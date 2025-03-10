До Гретцки — всего восемь голов! Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и выбил 1600 очков!

«Вашингтон» оправился после трёхматчевой серии поражений и вернулся в гонку за Президентский трофей. Команда подходила к встрече с «Сиэтлом» с тремя победами подряд и хорошими шансами сравняться с лидером НХЛ — «Виннипегом».

Капитан «столичных» Александр Овечкин также набрал форму, забив шесть голов в семи последних матчах.

«Сиэтл» же проиграл две встречи из трёх и практически лишился шансов на выход в плей-офф. «Кракен» застряли на 13-м месте в Западной конференции, а их отставание от топ-8 возросло до 12 очков. Несмотря на сохранение математической возможности ещё заскочить в зону плей-офф, в реальности эта задача стала почти невыполнимой.

Однако это не смутило «Сиэтл». Именно гости активнее начали матч и задавили «Вашингтон». Хозяева площадки за половину первого периода нанесли лишь два броска в створ. А вот у «Кракен» был хороший шанс открыть счёт на восьмой минуте. Ээли Толванен выбрался на пятачок и, объехав Чарли Линдгрена, бросал в пустой угол ворот — «столичных» спасла штанга!

А вот на 13-й минуте хозяевам уже никто не пришёл на выручку.

«Сиэтл» убежал в быструю контратаку. Адам Ларссон, ворвавшись в зону соперника, отдал направо под бросок бывшему «столичному» Андре Бураковски. Тот, находясь в круге для вбрасывания, замахнулся на рубль, а сыграл… рублей на пять. Нападающий «Кракен» просто прострелил в центр на Шейна Райта, который с пятачка переправил шайбу в ворота. Та рикошетом от штанги отскочила в сетку — 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Под занавес периода у «Вашингтона» появился шанс сравнять счёт: Бураковски оставил «Сиэтл» в меньшинстве. Овечкина несколько раз выводили на бросок, но восстановить равенство на вышло.

Однако на старте второй двадцатиминутки «столичные» забили! «Вашингтон» убежал в быструю атаку «три в два». Алексей Протас по левому флангу затащил шайбу в чужую зону и, продвинувшись к воротам, отдал неожиданную передачу себе за спину — прямо на Мартина Фехервари. Защитник, подключившийся к атаке, нанёс мощный бросок из круга для вбрасывания — 1:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Кэпиталз» хватило всего 35 секунд, чтобы сравнять счёт.

А ещё через две минуты Дилан Строум отметил свой 500-й матч в НХЛ. Нападающий получил шайбу у синей линии, сделал несколько шагов в сторону ворот и бросил — шайба залетела прямо под перекладину! 2:1!

Впрочем, у «Сиэтла» нашёлся достойный ответ. На 28-й минуте, когда, как казалось, «Вашингтон» полностью перехватил инициативу, «Кракен» дождались своего шанса. Хозяева упустили контратаку «два в два», Чендлер Стивенсон по правому флангу протащил шайбу, после чего отдал на Джордана Эберле, который броском в касание пробил Линдгрена — 2:2!

Третий период начался со взаимных, но не очень опасных атак. Только в середине периода команды решили взбодрить болельщиков, устроив массовую потасовку у ворот «Вашингтона».

В какой-то момент на скамейке штрафников «столичных» и «кракенов» оказалось сразу по пять хоккеистов. После этого судьи посовещались, и Брэндон Дьюхейм отправился в раздевалку. По две минуты получили Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Джон Карлсон и Тревор ван Римсдайк. Дьюхейм получил 2+2+10. Со стороны «Сиэтла» удалениями были наказаны Джош Махура, Тай Картье, Брэндон Монтур, Майки Эйссимонт и Джон Хэйден. Причём последнему выписали 2+10. 42 минуты штрафа на десятерых!

Гости остались в большинстве, но извлечь из этого выгоду не смогли.

И сразу же после этого Коннор Макмайкл едва не вывел «Кэпс» вперёд. Нападающий ворвался в чужую зону и мощно бросил — но угодил в каркас ворот!

Во второй половине заключительного периода хозяева явно поддавили «Сиэтл». Овечкин получил несколько хороших возможностей, но переиграть Джоуи Даккорда не сумел.

А на 55-й минуте «Вашингтон» всё же забил! Джон Карлсон замахнулся и, как показалось, нанёс щелчок от синей линии. На деле же защитник направил шайбу точно в клюшку Макмайклу, который завершил атаку подставлением клюшки. 3:2!

А за полторы минуты до конца встречи случилось то, чего все так ждали. Овечкин забил в пустые ворота и оформил 886-й гол. А вместе с тем набрал 1600-е (886+714) очко в НХЛ! Ови стал первым россиянином и всего 11-м игроком в истории лиги, кому покорилась такая отметка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В итоге «Вашингтон» вырвал победу в самой концовке встречи, а Ови продолжил погоню за Уэйном Гретцки. Теперь до Величайшего осталось всего восемь шайб.