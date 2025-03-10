«Автомобилисту» «снесло башню» от новой арены? В игре с ЦСКА он опомнился очень поздно

Уже за несколько часов до начала первого матча КХЛ на «УГМК-Арене» у входа можно было заметить десятки болельщиков. Скорее всего, они не только хотели пораньше увидеть сверхсовременный стадион, но и успеть на игрк вовремя. Екатеринбург и область два дня заваливало снегом, что уже вызвало серьёзные пробки утром — с учётом того, что «УГМК-Арена» находится около загруженного транспортного узла, это очень сильно затруднило бы доступ на арену.

Хоккейный праздник был частично омрачён скандалами, связанными с продажей билетов. Это уже было поводом для недовольства несколько месяцев назад, когда в кассы «Уральца» выстроились очереди. Даже увеличение доступных мест в два раза не помогло — билеты на сайте кончились буквально через полтора часа, чтобы вскоре появиться на ресурсах объявлений и билетных порталах, мимикрирующих под официальные. Конечно же, после этой процедуры они дорожали в несколько раз. Кроме того, недовольство многих болельщиков вызвало размещение обладателей абонементов на новых аренах — зачастую они получали места, отличающихся от их примерного расположения на «Уральце».

«УГМК-Арена» в Екатеринбурге Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

На билетную тему высказался Максим Рябков: директор «Автомобилиста» и УГМК лично провёл экскурсию по раздевалкам и техническим помещениям арены. Рябков фактически признал, что клуб мало что может поделать со спекулянтами: перепродажа билетов не запрещена законодательством, а администраторы сайтов, которые прикидываются официальными, если верить Роскомнадзору, «находятся вне пределов РФ».

Забегая вперёд: арена в итоге недосчиталась двух тысяч зрителей. При заявленной вместимости в 12 588 зрителей (что больше и Омска, и Новосибирска) в протоколе стояло число 10 489. Большая часть пустых мест приходилась на нижний ярус. Впрочем, это компенсировала активная поддержка. Фан-сектор вывесил баннер «От этой арены сносит башню» — отсылка к тому, что новый стадион находится на месте снесённой телебашни, считавшейся одним из символов города.

В остальном тех, кто уже видел арену перед «нулевым» матчем МХЛ и во время него, сложно было чем-то удивить. Журналисты увидели тренировочные помещения и послушали главного инженера арены, который подтвердил, что новый куб на «УГМК-Арене» соберут летом и он будет больше нынешнего. Кроме того, «УГМК-Арена» будет одной из редких арен-трансформеров, которая сможет принимать и баскетбол, и другие виды спорта: трансформация ледовой площадки в паркет и ворот в кольца будет занимать от 12 до 24 часов. Правда, женский баскетбол 12-тысячник опробует только в новом регулярном сезоне.

Раздевалка «Автомобилиста» на «УГМК-Арене» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Игроки «Автомобилиста» впервые опробовали лёд только 8 марта, привычных по «Уральцу» отскоков от борта здесь уже не было. «Приятно, что в КХЛ стало на одну арену больше, которая по уровню не уступает стадионам в НХЛ. Крутые арены у СКА, «Авангарда», теперь у нас. Приятно быть частью истории и чего-то грандиозного. Теперь такое ощущение, что каждый домашний матч будет как на Олимпиаде или каком-то финале», — сказал после раскатки основной атакующий защитник команды Ник Эберт.

Игру открывал целый сонм почётных гостей — кроме ожидаемых президентов КХЛ, ФХР и губернатора области, приветственные слова произнесли министр спорта Михаил Дегтярёв, полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога (который после своего назначения стал часто появляться на играх местных клубов), первый вице-спикер Совфеда и предыдущий полпред Владимир Якушев. Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын крайне редко выступал публично в связи с хоккеем, но сделал исключение для открытия арены, которую его компания строила пять с половиной лет.

«Мы планировали одну арену, а построили совершенно другую. Считаю, что получилось достойно. Я уже говорил, что мы объехали все арены, побывали в доступных и недоступных местах, чтобы сделать качественно: по комфорту, условиям, красивой картинке по телевизору», — сказал глава уральского клуба.

Андрей Козицын и Алексей Морозов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

С хоккейной точки зрения удивил состав ЦСКА. Возможно, победа 3:0 в Астане показалась тренерам ЦСКА недостаточно убедительной, и штаб армейцев переставил тройки нападения. Особо обращало на себя внимание то, что к Прохору Полтапову и Максиму Соркину передвинули Станислава Галиева: форварда в Астане прорвало дублем. Николай Заварухин не стал сильно перемешивать звенья даже на фоне трёх подряд гостевых поражений и трёх шайб за 180 минут.

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Хоккей на новой арене стартовал довольно энергично – с шести минут без пауз. Казалось, что игра пройдёт в любимом «Автомобилистом» вязковатом темпе и будет не очень результативной, однако ЦСКА смог переработать организованную оборону соперника. Возможно, сказалась большая пауза между матчами у уральской команды, но сложно вспомнить, когда «Автомобилист» позволял столько на своём пятаке.

Чуть ли не главным антигероем встречи может стать защитник Ник Эберт, который был на льду во время четырёх голов гостей. В эпизоде с третьей шайбой он отдал очень вальяжный пас в своей зоне, который привёл к перехвату и сольному проходу Максима Мамина. Вскоре Эберт не смог оказать эффективного сопротивления Полтапову, который спокойно выиграл единоборство в «краске». Именно тройка Полтапов — Соркин — Галиев создала все шайбы в равных составах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Для «Автомобилиста», несмотря на удачную концовку матча, это поражение стало уже четвёртым подряд. Оправданием может служить то, что все эти встречи были с топами КХЛ, однако это не лучший знак перед домашней серией, где только идеальная игра поможет попасть в топ-2 Востока.