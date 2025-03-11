«УГМК-Арена» — 12-й стадион, открытый в эпоху КХЛ. А кто и сейчас играет в старых дворцах?

Вчера, 10 марта, в Екатеринбурге открылась красавица «УГМК-Арена». Стартовый матч на новом стадионе у «Автомобилиста» не задался, но главное сейчас то, что один из крупнейших городов России обзавёлся шикарным современным спортивным сооружением.

«УГМК-Арена» стала 12-й ареной, открывшейся в эпоху КХЛ. Какие ещё клубы переехали на новые стадионы за время существования континентальной лиги?

«Арена-Трактор», Челябинск, 2009 год

Первые матчи КХЛ в Челябинске проходили на льду старенького дворца спорта «Юность», но в январе 2009-го «Трактор» всё же получил новую арену, построенную по проекту компании Skanska и являющуюся близнецом ранее открытой «Арены-Мытищи» в Подмосковье.

«Арена-Трактор» Фото: chel-arena.ru

Челябинская арена стала первой, открытой в эпоху КХЛ, ну а сейчас, спустя 16 лет, в одном из самых хоккейных городов страны логично задумываются о новом, современном и более вместительном стадионе. Но «Трактору» его, видимо, ещё нужно заслужить результатом.

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«Минск-Арена», Минск, 2010 год

Белорусское «Динамо» первые полтора сезона КХЛ провело в скромном Дворце спорта (на который, кстати, в Челябинске в советское время ориентировались, проектируя «Юность»), но в начале 2010-го минчане получили шикарную арену мирового уровня, ставшую самой большой в лиге на тот момент. Да и сейчас «Минск-Арена» – одно из самых атмосферных мест в КХЛ, а по вместимости стадион в столице Беларуси уступает в лиге только петербургскому супергиганту.

«Минск-Арена» Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

ЛД «Большой», Сочи (Сириус), 2013 год

Тот случай, когда не стадион построили для команды, а наоборот – команду создали, чтобы стадион не простаивал. «Большой» – один из олимпийских объектов, возведённых для Зимних игр 2014 года в Сочи, на его льду сборная России в очередной раз разбила сердца своих болельщиков, а Сидни Кросби стал двукратным олимпийским чемпионом. После Олимпиады хозяйкой арены стала только что созданная команда КХЛ, и не так давно ХК «Сочи» уже отпраздновал 10-летний юбилей.

ЛД «Большой» Фото: hcsochi.ru

«Фетисов-Арена», Владивосток, 2013 год

В том же 2013 году за тысячи километров от Сочи создавался ещё один клуб КХЛ. Проект «Адмирал», как говорят, был придуман на дне рождения Вячеслава Фетисова, а к тому моменту во Владивостоке на деньги «Газпрома» уже достраивалась «Фетисов-Арена», заложенная ещё в 2010-м. «Моряки» заявились в КХЛ уже в сезоне-2013/2014 (на год раньше «Сочи») и с тех пор проводят домашние игры на уютном и конструкционно не самом обычном стадионе.

«Фетисов-Арена» Фото: hcadmiral.pro

«Лада-Арена», Тольятти, 2013 год

Наконец, в том же 2013-м новый дворец получил Тольятти, а «Лада» распрощалась с легендарным «Волгарём», который хоть и хранил в своих стенах воспоминания о двух чемпионствах клуба, но морально и технически устарел ещё к середине нулевых годов. Правда, поначалу новенькая «Лада-Арена» к КХЛ не имела никакого отношения – «Лада» на тот момент выступала в ВХЛ. Но появление шеститысячника, конечно, поспособствовало тому, чтобы вскоре первый немосковский чемпион отечественного хоккея смог хотя бы наскоками возвращаться в элиту, имея соответствующую инфраструктурную базу. Вот только жаль, что со стабильным финансированием хоккейной команды в Тольятти вопрос не решается уже много лет, но это уже другая история.

«Лада-Арена» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

«ЦСКА-Арена», Москва, 2015 год

Первая из столичных хоккейных арен эпохи КХЛ была открыта в 2015-м на Автозаводской, но армейский нейминг дворец получил только в 2018-м, когда туда хозяином заехал ЦСКА. До этого стадион именовался Парком легенд на время матчей сборной России (там, кстати, прошли матчи ЧМ-2016), и ВТБ Ледовым дворцом для игр КХЛ.

«ЦСКА-Арена» Фото: cska-hockey.ru

На этой арене в разное время играли домашние матчи все московские клубы лиги. «Динамо» там несколько лет ожидало открытие собственного стадиона, затем ЦСКА и «Спартак» несколько сезонов даже делили арену на двоих (что вызывало раздражение у фанатов), сейчас же армейцы хозяйничают на «ЦСКА-Арене» в одиночестве. Но при этом ждут открытия нового грандиозного стадиона в исторически армейском районе Ленинградки.

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«Барыс-Арена», Астана, 2015 год

Решение о возведении новой арены для «Барыса» было принято в 2011 году, после того как комиссия КХЛ выявила массу несоответствий прежней арены (дворец спорта «Казахстан») техническому регламенту лиги. В августе 2015-го «Барыс-Арена» в присутствии Нурсултана Назарбаева была сдана в эксплуатацию, а в октябре «Барыс» провёл первый официальный матч на новом стадионе. И сейчас эта арена является одной из самых красивых и комфортабельных во всей лиге, вот только сам клуб давно перестал соответствовать уровню КХЛ, и пустые трибуны 11-тысячника на встречах «Барыса» смотрятся уныло и тоскливо.

«Барыс-Арена» Фото: hcbarys.kz

«ВТБ Арена», Москва, 2019 год

К 2019 году столичное «Динамо» после многолетних странствий по самым разным стадионам Москвы дождалось открытия своего постоянного дома. Многофункциональный комплекс «ВТБ Арена» был построен на месте снесённого легендарного стадиона «Динамо» в Петровском парке и объединил под своей крышей футбольную и хоккейную арены.

«ВТБ Арена» Фото: dynamo-hc.com

«G-Drive Арена», Омск, 2022 год

Драматичная, но с хорошим концом история «Авангарда» и его домашнего стадиона всем известна. В 2018 году клуб потерял возможность играть на «Арене-Омск», признанной аварийной, был вынужден перебраться в Балашиху, чтобы продолжить выступать в КХЛ, и четыре сезона провёл в Подмосковье. Тогдашний босс «ястребов» Александр Крылов сумел подключить федеральное финансирование для строительства новой арены в городе на Иртыше, присоединив Омск к новосибирской заявке на МЧМ-2023. Молодёжный чемпионат мира по понятным причинам в Сибири так и не прошёл, но грандиозный стадион в Омске отстроили с любовью и вовремя. Сейчас «G-Drive Арена» многими признаётся лучшей ареной в КХЛ, а также является мерилом для прочих новых стадионов лиги.

«G-Drive Арена» Фото: hawk.ru

«Сибирь-Арена», Новосибирск, 2023 год

Через год новая арена открылась и в Новосибирске. У «Сибири» прекрасно функционировал ламповый ЛДС «Сибирь», переживший симпатичный ремонт, но дух времени и возраст арены на Богдашке требовали строительства современного дворца в одном из крупнейших городов страны. «Сибирь-Арену» строили долго, несколько раз переносили сдачу объекта, однако в результате Новосибирск получил-таки классный стадион. «Сибирь» уже второй год обживает новую арену и в этот раз надеется сыграть на ней и в плей-офф.

«Сибирь-Арена» Фото: hcsibir.ru

«СКА Арена», Санкт-Петербург, 2023 год

Самую большую хоккейную арену в мире открыли в Северной столице в 2023 году, проведя там очередной Матч звёзд КХЛ. Сам СКА не спешил съезжать с намоленного места в Ледовом дворце на проспекте Большевиков, но в феврале 2024-го армейцы всё-таки сменили место дислокации, и Роман Ротенберг после провального плей-офф говорил, что сделал это клуб недобровольно.

Летом в чаше «СКА-Арены» и вовсе произошёл пожар, что стало поводом для СКА вернуться в Ледовый, однако разлука клуба с новым стадионом была не такой долгой, как можно было представить. С середины декабря армейцы вновь квартируют на проспекте Юрия Гагарина, а Ротенберг не устаёт благодарить болельщиков, которые исправно заполняют самую вместительную арену в мире.

«СКА Арена» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

На каких аренах играют остальные клубы?

Команда Стадион Год открытия «Торпедо» «Нагорный» 1965 «Локомотив» «Арена-2000» 2001 «Амур» «Платинум-Арена» 2003 «Нефтехимик» «Нефтехим Арена» 2005 «Ак Барс» «Татнефть-Арена» 2005 «Куньлунь» «Арена-Мытищи» 2005 «Спартак» «Мегаспорт» 2006 «Северсталь» «Ледовый дворец» 2006 «Витязь» «Арена-Балашиха» 2007 «Металлург» «Арена-Металлург» 2007 «Салават Юлаев» «Уфа-Арена» 2007

В КХЛ остаётся только один дворец, построенный в прошлом веке. «Торпедо» «донашивает» Нагорный и вскоре собирается переезжать на новейшую арену, которую в Нижнем Новгороде достраивают на Стрелке Оки и Волги. Возможно, это произойдёт уже в следующем сезоне, и тогда самой старой ареной лиги останется ярославская «Арена-2000». Это проект, который в начале нынешнего века сильно опередил своё время, поэтому и сейчас стадион «Локомотива» выглядит вполне удобно, красиво и современно.

«Арена-2000» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Стадионам в Хабаровске, Нижнекамске, Череповце уже около 20 лет, но они вполне отвечают хоккейным потребностям населения в этих городах, так что, очевидно, будут эксплуатироваться ещё долго. Скорее всего, то же самое касается и Магнитогорска. Да, у трёхкратного обладателя Кубка Гагарина не самая большая и презентабельная арена, но надо учитывать и то, что рабочему городу с населением в 400 тыс. человек вряд ли нужно большее. А техническое состояние у «Арены-Металлург» отличное.

В Уфе – шикарный, очень хоккейный и атмосферный стадион, созданный, кстати, силами местных проектировщиков. Так что о новой арене в столице Башкортостана пока не заикаются. А вот «Ак Барс», возможно, уже начинает перерастать «Татнефть-Арену», но для строительства ещё одного хоккейного стадиона в столице Татарстана явно нужен какой-то мощный импульс.

Что же касается «Спартака», «Витязя» и «Куньлуня», то эти три команды, по сути, сами гости на своих домашних аренах, открытых ещё в середине нулевых. «Куньлунь» ждёт улучшения политической обстановки в мире, чтобы вернуться в Китай; «Витязь» пытается наработать новую фан-базу в Балашихе, но где гарантии, что завтра команду не отправят играть куда-нибудь в Тверь? Красно-белые же сейчас обустроились в Мегаспорте, но если у «Динамо» уже есть свой постоянный дом, для ЦСКА таковой уже строят, то с по-настоящему домашней ареной для «Спартака» всё туманно. Стройка в родных Сокольниках забуксовала несколько лет назад, но вроде бы есть проект нового стадиона в Лужниках.