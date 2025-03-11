«Хоккейный бог не на нашей стороне». Почему «Сибирь» повалилась в конце регулярки?

«Сибирь» в канун нового календарного года смогла преодолеть большие проблемы, которые тянулись ещё с октября, и сумела найти свою игру, которая на дистанции позволила уверенно зайти в зону плей-офф. Однако, начиная с середины февраля, новосибирцы вновь угодили в яму – в последних 10 матчах подопечные Епанчинцева проиграли девять раз, не сумев одержать ни одной победы в основное время.

Переживаний внутри команды и среди болельщиков добавляет и факт концовки регулярки, а также типичного пробуждения «Нефтехимика» под конец сезона, который сократил отставание от «Сибири» в турнирной таблице до трёх очков, если брать потерянные.

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Давайте выделим главные причины провала новосибирцев в последний месяц и обсудим, есть ли шанс второй год подряд остаться без плей-офф.

Оборона

«Мы думали найти где-нибудь недорогого защитника в качестве резерва, но рынок достаточно пуст был. Сделать это не удалось, однако мы не переживаем: у нас есть Ярослав Беляков, который уже за первую команду прилично поиграл, есть Саша Лукин, который набирается опыта в ВХЛ со взрослыми мужиками, есть, в конце концов, молодёжная команда», — сказал генеральный менеджер Виктор Меркулов «Чемпионату» в конце декабря сразу же после окончания дедлайна.

Начиная с января Ярослав Беляков провёл на льду 1 минуту и 42 секунды, сыграв четыре смены, а Александр Лукин – 2 минуты и 52 секунды, появившись на льду всего два раза.

Именно того, резерва, о котором говорил Меркулов, сейчас команде и не хватает, так как у «Сибири» есть лишь семь защитников, которые играют на постоянном уровне, а, когда по разным причинам выбывает один из них, становится совсем тоскливо.

Но и эта семёрка не может дать команде стабильности и основательности, так как почти каждый из оборонцев «Сибири» проваливает последний месяц. Здесь можно пойти по пути персонализации, что нынче так не нравится главному тренеру новосибирцев, но делать это бессмысленно, так как сама структура игры команды в обороне напоминает неконтролируемый хаос – линия защиты не может сыграть стабильно и 10 минут в одном взятом матче.

Егор Аланов, Роман Рукавишников и Денис Костин Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Лучше немного уделим время статистике – в последних 10 матчах «Сибирь» пропустила 40 шайб (больше только у «Куньлуня»), набрала меньше всего очков во всей КХЛ, а некоторые пропущенные голы нужно вводить в пособие о том, как нельзя играть в обороне.

Большинство

Отсутствие стабильного большинства – удар под дых по дальнейшим перспективам «Сибири». До вчерашнего дня примерно каждый первый болельщик хоккея в Новосибирске знал, что у команды лучшее большинство в лиге, которое во многих матчах обеспечивало результат. Но теперь оно не лучшее – первенство новосибирцы передали соседям из Омска. В последних 10 встречах было реализовано лишь четыре попытки, две из которых пришлись на домашний матч с «Ак Барсом».

В чём же причина? В первую очередь дело в том, что новосибирцев предельно внимательно стали разбирать, а также лишать свободного пространства Тейлора Бека, который является в первой спецбригаде и разыгрывающим, и завершителем. Канадец пытается иногда находить иные варианты, кроме наката справа вглубь зоны, перемещаясь за ворота или поднимаясь на синюю линию, но зачастую эффекта это не даёт.

Также в розыгрыше, как раньше, не задействован Сергей Широков, который в последних встречах выглядит как отрезанный ломоть в этой пятёрке: до него не доходит шайба, партнёры не так часто включают его в розыгрыш, и сам капитан потерял в вариативности. Ещё одна проблема – спад Владимира Бутузова. Форвард новосибирцев уже давно приучил к тому, что если он теряет уверенность в себе, то на льду его найти очень сложно. Но тут дело пошло ещё дальше – Бутузов попросту перестал бросать из любимого левого круга в касание, предпочитая этому избавление от шайбы или долгую и неуместную её обработку.

Если новосибирцы не найдут новые варианты при розыгрыше лишнего или же не обретут прежнюю уверенность в своих действиях, то ситуация станет критической, так как в равных составах новосибирцы не могут ничего предложить сопернику любого уровня.

Легионеры

Стоит сразу оговориться: вешать всех собак на канадцев никто не собирается. Они не худшие игроки команды и близко. Дело в другом – «Сибирь» очень зависима от игры (а порой и настроения) легионеров. Конечно, это должно было рано или поздно сыграть в минус, но сейчас уже поздно менять концепцию – нужно просто надеяться, что иностранцы поймают свою волну и начнут вести команду за собой.

Особенно расстраивает Тревор Мёрфи, который после Матча звёзд превратился в этакого Тони Деанджело перед отъездом по семейным обстоятельствам за океан. Тревор очень часто теряет позицию, не успевает за нападающими соперника, а также предстаёт откровенным вредителем, совершая «привозы» в каждом матче. Кто-то скажет, что так было всегда, но нет: как безответственно играет Мёрфи сейчас, мы ещё не видели.

Тревор Мёрфи Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

Тейлор Бек после прихода Брендана Лайпсика в команду провёл лучший отрезок в этом сезоне, но всё хорошее рано или поздно заканчивается: канадец вновь стал бесполезным при игре в равных составах, перестал так влиять на игру при розыгрыше лишнего, а также начал много срываться по поводу и без. Но об этом – чуть позже.

Энди «играю только во второй половине сезона» Андреофф тоже положительно воспринял приход Лайпсика, сумев дополнить двух техничных канадцев и развязать им руки. Но того влияния, который должен оказывать легионер в Новосибирске, он всё же не даёт, давайте будем честны. Хотя стоит отметить, что после Нового года Энди стал в разы лучше играть на точке – во многих матчах процент выигранных вбрасываний переваливает за 60%, а в последнем матче так и вовсе был равен 81%.

Тренер упустил нити контроля

«Трения с легионерами были. Я с них спрашивал, говорил, что они лидеры и должны это доказывать своей игрой. Но здесь, наверное, было моё упущение: в определённый момент действительно нужно было их посадить в запас. Рассчитывал на их профессионализм, держа в голове предыдущий сезон, когда наши легионеры показали свой уровень». Нет, это не цитата Вадима Епанчинцева. Это сказал Николай Заварухин после окончания сезона-2020/2021, когда «Сибирь» не вышла в плей-офф.

Но если продолжится серия поражений новосибирцев, и они не попадут в плей-офф, что-то подобное мы можем услышать и от Епанчинцева.

Речь в большей степени идёт о том, что главный тренер «Сибири», видимо, так и не нашёл ключик к усмирению Тейлора Бека, который может себе спокойно позволить уходить с матчей, потому что получит большое удаление, если не покинет лёд. Понятно, что к лидерам надо относиться по-другому, но если ты даёшь кому-либо свободу такого формата, то через некоторое время это может превратиться в анархию. Как остальным игрокам, которые пластались весь матч и выплёвывали лёгкие, воспринимать такое поведение Бека и снисходительную реакцию тренера?

Епанчинцев — об уходе Бека с площадки в матче с «Адмиралом»: «Если бы остался, получил бы большой штраф». Епанчинцев о досрочном завершении матча Беком

На последних двух пресс-конференциях Епанчинцев уповает на несправедливость хоккейного бога, который вдруг отвернулся от «Сибири», что, скорее, говорит не о том, что новосибирцам не везёт, а о том, что главный тренер сам не знает (или не хочет), как объяснить этот провал.

«Сибирь» может пролететь мимо плей-офф?

Конечно, такая вероятность сохраняется, а после такого слабого выезда, может быть, и становится явью, но верится в это по-прежнему с трудом. У «Нефтехимика» непростой календарь, в конце сезона подопечным Леонтьева предстоят матчи с московским «Динамо», «Локомотивом» и «Спартаком», да и сами нижнекамцы не являются той командой, которая без потерь пройдёт даже самые проходные игры.

А нейтральные болельщики могут сказать спасибо «Сибири» за то, что она собственноручно вернула интригу туда, где дверь была закрыта на три замка и при нормальных условиях не должна была открыться.