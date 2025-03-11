«Локомотив» выиграл конференцию, СКА остановил победную поступь Минска. Итоги дня в КХЛ

Владимир Ткачёв триумфально вернулся в состав «Авангарда», а «Нефтехимик» продолжил сражение за плей-офф.

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11 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги игр.

«Адмирал» в шестой раз подряд победил «Амур» в дальневосточном дерби текущего сезона

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» в дальневосточном дерби принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На пятой минуте первого периода Дмитрий Завгородний с передач Джека Родевальда и Александра Шепелева открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Никита Сошников с передач Либора Шулака и Дмитрия Завгороднего удвоил преимущество хозяев. На 16-й минуте периода Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Никиты Сошникова сделал счёт 3:0.

В начале второго периода Олег Ли с передачи Ильи Талалуева забросил первую шайбу «Амура» в игре. На пятой минуте периода Даниил Гутик с передач Степана Старкова и Павла Шэна сделал счёт 4:1.

На девятой секунде третьего периода Никита Сошников с передачи Егора Петухова довёл счёт до крупного. На девятой минуте периода Александр Брынцев с передачи Олега Ли забил второй гол гостей в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что «Адмирал» выиграл все шесть матчей у «Амура» в нынешнем сезоне.

Гол Ткачёва на последних минутах принёс «Авангарду» волевую победу над «Торпедо»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3.

На 10-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Торпедо» Даниил Бокун с передач Кирилла Воронина и Андрея Белевича. Через несколько минут Данил Башкиров сравнял счёт во встрече. В начале второго периода «Торпедо» отметилось двумя быстрыми шайбами — отличились Никита Артамонов и Кирилл Кирсанов. После чего был заменён стартовый голкипер «Авангарда» Никита Серебряков на Михаила Бердина. «Авангарду» удалось отыграть две шайбы и сравнять счёт на старте третьего периода — голами отметились Алекс Грант и Семён Чистяков. Победный гол на 58-й минуте забил вернувшийся после тяжёлой травмы Владимир Ткачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» одержал 12-ю победу подряд и установил рекорд по длительности победной серии в текущем сезоне КХЛ. Ранее по 11 встреч подряд в текущем сезоне выигрывали «Локомотив», ЦСКА и екатеринбургский «Автомобилист».

Примечательно, что эта победа позволила омскому клубу подняться сразу на три места и расположиться на третьей строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Авангард» сыграет с «Трактором» 14 марта.

«Нефтехимик» забил четыре гола подряд и одержал волевую победу над московским «Динамо»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и московским «Динамо». Волевую победу одержали хозяева со счётом 4:3.

К четвёртой минуте встречи «Динамо» повело со счётом 2:0 — голы забили Макс Комтуа и Антон Сизов. Ещё до первого перерыва Кирилл Капустин сократил отставание в счёте. Второй период «Нефтехимик» выиграл со счётом 2:0 и впервые в матче вышел вперёд — отличились Никита Хоружев и Герман Точилкин. Третий период также начался с гола хозяев — Капустин оформил дубль и сделал счёт 4:2. На 56-й минуте Никита Гусев сократил отставание в счёте до минимума.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Нефтехимик» сократил отставание от идущей на восьмом месте «Сибири» до трёх очков. Любопытно, что благодаря поражению москвичей «Локомотив» во второй раз в истории и впервые с сезона-2010/2011 занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Дубль О'Регана помог «Куньлуню» обыграть «Сочи» в выездном матче

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Куньлунем». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

Дублем отметился нападающий «Куньлуня» Дэнни О'Реган. Ещё по шайбе в составе китайской команды забросили Ярослав Лихачёв, Колин Кэмпбелл и Джейден Хальбгевакс. Шестой гол «Куньлуня» был отменён из-за офсайда. Голами в составе сочинской команды отметились Александр Хохлачёв и Амир Гараев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Сочи» проиграл седьмой матч подряд. В сезонной серии между сочинской командой и китайским «Куньлунем» каждый одержал по три победы.

СКА обыграл минское «Динамо» и прервал девятиматчевую победную серию белорусского клуба

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

На 11-й минуте встречи голом в большинстве счёт открыл нападающий СКА Арсений Грицюк с передач Александра Никишина и Матвея Короткого. Через несколько минут Михаил Григоренко удвоил преимущество хозяев. В середине второго периода Павел Акользин сделал счёт 3:0 в пользу СКА. В середине третьего периода минчане размочили счёт, реализовав двойной численный перевес — отличился Вадим Мороз.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Российский нападающий Вадим Шипачёв отдал 37-ю передачу и побил ассистентский рекорд минского «Динамо» за одну регулярку, который принадлежал Шарлю Ленгле (36 передач в сезоне-2014/2015) и Джозефу Душаку (36 передач в сезоне-2022/2023).

Таким образом, минское «Динамо» прервало свою девятиматчевую победную серию. СКА одержал третью победу кряду.

Матчи на 12 марта:

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