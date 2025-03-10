Самый милый момент дня в НХЛ. Малкин извинился перед старым другом за гол в его ворота

Самый милый момент прошедшего игрового дня НХЛ – последняя встреча на льду легендарного трио, которое ковало славу «Питтсбурга» в нулевых и 2010-х. 40-летний вратарь Марк-Андре Флёри был выбран «пингвинами» на драфте-2003 под общим первым номером и провёл за клуб 13 сезонов, выиграв вместе с Евгением Малкиным и Сидни Кросби три Кубка Стэнли.

Он до сих пор удерживает клубные рекорды по количеству побед (375) и сухих матчей (44), однако восемь лет назад «Питтсбург» расстался с ним, отдав на драфте расширения в «Вегас». Но дружба голкипера с Кросби и Малкиным остаётся такой же крепкой, как и раньше.

«Пожалуй, сейвов на мне он сделал гораздо больше, чем я ему забил. Мне нравилось сражаться с ним на тренировках каждый день. Он точно сделал меня лучше, в том числе за счёт того, что был моим партнёром по команде.

Кажется, будто вчера я только заходил в лигу и был так счастлив присоединиться к этой группе ребят, включая Цветочка, от которых было столько ожиданий. Мы росли в лиге все вместе. Столько великолепных моментов у нас было, столько простых вещей, даже не хоккейных – выезды и так далее. Всё это остаётся в памяти», — сказал капитан «Питтсбурга».

«Конечно, вместе играть, выигрывать — это такие классные воспоминания. Но и просто проводить с этими ребятами каждый день было потрясающе. Соревноваться с ними, на тренировках смеяться и орать на них, когда я делаю сейв… Сегодня было тяжело, посмеяться над ними не удалось.

Вы становитесь друзьями, видите друг друга каждый день на протяжении 14 лет, а потом это заканчивается. Тяжело, когда такое случается. Но у меня навсегда останутся хорошие воспоминания, и, когда мы видимся, кажется, будто и не расставались. Словно возвращаются старые времена», — сказал Флёри.

В первом матче между «Миннесотой» и «Питтсбургом» в этом сезоне Флёри одержал победу, однако сегодняшняя игра сложилась иначе. Как по заказу, в ворота Флёри забивали исключительно его лучшие хоккейные друзья – Малкин реализовал большинство в концовке второго периода, Кросби же оформил дубль, включивший в себя гол в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Я ждал гола Летанга! Но это круто. Мы с Сидом шутили перед матчем, я сказал, что будет классно, если он сегодня забьёт победный. Ну и вот», — сказал нападающий Брайан Раст.

После игры друзья не могли не пообщаться ещё раз. «Дружище, извини!» — с улыбкой обнял Малкин Флёри.

«И ты тоже, и ты тоже», — смеялся Флёри, обращаясь к Сиду. – «Поверить не могу! Перед матчем думал — от этих ребят я ни за что не пропущу! Боже мой. Кто угодно, только не они! Чувствую, они ещё долго мне будут это припоминать. Сид до сих пор говорит о том, как забил мне по юниорам».

ВИДЕО

«Забить в последней игре против него — я ему постоянно буду это припоминать», — с ухмылкой ответил Сид.

Прямо приступ ностальгии накатил.