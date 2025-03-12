Овечкин оформил хет-трик, но не тот, который ждали. А «Вашингтон» победил в игре-триллере

«Вашингтон» идёт по дистанции регулярного чемпионата НХЛ и не думает останавливаться – «столичные» одержали четыре победы подряд, после чего приехали в гости к «Анахайму». «Утки» вряд ли будут бороться за попадание в плей-офф – к началу сегодняшней встречи они отставали от восьмёрки на семь очков, – но бой соперникам на своей площадке они дали.

Началось всё, впрочем, с довольно быстрого гола «Кэпиталз». После вбрасывания в зоне защиты шайба попала к Александру Овечкину, который диагональным пасом чуть ли не через всю площадку нашёл Тома Уилсона. Энфорсер гостей, проводящий отличный отрезок, набрал очки в пятом матче подряд, найдя мгновенной передачей Дилана Строума, который переиграл Лукаша Достала.

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Для Уилсона это результативное действие стало 53-м в сезоне, благодаря он побил личный бомбардирский рекорд в рамках одной регулярки.

«Дакс» быстро пришли в себя и в течение половины минуты ответили сразу двумя заброшенными шайбами. Сперва первым голом в составе «Анахайма» отличился защитник Джейкоб Труба, а спустя 29 секунд его коллега по амплуа Дрю Хеллесон забросил во втором матче подряд и вывел «уток» вперёд.

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«Вашингтон» отыгрался ещё до перерыва, и вновь сделал это после выигранного вбрасывания. На этот раз уже в финальной трети – Пьер-Люк Дюбуа удачно поборолся на точке, Александр Овечкин попытался бросить, но шайба сошла с крюка его клюшки, а вот Алексей Протас с близкой дистанции не промахнулся.

Таким образом, Овечкин записал на свой счёт дубль, пусть и ассистентский. Благодаря этому Александр в 200-й раз в карьере провёл период с двумя и более результативными действиями и стал лишь четвёртым хоккеистом, родившимся за пределами Северной Америки, который достиг этой отметки. Ранее до него такое делали только Петер Штястны (207), Яри Курри (226) и Яромир Ягр (299).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второй двадцатиминутки Дюбуа во второй раз в этом матче принёс преимущество в счёте «Вашингтону», после чего на какое-то время в игре наступило затишье.

Длилось оно чуть менее 20 минут, ведь в самом дебюте третьего периода «Анахайм» восстановил равновесие и возродил интригу в матче. Сделал это российский защитник «Дакс» Павел Минтюков, неотразимо бросивший от синей линии и поразивший ворота впервые за полтора месяца.

Ответ «кэпс» не заставил себя долго ждать, и последовал он от Алексея Протаса. Оборона «уток» оставила белоруса в полном одиночестве на своём пятаке – форвард «столичных» позаботился, чтобы хозяева очень сильно об этом пожалели.

Но ещё полторы минуты спустя счёт вновь оказался равным. На этот раз провалилась защита уже «Вашингтона», а точный бросок нанёс Фрэнк Ватрано, в очередной раз уравнявший силы команд в этом матче.

В заключительные минуты чаша весов могла качнуться в любую сторону, но решающее слово оказалось всё-таки за «Кэпиталз». Уилсон оформил второй ассист в матче – сам он бросал по воротам, но с его попыткой Достал справился. А вот на добивание от Ника Дауда уже не успел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У «Анахайма» было достаточно времени, чтобы отыграться, но вместо этого калифорнийцы пропустили ещё раз. Новичок гостей Энтони Бовиллье, пополнивший состав команды во время дедлайна обменов, снял все вопросы о победителе за полторы минуты до финальной сирены.

Ставить жирную точку во встрече мог Овечкин, но он предпочёл не бросать в пустые ворота, а поделиться шайбой с Протасом. Получилось два хет-трика: у Алексея из голов (впервые в НХЛ), а у Александра – не тот, который все ждали – из ассистов. 7:4 – «Вашингтон» победил в матче-триллере и продолжил борьбу за Президентский кубок.