Два поражения от прямых конкурентов за два дня значительно усложняют ситуацию.

Панарин забивает, но что творят «Рейнджерс»? Суперклуб НХЛ рискует пролететь мимо плей-офф

«Рейнджерс» продолжают борьбу за плей-офф, которая на Востоке в этом году приобрела удивительный сценарий – слишком уж много желающих на два вакантных места в зоне уайлд-кард. Матч с «Коламбусом» для подопечных Лавиолетта был отличной возможностью сделать шаг вперёд – помимо того, что была возможность укрепить свои позиции, можно было ещё и лишить очков главного соперника.

Но всё пошло не по плану с самого начала. Уже на первой минуте Марченко угодил в крестовину, а через пять минут Джастин Дэнфорт открыл счёт. Правда, этот гол мобилизовал хозяев, которые переместили игру в зону оппонента, а до перерыва сумели отыграться – Артемий Панарин раскрыл новый навык, забросив уже вторую шайбу за три матча после подставления на пятаке. Таким образом, российский бомбардир продлил голевую серию до пяти матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Что происходило во втором периоде, внятно объяснить не так легко, но попробовать стоит. «Рейнджерс» в очередной раз безалаберно сыграли при розыгрыше лишнего, всё-таки потеря Адама Фокса больно ударила по команде, а затем дали оформить за 26 секунд дубль Адаму Фантилли. Оборона «копов» вышла из чата.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Затем удаление схлопотал Уилл Кайлли, но хозяева взяли и сравняли счёт в меньшинстве, дважды отличившись за 42 секунды. Привести какие-то логические аргументы происходящего на площадке невозможно – «Рейнджерс» и «Коламбус» самоустранились из этой плоскости.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Такой сильнейшей эмоциональной подпиткой «синерубашечники» не воспользовались, дав в конце периода «жакетам» вновь повести с разницей в две шайбы.

В третьей двадцатиминутке у хозяев уже не нашлось аргументов – гости забили ещё два гола, Фантилли оформил хет-трик, а Марченко прервал трёхматчевую серию без очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сокрушительные 3:7 лишают возможности «Рейнджерс» подняться в зону плей-офф, а также заставляют уровень тревоги нарастать – два поражения за два дня от прямых конкурентов значительно усложняют ситуацию для обладателей Президентского кубка прошлого сезона.