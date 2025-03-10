«Шанс приблизиться к Гретцки на его родной земле». Реакция Америки на 886-й гол Овечкина

Александр Овечкин, кажется, не сбавит обороты. Он снова забил — и теперь его отделяет от Уэйна Гретцки всего восемь голов. На этот раз капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота «Сиэтла» и оформил 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ!

До нового рекорда — всего девять голов. Безумие.

Вместе с этим Ови преодолел ещё несколько важных планок. Так, Алекс набрал 1600-е (886+714) очко в НХЛ и стал первым россиянином, кому покорилась эта отметка. Гол нападающего также стал для него 157-м в марте. Благодаря этому Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству шайб в рамках одного календарного месяца. Капитан «столичных» сравнялся с… Гретцки!

Продолжаем традиционную рубрику: как же в Северной Америке отреагировали на новый гол и новое достижение Овечкина?

«Никогда не видела, чтобы кто-то, находясь так близко к чему-то столь великому, был так скромен»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер рассказала о забавной реакции Овечкина на вопрос о рекордной шайбе.

«Овечкина спросили, от кого бы он хотел получить ассист на рекордный гол, и он, улыбнувшись и поднявшись со своего места, завершил общение с прессой: «Что ж, спасибо, ребята».

Говорите об Овечкине, что хотите, но я никогда не видела, чтобы кто-то, находясь так близко к чему-то столь великому, был так скромен. Его товарищи по команде согласны [с этим]», — написала Сильбер.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд рассказал, когда капитан «Вашингтона» может побить рекорд Гретцки.

«Алекс Овечкин только что вписал две большие главы в историю хоккея одним невероятным голом.

За 1:29 до конца третьего периода Овечкин забил гол в пустые ворота, не глядя, приблизившись на расстояние девяти шайб к рекорду НХЛ.

Гол «Сиэтлу» также стал его 1600-м очком в НХЛ, что сделало его 11-м хоккеистом, достигшим этого рубежа, и седьмым, сделавшим это в составе одной команды.

Теперь Овечкин на пути к тому, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки по количеству голов в НХЛ (894) 2 апреля в Роли и побить его рекорд 6 апреля в матче с «Айлендерс».

33 гола 39-летнего игрока в этом сезоне — четвёртый результат в НХЛ, он сравнялся с Кайлом Коннором из «Виннипега». Больше только у Леона Драйзайтля (46), Марка Шайфли (35) и Вильяма Нюландера (35). Ови входит в пятёрку лучших снайперов, несмотря на то что пропустил 16 матчей в середине сезона из-за перелома ноги», — написал Оланд.

«Внимание вокруг Великой погони достигло апогея»

Журналист Том Гулитти посвятил Овечкину целый текст на официальном сайте НХЛ.

«Алекс Овечкин направляется в Голливуд, отставая от Уэйна Гретцки на однозначное число.

Внимание, окружающее Великую погоню Великой восьмёрки, достигло апогея, поскольку «Кэпиталз» отправляются в трёхматчевое гостевое турне по Калифорнии, которое начнётся матчем с «Анахаймом». «Вашингтон» также посетит Лос-Анджелес и Сан-Хосе во время поездки, где всё внимание будет приковано к Овечкину.

«Это станет фильмом», — сказал защитник «столичных» Джон Карлсон.

Каким фильмом?

«Спортивной документалкой», — ответил Карлсон.

Овечкин не был готов говорить после матча с «Сиэтлом» о том, подготовил ли он крупный план для реализации в штате, где всё ещё ощущается влияние Гретцки. Обмен, отправивший Гретцки из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес» в 1988 году, открыл врата для НХЛ, которая решилась на расширение благодаря командам из Анахайма и Сан-Хосе.

И, конечно, Гретцки играл за «Кингз», когда обогнал Горди Хоу и установил рекорд НХЛ по количеству шайб, забив свой 802-й гол в ворота «Ванкувера» на стадионе «Грейт Вестерн Форум» в Инглвуде, штат Калифорния, 23 марта 1994 года.

Сейчас «короли» играют на «Крипто.ком-Арене» в Лос-Анджелесе, но у Овечкина всё ещё будет шанс приблизиться к Гретцки на его родной земле.

«Честно говоря, я не думаю, что это плохо, что мы едем в Калифорнию. Это хорошее место, когда нужно играть не дома, — сказал тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. — Проведём там три матча, они пройдут с разницей в несколько дней, так что будет здорово сыграть там».

В течение первых двух периодов в воскресенье казалось, что Овечкин не приблизится к Гретцки. «Кэпиталз» испытывали сложности бо́льшую часть игры, и у Алекса было не так много хороших моментов — всего два броска по воротам за 40 минут.

Когда Ови и «столичные» в третьем периоде свою игру нашли, вратарь «Кракен» Джоуи Даккорд оказывался на месте, останавливая капитана хозяев каждый раз.

Но гол, забитый Коннором Макмайклом после подставления клюшки и выведший «Вашингтон» вперёд со счётом 3:2 на отметке 15:44 в третьем периоде, открыл дверь для Овечкина, получившего шанс добавить ещё один гол в пустые ворота к своему общему счету. Отчаянно желая сравнять счёт, «Сиэтл» снял Даккорда ради дополнительного нападающего за 1:43 до конца — Алекс уже был на льду. Затем Овечкин всего через 14 секунд с неудобной руки отправил шайбу в опустевшие ворота из нейтральной зоны, заставив толпу скандировать «Ови! Ови!».

Это был 65-й гол в пустые ворота в карьере Овечкина, что позволило ему в очередной раз обновить рекорд, и его 1600-е очко в НХЛ, что сделало его 11-м игроком в истории лиги, достигшим этого рубежа.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

«Очевидно, что сейчас мы играем против действительно хороших команд, и моментов становится всё меньше, — сказал центральный нападающий «Кэпиталз» Дилан Строум. — Алекс всё ещё получает по парочке моментов и находит способы забить. Это то, что Ови делал всю свою карьеру, и особенно в нынешнем сезоне. Он располагается в правильных зонах. И, очевидно, когда снимают вратаря, мы все думаем об этом. Я уверен, что все остальные тоже так думают. Это всё ещё требует довольно искусных навыков — чтобы с неудобной бросить через ногу или клюшку соперника и найти способ забить.

Осталось ещё девять».

Тренер «Сиэтла» Дэн Байлсма надеялся избежать очередного гола Овечкина, сказав перед матчем: «Вы боитесь его броска каждый раз, когда шайба приходит ему на крюк. Я не хочу увидеть его гол сегодня вечером».

Байлсма за шесть сезонов в качестве тренера «Питтсбурга» (2009-2014) видел, как Алекс забивал. Он также наблюдал за Гретцки вблизи в четырёх матчах, будучи его одноклубником в своём дебютном сезоне в НХЛ за «Кингз» в сезоне-1995/1996.

Как и почти все остальные, Байлсма считал, что никто не сможет приблизиться к отметке в 894 гола.

«Мы все относим этот рекорд к категории «этого никогда не достичь», — сказал Байлсма. — Однако Овечкин забивает по 50 голов за сезон уже очень давно. Цифры есть цифры, но я думаю, что благодаря всему, что Алекс сделал, он станет величайшим голеадором всех времён. Забьёт ли Ови сегодня, завтра, или на следующей неделе, или в следующем году, он войдёт в историю как величайший снайпер в истории, потому что делал это снова, и снова, и снова.

Овечкин делал это в течение долгого времени, и он не показывает никаких признаков того, что остановится. Так что теперь это просто вопрос времени, когда он доберётся до главного числа и официально получит титул величайшего голеадора всех времён».

Прежде чем «Кэпиталз» и все остальные перевернут страницу, вернувшись к мыслям о Кубке Стэнли, стремление Овечкина побить рекорд Гретцки станет одной из самых громких историй в спорте. Скорее всего, как предположил Карлсон, достойной фильма.

Следующая остановка — Калифорния.

«Вы просто никоим образом не можете недооценивать то, на что он способен, — сказал Карбери об Овечкине. — Так что самое время отправиться на запад».