Россиянин сменил три команды НХЛ за сезон. В «Филадельфии» у Кузьменко не было шансов

7 марта «Филадельфия Флайерз» обменяла российского нападающего Андрея Кузьменко в «Лос-Анджелес Кингз». Взамен «лётчики» получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года. Казалось бы, вполне обычная сделка в дедлайн, тем более — от команды, которой попасть в плей-офф в нынешнем сезоне будет объективно тяжело. Однако странный момент состоит в том, что россиянин провёл в Пенсильвании всего месяц. 31 января «Флайерз» выменяли его у «Калгари Флэймз», получив также форварда Джейкоба Пеллетье и выборы во втором раунде драфта 2025 года и в седьмом раунде драфта 2028 года, расставшись при этом с нападающими Джоэлем Фараби и Морганом Фростом.

Почему так получилось?

За «Филадельфию» Кузьменко успел провести семь матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков, и отметился ассистом в своей первой же смене за клуб в февральском принципиальном матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2), по итогам которого был признан его третьей звездой. Интересно, что процент реализации бросков россиянина на момент обмена оказался выше, чем у главного бомбардира «лётчиков» Трэвиса Конечны — 15,4% против 15,2%, а главный тренер Джон Торторелла использовал Андрея исключительно в верхних звеньях, что недвусмысленно даёт понять, что в команде по-настоящему рассчитывали на Кузьменко.

Тем не менее генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер сразу же после приобретения Кузьменко прямо дал понять, что о каких-либо долгосрочных отношениях между «Флайерз» и Андреем говорить преждевременно:

«Кузьменко доказал, что он может быть очень опасен в атаке. Он умеет забивать голы и, надеемся, поможет нашей игре в большинстве. Не могу гарантировать его будущее в клубе, но мы хотим проверить его в деле», — говорил Бриер.

Итак, Бриер акцентировал внимание на большинстве, которое в нынешнем сезоне у «Филадельфии» просто ужасное — 15,3% и пятое место с конца среди всех команд лиги. И вот здесь, даже несмотря на совсем не провальную общую статистику Кузьменко, стоит отметить, что в равных составах она оказалась у него лучше, чем в неравных — три очка против двух. За первые семь матчей такие показатели игры в большинстве тоже нельзя назвать совсем уж катастрофическими, однако говорить о том, что Кузьменко усилил этот компонент игры «Флайерз», точно нельзя, а именно этого, судя по словам Бриера, и ждали от Андрея в первую очередь.

Матвей Мичков и Андрей Кузьменко в «Филадельфии» Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Но всё же самой главной причиной расставания с Кузьменко, как видится, стала именно тренерская философия Джона Тортореллы, сработаться с которым у Кузьменко изначально шансов было катастрофически мало. Сразу скажу, что я не разделяю популярное мнение о диктаторском характере главного тренера «лётчиков», с которым он уже долгие годы и ассоциируется. То, что очень не любит старина Тортс, всем давно известно, и, идя к нему, ты должен быть готов отрабатывать в обороне, соблюдать дисциплину и думать только о своей команде, а не смотреть в сторону солнечной Флориды или калифорнийских вилл. Это обычные требования любого тренера, просто Тортс отличается от остальных тем, что всё это он умеет, собственно, требовать.

И вот тут многое становится очевидно. Проблемы Кузьменко с игрой в обороне начались ещё в «Ванкувере», что в итоге привело к разногласиям между ним и главным тренером «косаток» Риком Токкеттом, а впоследствии — к обмену в «Калгари». Однако во «Флэймз» всё стало ещё хуже: если непосредственно перед обменом по ходу прошлого сезона его показатель полезности был «-1», то в «Калгари» он упал до «-8». По ходу текущей регулярки у россиянина «-12», из которых на его период в «Филадельфии» пришлись «-5», что всего лишь за семь матчей, разумеется, чересчур плохо.

Достаточно вспомнить, что именно по аналогичным причинам с Тортореллой в своё время не сработались даже такие звёзды, как Патрик Лайне и Пьер-Люк Дюбуа, а в данный момент периодически гнев требовательного Тортса испытывает на себе Матвей Мичков со своими «-10», и только лишь статус второго бомбардира команды, а также возможного будущего франчайз-плэйера не позволяет Торторелле перейти к решительным действиям. Заранее было понятно, что если Кузьменко рассчитывал остаться в «Филадельфии», то ему необходимо было кардинально пересмотреть игру на своей половине площадки.

Джон Торторелла Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Чего хотела «Филадельфия»?

Если говорить в контексте Кузьменко, то здесь мы вновь можем сослаться на слова Бриера об усилении игры в большинстве. «Лётчики» искали варианты и решили попробовать именно с Андреем. Наладить большинство было основной приоритетной задачей клуба, и менеджмент «Флайерз» решил попробовать вариант даже с тем игроком, к которому у Тортса рано или поздно точно возникли бы вопросы. И для того, чтобы претендовать на какое-то будущее в клубе, Кузьменко свои недостатки в оборонительных действиях обязан был перекрыть своей игрой при реализации лишнего, однако в итоге его показатели не устроили «Филадельфию».

Более того, учитывая, опять же, явное несоответствие российского форварда требованиям Тортореллы, скорее всего, Бриер и не рассматривал вариант с сохранением Андрея. Расчёт был исключительно на один мимолётный всплеск Кузьменко, который сначала помог бы команде улучшить процент в большинстве, что привело бы впоследствии к попаданию в плей-офф. И, нужно сказать, данный расчёт имел под собой основания, с учётом того, что в последние годы во «Флайерз» отчётливо прослеживается российский курс, в связи с чем систему клуба пополнил и бывший главный тренер сборной России Олег Знарок, который занял пост консультанта по развитию европейских игроков и скаутингу. Кузьменко же, так получилось, первые свои годы в НХЛ провёл в командах, где не слишком жалуют россиян, поэтому видение Бриера, что Андрей в полной мере раскроется именно в Пенсильвании, было совсем не беспочвенным. Впрочем, один месяц — крайне короткий срок для каких-то выводов, но дедлайн настал, и «лётчикам» банально нужно было действовать.

При этом в «Филадельфии» наверняка рассчитывали на то, что даже если эксперимент с Кузьменко себя не оправдает, то за россиянина можно будет в дедлайн получить как минимум не самый низкий выбор на драфте, что в итоге и произошло. Следовательно, Андрей также рассматривался в «Филадельфии» как некий актив.

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Чего ждать в «Лос-Анджелесе»?

Удивительно, но, комментируя приобретение россиянина, генеральный менеджер «Кингз» Роб Блэйк буквально наизусть повторил слова Бриера месячной давности:«Отдайте ему шайбу в большинстве и скажите: «Давай, забивай».

Несмотря на то что у «Лос-Анджелеса» прекрасные шансы выйти в плей-офф (команда уверенно идёт на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе), большинство «Кингз» ещё хуже, чем у «Филадельфии» — катастрофические 14,8%. И здесь можно только диву даваться, насколько сильно команды НХЛ верят в фактор Кузьменко при реализации лишнего. Понятно, что россиянин является лакомым кусочком с той точки зрения, что летом у него заканчивается контракт, однако будем объективны: с учётом выступлений Кузьменко в двух последних сезонах, сегодня он получает неоправданные авансы.

Дебютный матч Кузьменко за «Лос-Анджелес» Фото: Luke Hales/Getty Images

Главного тренера «Кингз» Джима Хиллера нельзя сравнивать с Тортореллой, однако, как сообщал ещё перед началом нынешнего сезона инсайдер Эллиотт Фридман, Хиллер приглянулся руководству «королей» именно тем, что умеет в жёсткой манере общаться даже с лидерами команды. И самое главное: на данный момент «Лос-Анджелес» — вторая лучшая команда лиги по пропущенным шайбам (163, меньше только у «Виннипега»), и только один её игрок имеет показатель полезности ниже, чем «-5». Не испытает ли Кузьменко в Калифорнии эффект дежавю?

Понятно одно: оставшаяся часть нынешнего сезона станет определяющей в заокеанской карьере уроженца Якутска. В случае провала с большой долей вероятности мы увидим форварда в КХЛ. Сможет ли Андрей воспользоваться последним шансом?