ещё и защитника Чарли Макэвоя.