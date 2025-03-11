Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Защитник Флориды Аарон Экблад дисквалифицирован на 20 игр НХЛ за употребление запрещённых веществ, подробности

Бомба из НХЛ! Игрок «Флориды» провалил тест на допинг и получил дисквалификацию на 20 игр
Максим Макаров
Аарон Экблад дисквалифицирован на 20 игр за допинг
Аудио-версия:
Комментарии
Что случилось?

Казалось бы, в то время, когда только-только закончился дедлайн в НХЛ, ожидать громких новостей бессмысленно. Но не тут-то было – защитник «Флориды», первый номер драфта-2014 Аарон Экблад получил дисквалификацию на 20 игр из-за применения запрещённых веществ, улучшающих спортивные результаты. Канадец пропустит оставшиеся игры регулярного чемпионата, а также две игры в первом раунде плей-офф. Помимо этого, Экблад не будет получать зарплату во время дисквалификации.

Материалы по теме
Защитник «Флориды» отстранён на 20 матчей за использование запрещённых препаратов

В соответствии с условиями Коллективного договора, отстранение сопровождается обязательным направлением в Программу НХЛ/НХЛПА по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и поведенческим здоровьем для оценки состояния и возможного лечения.

«Как объявила НХЛ, я был отстранен за нарушение Программы НХЛ/НХЛПА по применению допинг-препаратов. Новость, что я провалил случайный тест на наркотики, стала шоком. В конечном счёте я совершил ошибку, приняв что-то, что помогло мне восстановиться после недавних травм, не проконсультировавшись предварительно с медицинским и командным персоналом.

Я подвёл товарищей по команде, организацию «Пантерз» и наших замечательных болельщиков. Я искренне сожалею. Я принял на себя ответственность за свою ошибку и буду полностью готов вернуться в команду, когда закончится моё отстранение. Я усвоил тяжёлый урок и с нетерпением жду возможности вернуться к своим товарищам по команде», — сказал Экблад в заявлении, опубликованном Ассоциацией игроков НХЛ.

Для НХЛ подобного рода дисквалификации – большая редкость. Нейт Шмидт был последним, кто отбыл 20-матчевую дисквалификацию в сезоне-2018/2019. В 2016 году форвард «Анахайма» Шон Хоркофф также получил 20-матчевую дисквалификацию. А за девять лет до этого Шон Хилл стал первым, кто получил подобное отстранение, которое началась во время плей-офф Кубка Стэнли — 2007 и продолжалось до ноября следующего сезона.

Теперь приобретение в дедлайн Сета Джонса заиграло новыми красками: знало ли руководство «Флориды» о злосчастном инциденте заранее, вовремя подстраховавшись?

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android