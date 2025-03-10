«Ак Барс» лихорадит, но всё покажет плей-офф. А «Спартак» победил в день рекорда Жамнова

«Ак Барс» подошёл к матчу со «Спартаком» не в лучшем состоянии: победы у команды Анвара Гатиятулина чередуются с поражениями, есть большой риск начать плей-офф в гостях, то бишь потерять преимущество своего льда.

У москвичей дела тоже далеко не фонтан: четыре поражения подряд, строгость и дисциплинарные взыскания тренерского штаба в адрес лидеров команды, нервная обстановка в коллективе.

Кстати, Алексей Жамнов сегодня провёл 141-ю игру в качестве главного тренера красно-белых, что является наивысшим достижением в истории клуба в КХЛ. Поздравляем главного тренера москвичей с рекордом.

Видимо, хоккеисты красно-белых решили преподнести своему главному тренеру приятный сюрприз. 2:0 в пользу «Спартака» после 20 минут — это действительно достаточно неожиданно. Москвичи постоянно и хорошо держали шайбу, ловили казанцев на быстрых атаках и в целом перебросали хозяев — 11:6. У гостей заброшенными шайбами отметились Ткаченко и Морозов.

Во втором периоде скорости однозначно подросли, количество моментов постепенно сокращалось, но ошибки с обеих сторон всё равно присутствовали. Именно поэтому на голевой активности команд вторая двадцатиминутка не сказалась. Наоборот, болельщикам скучать на трибунах не пришлось.

Спартаковцы перебросали казанцев на этом отрезке — 12:11. У москвичей отличились Ансель Галимов и Вишневский, а хозяева ответили голами Яруллина и Терехова.

«Ак Барс» — «Спартак» Фото: Егор Алеев/ТАСС

В третьем отрезке встречи казанцы принялись активно давить на ворота соперника. В результате капитан команды Яшкин удачно сыграл на чужом пятаке и сократил отставание до минимума.

Однако перевести игру в овертайм у хозяев льда не получилось даже при всех приложенных усилиях. А их действительно было немало. В итоге встреча закончилась победой «Спартака» в основное время со счётом 5:3 — решающую шайбу в пустые ворота забросил Морозов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Значимая фамилия для Казани, но сегодня она сыграла в пользу «Спартака». В любом случае всё покажет и докажет плей-офф, который совсем близко. Сейчас проходит генеральная репетиция.