«Поздравляю Овечкина с каждым голом, последние шаги — самые сложные». Интервью с Яшкиным

Капитан «Ак Барса» рассказал о текущих проблемах команды и признался, что всегда на связи со своим другом из «Вашингтона».

«Ак Барс» нынче переживает непростые времена, всерьёз рискуя не попасть в четвёрку сильнейших команд Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий и капитан казанцев Дмитрий Яшкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал о нынешних проблемах татарстанского гранда, а также поделился впечатлениями от погони Александра Овечкина за Уэйном Гретцки и ответил на вопрос, почему сам Дмитрий по-прежнему является легионером в Континентальной лиге.

«Может, где-то удачу упустили немного, надо её обратно заработать»

— Да, бывают неудачные серии, а бывают и победные, — с ходу заявил капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

— Думаю, мы последние пару игр проводим хорошо, но допускаем некоторые ошибки, которые влияют на результат.

— В результате получаете голы.

— Да, в итоге соперник забивает, это очень обидно и больно. Сложно выбираться из таких ситуаций.

— Вы как капитан видите пути решения проблемы?

— Будем работать, всё только через работу.

— Всё-таки накануне плей-офф не волнует небольшая разобранность у «Ак Барса»?

— Любое поражение должно волновать.

— С чем можно связать допускаемые командой ошибки?

— Где-то мы сами придумываем, где это не надо делать. Дело близится к плей-офф, порой нужно попроще действовать. Многие команды закидывают шайбу в чужую зону, борются. Отсюда и голы приходят. Значит, нужно делать то же самое.

— Моменты создаёте, но в том же матче со «Спартаком» далеко не всё реализовали. Это тоже проблема?

— Конечно. Может, где-то удачу упустили немного, надо её обратно заработать.

— Можно сказать, что период после Матча звёзд — самый сложный за весь сезон?

— Да, в феврале и марте расписание у нас получилось непростое. Возможно, где-то подустали, но это не повод расстраиваться и опускать руки. Наоборот, надо работать и подходить к плей-офф в хорошей форме.

Дмитрий Яшкин Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«С Тертышным конфликта не было. Это уже ваши какие-то фишки. Попало на видео — вы сделали комментарий»

— Есть ли смысл обращать пристальное внимание на оставшиеся четыре матча казанцев в регулярном чемпионате?

— Думаю, разница большая — играть дома, попав в топ-4, или начинать на выезде. Опять же, в каком состоянии ты подойдёшь к плей-офф. Будем готовиться, постараемся подойти в лучшей форме.

— На кого не хотелось бы попадать в первом раунде? Очень сильно прибавил «Авангард».

— Думаю, без разницы. По сезону все видят, что все команды достойные. И даже те, которые, скорее всего, не попадут или уже не попали в плей-офф — с ними тоже непросто. Возьмите тот же «Куньлунь», например.

— Как вам идея перекрёстного плей-офф со второго раунда?

— Я считаю, что это интересно. Со временем, может, какие-то новые дерби появятся. Многие люди устали от одних и тех же серий каждый год, для фанатов будет интересно.

— Расскажите о вашей перепалке с тренером Алексеем Тертышным. Никакого конфликта нет?

— У нас ничего и не было.

— Просто сразу напомнило момент в СКА с участием Корешкова и Деанджело.

— Это уже ваши какие-то фишки. Попало на видео — вы сделали комментарий. Это ваша задача и работа, у нас всё отлично.

— Когда вы хотите заняться вопросом, чтобы не считаться легионером в КХЛ?

— Пока не занимаюсь этим вопросом.

Яшкин с партнёрами по «Ак Барсу» Фото: ХК «Ак Барс»

«Поздравляю Овечкиным с каждым голом. Желаю ему удачи»

— Дмитрий, вы следите за погоней Александра Овечкина за вечным рекордом Уэйна Гретцки?

— Да, конечно. Мы общаемся, переписываемся. Поздравляю Сашу с каждым голом. Желаю ему удачи.

— До заветной планки осталось совсем чуть-чуть…

— Сами знаете: последние шаги — самые сложные.

— Получается смотреть матчи «Вашингтона» или другой часовой пояс даёт о себе знать?

— Нет, они в основном начинаются ночами по нашему времени, поэтому всё отслеживаю по хайлайтам.