Какое из зол окажется меньшим? Расклады для СКА перед началом Кубка Гагарина

Шансы пройти первый раунд будут, но для этого должно многое сойтись.

До старта очередного розыгрыша Кубка Гагарина осталось всего ничего – кубковые баталии начнутся 26 марта, то есть немногим больше, чем через две недели.

С учётом плотности в таблицах как Западной, так и Восточной конференций, довольно сложно предположить, в каком виде перед нами предстанут пары первого раунда. И уж очень интересно, какой соперник в итоге достанется СКА – команде, которая впервые за долгое время может начать плей-офф в гостях. И такая вероятность будет равна практически 99%, если армейцы сегодня проиграют минскому «Динамо».

То же самое будет касаться и «Северстали», которая прямо сейчас идёт в ногу с петербуржцами по количеству как матчей, так и очков – математические шансы забраться в топ-4 у череповчан есть, однако на практике это будет невероятно трудной задачей.

Это означает, что у СКА остаётся пять возможных соперников по первому раунду – «Локомотив» (наименее вероятно), как московское, так и минское «Динамо», ЦСКА и «Спартак». На кого из них армейцам попасть будет предпочтительнее всего? Какое из зол окажется меньшим? Для оценки соперника будет применена пятибалльная шкала, где 1 – легкопроходимый соперник, 2 – скорее легкопроходимый, 3 – равный, 4 – скорее труднопроходимый, 5 – труднопроходимый.

«Спартак»

Сезонная серия: 2-2

Сложность: 3

Да, несмотря на два сокрушительных поражения в Санкт-Петербурге, СКА оба раза забирал победу по итогам встреч в столице. Но равным соперником для армейцев «Спартак» является даже не столько поэтому – более того, прямо сейчас петербуржцы выглядят даже немного предпочтительнее.

Форма красно-белых в последнее время вызывает обеспокоенность среди их болельщиков: здесь дело и в общих результатах команды, которая вчера смогла прервать четырёхматчевую серию поражений, и в частных историях, самой громкой из которых, конечно же, является ситуация с «воспитанием» Алексеем Жамновым двух лидеров клуба – Ивана Морозова и Николая Голдобина.

Вратарская пара Николаев – Загидулин не выглядит той, которая будет тащить на себе всю команду, если что-то вдруг сломается в поле. К тому же непонятно, в какой форме к плей-офф подойдёт один из ключевых защитников «Спартака» Михал Чайковски, который потихоньку приближается к возвращению в основу после травмы.

«Динамо» Минск

Сезонная серия: 1-2

Сложность: 4

В последние годы СКА и «Динамо» частенько встречались в плей-офф, и тогда у минчан не было особых шансов остановить более статусного соперника. Сейчас у белорусской команды может появиться отличная возможность ответить за все предыдущие поражения и выбить армейцев из борьбы за Кубок Гагарина.

Да, опыт всё ещё говорит в пользу петербуржцев, но рост «зубров» в этом сезоне превосходит ожидания. Сейчас эта команда наряду с «Авангардом» является одной из самых «горячих» во всей КХЛ – до вечерней встречи в Северной столице они выиграли девять матчей подряд, повторив личный рекорд.

Минское «Динамо» сегодня – отличный сплав опыта и молодости, качественный набор легионеров, которые (за исключением Дюбе) оставляют очень приятное впечатление, чего в Беларуси в таких масштабах не было уже давно (возможно, вообще никогда).

И, конечно, нельзя не отметить нынешнюю форму Василия Демченко – голкипер ещё в Омске продемонстрировал, что может тащить в плей-офф. Сейчас 30-летний вратарь показывает лучший хоккей в жизни, который он уже показывал в том числе и в играх со СКА – если он перенесёт эти выступления и на кубковые баталии, по совокупности факторов Минск может не просто пройти петербуржцев и впервые выиграть серию в Кубке Гагарина, но и замахнуться на более высокие цели.

ЦСКА

Сезонная серия: 3-1

Сложность: 3

Московские армейцы – единственный представитель «верхушки» Запада, которого СКА смог победить в сезонной серии. При этом не сказать, что петербуржцы были гораздо сильнее соперников – действительно лучше они сыграли только в матче в начале января, в последней встрече победили скорее вопреки (нужно благодарить Александра Никишина), при этом дважды для выявления победителя командам не хватало основного времени.

Если вдруг армейское дерби состоится уже в первом раунде, то теперь уже у СКА будет возможность отомстить за предыдущие неудачи – последняя победа петербуржцев в формате плей-офф пришлась на ту самую легендарную серию в 2015 году, после чего москвичи шесть раз досрочно выкидывали собратьев из Северной столицы из чемпионской гонки.

Илья Воробьёв Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

И сейчас такая возможность будет относительно неплохой – ЦСКА только предстоит проверить новую сборку под руководством Ильи Воробьёва в матчах на вылет, при этом кадровая ситуация у москвичей сейчас даже выглядит хуже (по крайней мере не лучше), чем у СКА: отсутствует первый номер Иван Просветов, до конца сезона выбыл ключевой нападающий Виталий Абрамов.

Впрочем, многие игроки команды знают, как обыгрывать петербуржцев в Кубке Гагарина и завоёвывать этот трофей. Сформированный костяк и отсутствие постоянной чехарды в сочетаниях станут козырями московских армейцев в возможном дерби.

«Динамо» Москва

Сезонная серия: 1-5

Сложность: 5

Перестановки в руководстве, похоже, нисколько не сказались на команде Алексея Кудашова, которая ближе к плей-офф начинает выглядеть ещё серьёзнее. На отрезке в последние пять матчей дважды обыгран «Локомотив», по разу от рук бело-голубых пали «Автомобилист» и тот же СКА, при этом было пропущено всего восемь шайб.

На фоне соперников у этой команды сейчас практически нет слабых мест – в команде играют два надёжных голкипера, есть выстроенная оборона и вариативность в атаке, спецбригады находятся на достойном уровне. Бывают, конечно, единичные провалы вроде 0:5 с минским «Динамо», но, во-первых, у кого их не бывает (разве что у «Локомотива»), а во-вторых, эти провалы москвичи довольно быстро и убедительно перекрывают.

При определённом раскладе бело-голубые могут дойти как минимум до полуфинала Кубка Гагарина, и СКА явно не выглядит командой, которая сможет это «Динамо» остановить. Сенсация а-ля 0-4 от «Трактора» в прошлом году тут едва ли имеет место быть.

«Локомотив»

Сезонная серия: 2-4

Сложность: 5

Даже не знаю, нужны ли здесь какие-либо дополнительные комментарии. Финалист прошлого сезона, с огромной долей вероятности обладатель Кубка Континента по итогам этой регулярки, сильнейшая оборона лиги, команда с отличными спецбригадами, машина Игоря Никитина. В конце концов, игроки, которые будут сверхмотивированы после неудачи в решающей серии предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина – какие аргументы в пользу «Локомотива» ещё нужны?

Даже если армейцы подойдут к плей-офф в лучшей форме и со всеми лидерами в строю, это всё равно им не поможет, попади они на железнодорожников. На счастье петербуржцев, такая встреча в первом раунде практически исключена – ярославцев с первого места Запада не сдвинет уже ничего, а отрыв идущего на восьмом месте «Торпедо» достаточно комфортный, чтобы не упустить его за оставшиеся пять матчей.

Игорь Никитин Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

СКА, конечно, способен преподнести сюрпризы разного характера, но в последнее время игра петербуржцев стала куда проще, и это начало приносить результат – как минимум для того, чтобы не пропустить нижегородцев вперёд, этого должно хватить.