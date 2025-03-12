Момент дня в НХЛ! Овечкин пожертвовал голом ради хет-трика одноклубника

Вы всё ещё считаете капитана «Вашингтона» эгоистом?

Овечкин — эгоист? Я вас умоляю!

Сегодня нападающий «Вашингтона» в очередной раз доказал, что является абсолютно командным хоккеистом.

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Последняя минута гостевого матча с «Анахаймом». «Столичные» ведут со счётом 6:4. Встреча складывалась непросто, команды то и дело догоняли друг друга, не позволяя никому уйти в отрыв. Так что в воздухе витало ощущение, что хозяева вот-вот вновь приблизятся к «Вашингтону».

«Дакс» пошли ва-банк. Голкипер Лукаш Достал оставил свои владения — всё ради дополнительного полевого игрока. «Кэпиталз» выпустили ударное звено вместе с Александром Овечкиным, уже отдавшим две передачи, и Алексеем Протасом, оформившим к тому моменту дубль.

«Утки» начали атаку и вбросили шайбу в зону «Вашингтона». Лидер обороны «Кэпс» Джон Карлсон у бортика вступил в борьбу сразу с двумя оппонентами и умудрился проткнуть шайбу на Овечкина, который уже поджидал у синей линии.

Капитан «столичных» подхватил шайбу — перед ним всего один соперник. Для Ови эта ситуация совершенно не нова — он уже миллион раз сталкивался с чем-то подобным. Буквально в предыдущем матче 39-летний нападающий забил в пустые ворота броском «сквозь» хоккеиста «Сиэтла» из средней зоны.

Этот по-настоящему непростой приём уже отработан.

Касание — на подработку шайбы, а вторым капитан «Вашингтона» отправляет её прямо в пустые — 887-й гол в НХЛ!

…это то, что пронеслось в головах, кажется, всех, кто смотрел матч, включая фанатов «Анахайма». На деле всё оказалось иначе.

Овечкин действительно первым касанием обработал шайбу. А затем, заметив Протаса, который, ворвавшись в нейтральную зону, набирал скорость, вторым касанием… отдал шайбу Алексею. Белорус убежал на пустые ворота и забил свой третий гол в матче. Первый хет-трик в НХЛ для молодого нападающего!

Защитник «Дакс» Джексон ЛаКомбе, пытавшийся угнаться за Протасом, от досады просто ударил по шайбе.

Посмотреть видео можно на сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После матча Алексей рассказал, что у него был зрительный контакт с Ови, прежде чем тот отдал ему пас.

«Приближалось нереальное достижение, и он решил сыграть вот так. То, как Ови счастлив за меня, говорит многое о нём как об одноклубнике», — сказал после игры Протас.

Овечкин пожертвовал своим 887-м голом, в очередной раз доказав, что он командный хоккеист и что в «Вашингтоне» все играют друг за друга. Алекс подарил Протасу первый хет-трик в НХЛ, а вместе с тем организовал момент дня в хоккее.