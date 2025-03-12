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Никита Задоров подрался с канадцем Сэмом Беннеттом в НХЛ и заводил трибуны, видео, реакция на бой

«Просто уничтожил!» Задоров не стерпел тычок в лицо и от души навалял канадцу
Елена Кузнецова
Задоров от души навалял канадцу
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«Бостон» отыгрался с 0:2 и победил «Флориду», у Никиты, помимо драки, передача на победный гол.

«Бостон» и «Флорида» друг друга не любят, это факт, и сегодняшний матч стал ещё одним подтверждением. В нём было достаточно стычек и напряжения. В третьем периоде «мишки» отыгрались с 0:2 и вышли вперёд, а кульминацией стала яркая драка Никиты Задорова и Сэма Беннетта за три секунды до финальной сирены.

Канадец ткнул россиянину клюшкой в лицо, а потом добавил ещё. Задорову дополнительных приглашений не требовалось – он сбросил перчатки и провёл несколько хороших ударов, а затем повалил обидчика на лёд. Беннетт не на того нарвался: бодаться с Задоровым, который на 12 см выше и на 16 кг тяжелее, – сомнительная затея.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Куликов (Беннетт) – 04:27     0:2 Самоскевич (Джонс) – 44:49 (pp)     1:2 Пастрняк (Миттельштадт, Линдхольм) – 48:56 (pp)     2:2 Лорей – 53:51     3:2 Заха (Пастрняк, Задоров) – 56:43    

Но на этом дело не закончилось – судья схватил Задорова и удерживал его на льду, а Беннетт в это время попытался дать сдачи. Наконец их удалось разнять, и распалённый Никита покинул площадку под оглушительные аплодисменты публики. Беннетта в Бостоне не любят особенно сильно, ведь в прошлом плей-офф он силовым приёмом нанёс сотрясение Брэду Маршану, из-за чего тот пропустил два матча. Экс-капитан «Бостона» в дедлайн был обменян в стан «пантер», но в этом матче участия не принимал, так как продолжает залечивать травму.

ВИДЕО

«Срань господня, эти парни НЕНАВИДЯТ друг друга! Вот ради такого хоккея и живёт Задоров», — написал журналист Пит Блэкбёрн.

«Задоров просто уничтожил Беннетта. Думаю, Беннетт недооценил, во что ввязывается», — отметил журналист Скотт Маклафлин.

«Задоров надирает задницу Беннетту, это стоит любых денег», — написал журналист Эван Маринофски.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Бостон» довёл дело победы, а после игры партнёры Задорова не могли обойти стороной яркую драку. «Я уже давненько не был так заведён. Это было невероятно! Он так много делает для нас. Ну, прямо перед этим он спас ворота, и мы все знаем, что было после. Так что мне нравится наблюдать за его игрой, уверен, и вам, ребята, тоже», — сказал защитник «мишек» Мэйсон Лорей.

«Я просто играю жёстко. Он ткнул мне клюшкой в лицо перед воротами, я должен был себя защитить. Это был просто хоккейный момент, я не пытался послать какой-то сигнал или ещё что, я против любого играю жёстко. Можете называть это посыланием сигнала, но это просто мой стиль. Всегда есть игра внутри игры, которую ты тоже хочешь выиграть. Да, у этих команд есть история, однако я не был её частью. Я просто жёстко играю.

Это эмоции — когда он лежал, я его толкал. Не вкладывайте в это слишком многое. Мы оба люди, оба хотим выиграть. Он боец, уверен, он тоже ничего такого не имел в виду», — сказал Задоров. Помимо драки, россиянин ещё отметился передачей в победном голе Павла Захи.

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