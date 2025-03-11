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С кем СКА лучше играть в первом раунде Кубке Гагарина — 2025, расклады в плей-офф, шансы на второй раунд

Какое из зол окажется меньшим? Расклады для СКА перед началом Кубка Гагарина
Дмитрий Сторожев
Расклады для СКА перед началом Кубка Гагарина
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Шансы пройти первый раунд будут, но для этого должно многое сойтись.

До старта очередного розыгрыша Кубка Гагарина осталось всего ничего – кубковые баталии начнутся 26 марта, то есть немногим больше, чем через две недели.

С учётом плотности в таблицах как Западной, так и Восточной конференций, довольно сложно предположить, в каком виде перед нами предстанут пары первого раунда. И уж очень интересно, какой соперник в итоге достанется СКА – команде, которая впервые за долгое время может начать плей-офф в гостях. И такая вероятность будет равна практически 99%, если армейцы сегодня проиграют минскому «Динамо».

То же самое будет касаться и «Северстали», которая прямо сейчас идёт в ногу с петербуржцами по количеству как матчей, так и очков – математические шансы забраться в топ-4 у череповчан есть, однако на практике это будет невероятно трудной задачей.

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Это означает, что у СКА остаётся пять возможных соперников по первому раунду – «Локомотив» (наименее вероятно), как московское, так и минское «Динамо», ЦСКА и «Спартак». На кого из них армейцам попасть будет предпочтительнее всего? Какое из зол окажется меньшим? Для оценки соперника будет применена пятибалльная шкала, где 1 – легкопроходимый соперник, 2 – скорее легкопроходимый, 3 – равный, 4 – скорее труднопроходимый, 5 – труднопроходимый.

«Спартак»

Сезонная серия: 2-2
Сложность: 3

Да, несмотря на два сокрушительных поражения в Санкт-Петербурге, СКА оба раза забирал победу по итогам встреч в столице. Но равным соперником для армейцев «Спартак» является даже не столько поэтому – более того, прямо сейчас петербуржцы выглядят даже немного предпочтительнее.

Форма красно-белых в последнее время вызывает обеспокоенность среди их болельщиков: здесь дело и в общих результатах команды, которая вчера смогла прервать четырёхматчевую серию поражений, и в частных историях, самой громкой из которых, конечно же, является ситуация с «воспитанием» Алексеем Жамновым двух лидеров клуба – Ивана Морозова и Николая Голдобина.

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Вратарская пара Николаев – Загидулин не выглядит той, которая будет тащить на себе всю команду, если что-то вдруг сломается в поле. К тому же непонятно, в какой форме к плей-офф подойдёт один из ключевых защитников «Спартака» Михал Чайковски, который потихоньку приближается к возвращению в основу после травмы.

«Динамо» Минск

Сезонная серия: 1-2
Сложность: 4

В последние годы СКА и «Динамо» частенько встречались в плей-офф, и тогда у минчан не было особых шансов остановить более статусного соперника. Сейчас у белорусской команды может появиться отличная возможность ответить за все предыдущие поражения и выбить армейцев из борьбы за Кубок Гагарина.

Да, опыт всё ещё говорит в пользу петербуржцев, но рост «зубров» в этом сезоне превосходит ожидания. Сейчас эта команда наряду с «Авангардом» является одной из самых «горячих» во всей КХЛ – до вечерней встречи в Северной столице они выиграли девять матчей подряд, повторив личный рекорд.

Минское «Динамо» сегодня – отличный сплав опыта и молодости, качественный набор легионеров, которые (за исключением Дюбе) оставляют очень приятное впечатление, чего в Беларуси в таких масштабах не было уже давно (возможно, вообще никогда).

Минчане проводят исторический сезон:
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И, конечно, нельзя не отметить нынешнюю форму Василия Демченко – голкипер ещё в Омске продемонстрировал, что может тащить в плей-офф. Сейчас 30-летний вратарь показывает лучший хоккей в жизни, который он уже показывал в том числе и в играх со СКА – если он перенесёт эти выступления и на кубковые баталии, по совокупности факторов Минск может не просто пройти петербуржцев и впервые выиграть серию в Кубке Гагарина, но и замахнуться на более высокие цели.

ЦСКА

Сезонная серия: 3-1
Сложность: 3

Московские армейцы – единственный представитель «верхушки» Запада, которого СКА смог победить в сезонной серии. При этом не сказать, что петербуржцы были гораздо сильнее соперников – действительно лучше они сыграли только в матче в начале января, в последней встрече победили скорее вопреки (нужно благодарить Александра Никишина), при этом дважды для выявления победителя командам не хватало основного времени.

Если вдруг армейское дерби состоится уже в первом раунде, то теперь уже у СКА будет возможность отомстить за предыдущие неудачи – последняя победа петербуржцев в формате плей-офф пришлась на ту самую легендарную серию в 2015 году, после чего москвичи шесть раз досрочно выкидывали собратьев из Северной столицы из чемпионской гонки.

Илья Воробьёв

Илья Воробьёв

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

И сейчас такая возможность будет относительно неплохой – ЦСКА только предстоит проверить новую сборку под руководством Ильи Воробьёва в матчах на вылет, при этом кадровая ситуация у москвичей сейчас даже выглядит хуже (по крайней мере не лучше), чем у СКА: отсутствует первый номер Иван Просветов, до конца сезона выбыл ключевой нападающий Виталий Абрамов.

Впрочем, многие игроки команды знают, как обыгрывать петербуржцев в Кубке Гагарина и завоёвывать этот трофей. Сформированный костяк и отсутствие постоянной чехарды в сочетаниях станут козырями московских армейцев в возможном дерби.

«Динамо» Москва

Сезонная серия: 1-5
Сложность: 5

Перестановки в руководстве, похоже, нисколько не сказались на команде Алексея Кудашова, которая ближе к плей-офф начинает выглядеть ещё серьёзнее. На отрезке в последние пять матчей дважды обыгран «Локомотив», по разу от рук бело-голубых пали «Автомобилист» и тот же СКА, при этом было пропущено всего восемь шайб.

На фоне соперников у этой команды сейчас практически нет слабых мест – в команде играют два надёжных голкипера, есть выстроенная оборона и вариативность в атаке, спецбригады находятся на достойном уровне. Бывают, конечно, единичные провалы вроде 0:5 с минским «Динамо», но, во-первых, у кого их не бывает (разве что у «Локомотива»), а во-вторых, эти провалы москвичи довольно быстро и убедительно перекрывают.

Общие расклады на Западе перед плей-офф:
«Спартак» обойдёт ЦСКА? СКА останется рекордно низко? Расклад на плей-офф КХЛ, Запад
«Спартак» обойдёт ЦСКА? СКА останется рекордно низко? Расклад на плей-офф КХЛ, Запад

При определённом раскладе бело-голубые могут дойти как минимум до полуфинала Кубка Гагарина, и СКА явно не выглядит командой, которая сможет это «Динамо» остановить. Сенсация а-ля 0-4 от «Трактора» в прошлом году тут едва ли имеет место быть.

«Локомотив»

Сезонная серия: 2-4
Сложность: 5

Даже не знаю, нужны ли здесь какие-либо дополнительные комментарии. Финалист прошлого сезона, с огромной долей вероятности обладатель Кубка Континента по итогам этой регулярки, сильнейшая оборона лиги, команда с отличными спецбригадами, машина Игоря Никитина. В конце концов, игроки, которые будут сверхмотивированы после неудачи в решающей серии предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина – какие аргументы в пользу «Локомотива» ещё нужны?

Даже если армейцы подойдут к плей-офф в лучшей форме и со всеми лидерами в строю, это всё равно им не поможет, попади они на железнодорожников. На счастье петербуржцев, такая встреча в первом раунде практически исключена – ярославцев с первого места Запада не сдвинет уже ничего, а отрыв идущего на восьмом месте «Торпедо» достаточно комфортный, чтобы не упустить его за оставшиеся пять матчей.

Игорь Никитин

Игорь Никитин

Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

СКА, конечно, способен преподнести сюрпризы разного характера, но в последнее время игра петербуржцев стала куда проще, и это начало приносить результат – как минимум для того, чтобы не пропустить нижегородцев вперёд, этого должно хватить.

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