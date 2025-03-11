Голливуд в КХЛ! Звезда «Авангарда» Ткачёв феноменально вернулся после года без хоккея

Владимир Ткачёв вернулся! И сделал это красиво – настоящий Голливуд в КХЛ. Главная звезда и самый дорогой игрок «Авангарда» феноменально вернулся после года без хоккея, с ходу отметившись победной шайбой.

Ткачёв получил серьёзную травму, разрыв ахилла, ещё до начала предсезонки. Это чуть не поставило крест на сезоне омичей – первую половину регулярки их изрядно штормило, не помогали и многочисленные усиления состава. Только после смены главного тренера и назначения на этот пост канадца Ги Буше дела пошли в гору. Настолько, что «Авангард» больше месяца не проигрывает, серия с набранными очками составляет вот уже 15 матчей, и команда уже поднялась на третье место в Восточной конференции.

Восстановление Ткачёва заняло семь месяцев, к тренировкам с командой он вернулся в конце февраля и так комментировал это событие: «Я прошёл хороший путь реабилитации, заложили физику, думаю, что я буду уже скоро готов. Сейчас моя главная задача — «вкатиться» с ребятами, понять требования главного тренера и подстроиться под эти требования, выходить и показывать ту же игру, что и раньше».

Хотя Буше был крайне осторожен, давая прогнозы о возвращении нападающего, 1 марта Ткачёв отправился на выезд с командой. В той поездке он так и не сыграл, зато сегодня в матче с «Торпедо» (его первом с марта 2024 года) оказался в заявке на игру. Ткачёв вышел во втором звене вместе с Николаем Прохоркиным и Ридом Буше.

Игра для «Авангарда» складывалась нелегко, к третьему периоду хозяева «горели» 1:3, но затем смогли совершить камбэк. За две с половиной минуты до конца основного времени Ткачёв начал атаку, а затем сам же и завершил её.

«Старался не расплёскивать эмоции, держать их под контролем. И это мне удалось. Безумно приятно было, как арена отреагировала на мой гол. Наверное, каждый в этом дворце поддерживал меня, я им очень благодарен. Моё состояние после первого матча за год? Всё нормально. Со мной работала отличная команда, меня подвели в лучших кондициях к первой игре», — сказал Ткачёв после встречи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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«Ему не нужно было быть Суперменом»

«Авангард» выиграл 12-й матч подряд – это рекорд сезона среди всех клубов КХЛ. Ги Буше после игры рассказал, что просил Ткачёва просто быть собой, потому что Суперменом, с учётом отличной формы «Авангарда», от него быть и не требовалось.

«Утром я сказал Ткачёву, что мы не оказываем на него абсолютно никакого давления. Ему тяжело возвращаться по понятным причинам, он долго не играл, плюс травма у него была очень неприятной. Мы понимали, что ситуация не такая, что нужно спасать команду, быть Суперменом. Мы понимали, что у нас всё в порядке, «Авангард» идёт хорошо, «химия» есть, структура выстроена, мы побеждаем. Поэтому я просто попросил Ткачёва быть самим собой. Он очень грамотный игрок, знает, как нужно действовать, быстро схватывает в плане системы, а мы постарались распределить его игровое время, не перегружать. Хоккеисты такого калибра делают нужные вещи в нужный момент, и сегодня так и произошло», — сказал Буше.

«Конечно, положительные эмоции. Рад вернуться в большой хоккей. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне восстановиться, без этих людей ничего бы этого не было. Давно не играл, нужно было время, чтобы вкатиться. Партнёры не забили с моих передач, зато у меня получилось отличиться. Персонального задания не было, Ги сказал, чтобы я не переживал. Он поддержал меня и попросил играть на своих сильных сторонах.

В атаке у нас руки развязаны, пока всё разрешают. В обороне играем по системе, вроде всё понятно. Плюс партнёры сегодня подсказывали мне много в каждом эпизоде, поддерживали», — отметил главный герой матча Ткачёв.

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов, у которого не нашлось слов на флеш-интервью после игры, на пресс-конференции заявил, что возвращение Ткачёва в состав «Авангарда» не стало для него событием.

«Абсолютно нет. Мы не смотрим, как соперник играет, не даём какие-то конкретные задания. В моей карьере игровой было много величайших звёзд. Но ты просто играешь в хоккей и получаешь удовольствие», — сказал Ларионов.