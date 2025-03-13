«В России я выиграл всё, но Сочи — это заноза». Легендарному Билялетдинову — 70 лет

Сегодня, 13 марта 2025 года, юбилей празднует легендарный советский защитник и один из наиболее успешных тренеров в истории российского хоккея Зинэтула Хайдярович Билялетдинов. Олимпийскому чемпиону 1984 года, многократному чемпиону мира и Европы и трёхкратному обладателю Кубка Гагарина исполняется 70 лет. В этот день «Чемпионат» вспоминает главные вехи из жизни и карьеры легендарного хоккеиста.

Как проводил детство

Зинэтула Хайдярович родился 13 марта 1955 года в татарской семье Хайдяра и Няйми Билялетдиновых. Так вышло, что родители Зинэтулы были из одной деревни, но познакомились лишь после переезда в Москву. Уже с трёхлетнего возраста мальчика летом отправляли подальше от шума столицы – в родную деревню, к бабушке – там он приобщился к природе, незатейливым деревенским радостям, а также к спорту.

Мог и не стать хоккеистом, потому что ушёл с тренировки, даже не выйдя на лёд

На районном турнире 1967 года Билялетдинов приглянулся наставникам юношеского «Динамо» Станиславу Петухову и Александру Квасникову. В свои 12 лет юный форвард великолепно катался и укладывал шайбы в ворота в одно касание. Но скромность, которая остаётся характерной чертой Зинэтулы Хайдяровича и поныне, помешала ему попасть в «Динамо» с первой попытки. Он пришёл на тренировку, посмотрел на сверстников, смутился и… отправился домой, даже не выйдя на лёд. Вот так неожиданно мир мог потерять великолепного хоккеиста и тренера, если бы обладавший отменной памятью Петухов не запомнил мальчишку и не привёл его в команду через год.

Многие знали его под другим именем

Зинэтула был настолько скромным, что некоторые бывшие партнёры лишь по завершении игровой карьеры узнали его настоящее имя. Для большинства из них он так и остался Сашей. История «Саши» банальная для тех времён. Татарское имя не слишком подходило для жизни в Москве, поэтому мальчику придумали русское имя. Он быстро привык к прозвищу и стал представляться именно так. Лишь став тренером, Билялетдинов «переименовался» обратно в Зинэтулу.

«Никогда не спрашивал об этом родителей, но, полагаю, дело было так. Они приехали в Москву. Оба – из деревень. Встретились, поженились, родился я, назвали, естественно, татарским именем. А во дворе как быть? Большинство мальчишек там ведь были русскими. Вот я и вырос во дворе Сашей. Так звал отец. Как дома называла мама? Она вообще крайне редко обращалась ко мне по имени. Называла, как принято в татарских семьях, улым («сынок» — в переводе с татарского языка)», – так впоследствии объяснял своё прозвище Билялетдинов.

Мог стать нападающим, а не защитником

По спортивным меркам в организованный хоккей Билялетдинов пришёл поздновато – в 15-летнем возрасте. Однако всего за два года тренировок начинающий форвард дорос до уровня команды мастеров, хотя поначалу не отличался выдающимися способностями – многие его партнёры казались более перспективными. Но наставников команды восхищали его самоотдача в игре, кропотливость тренировочного труда, беззаветная любовь к хоккею. На второй год учёбы в динамовской школе Зинэтулу перевели из нападающих в защитники.

«Это он сейчас говорит так, что приходил в школу как нападающий. А тогда не было никакого деления на защитников и нападающих. Номинально выходили на лёд и гоняли шайбу как и где угодно. Может быть, в душе он и был форвардом, но у нас получилось такая картинка, что команду его возраста пригласили на турнир в Польше — «Турнир открытий». Уже не помню, в какой город мы поехали, но у нас была проблема с защитниками. Мало их было. Мы повезли команду вместе с Квасниковым, посоветовались и решили, что Сашка (а я звал и зову его именно так) будет играть в защите. Тем более что у него не было никаких проблем с катанием. Получилось так, что из-за нехватки защитников пришлось поставить его в оборону.

Да и в команде мастеров тоже была такая нехватка. Виталий Семёнович Давыдов, он уже работал помощником у Чернышёва, тоже его увидел и говорит: «А неплохой защитник». Посоветовал его Чернышёву, а тот и говорит: «Что ты мне полуфабрикаты предлагаешь?» Между прочим, тарасовское выражение. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Чернышёв поработал с Тарасовым, и вот у него «полуфабрикаты» пошли в выражениях», – говорил несколько лет назад в интервью «Чемпионату» Петухов.

Оставил яркий след в истории московского «Динамо»

С 1973 по 1988 год Билялетдинов выступал за московское «Динамо». Столичный клуб навсегда остался единственным в игровой карьере Билялетдинова. Проведя на высшем уровне 15 лет, он ни разу не покидал систему родной команды, оставив ярчайший след в истории московского «Динамо», пусть в качестве игрока ему так и не удалось выиграть внутренний чемпионат. Семь раз он становился серебряным призёром чемпионата СССР и ещё шесть раз — бронзовым. Ниже представляем ключевые статистические вехи Билла-игрока в его родном клубе.

15 сезонов в главной команде – 5-е место в истории «Динамо»;



590 матчей – 4-е место;



63 шайбы – 3-е место среди защитников;



5 полных сезонов (без пропуска матчей) – 8-е место;



206 матчей в роли капитана – 4-е место.



Обладатель Кубка СССР – 1976.

Забил победный гол в финале Кубка СССР

Чемпионом СССР Билл так и не стал, зато в 1976 году он принёс московскому клубу звание обладателя Кубка страны. Тогда столичным клубом руководил Владимир Юрзинов, который впоследствии очень любил вспоминать тот завоёванный титул. Чемпионом СССР в сезоне-1975/1976 стал «Спартак», тогда как «Динамо» довольствовалось бронзой, пропустив вперёд ещё и ЦСКА.

В те времена Кубок страны считался престижным турниром. Решающие матчи проходили в начале мая – уже после завершения чемпионата. В полуфинале бело-голубые в упорном сражении одолели спартаковцев – 2:1. Таким образом, динамовцы не позволили красно-белым помечтать о чемпионском дубле.

Финал состоялся 8 мая в ледовом дворце ЦСКА. В решающей игре всё говорило за успех армейцев, которые в драматической концовке чемпионата отдали золотые медали. Против «Динамо» было отсутствие в составе лучших игроков – травмированных Валерия Васильева и Александра Мальцева. Травмы помешали сыграть ещё и форвардам Михаилу Титову и Анатолию Белоножкину.

В свою очередь, в составе армейцев, стремившихся реабилитироваться за осечку в чемпионате, было 10 олимпиоников. Но победу в овертайме (3:2) вырвали динамовцы. Благодаря голу Билялетдинова. Урок, преподнесённый динамовцами, пошёл впрок – вплоть до весны 1990 года ЦСКА неизменно выигрывал все чемпионаты и розыгрыши Кубка страны.

«Зинэтула нас тогда озолотил, – в одном из своих интервью поведал Юрзинов. – На радостях руководство общества выделило команде квартиры и машины».

Добился большого количества побед в сборной СССР

На мировой арене в составе молодёжной, национальной и олимпийской команд страны Билялетдинов провёл 253 международные встречи (в том числе 77 — за национальную команду), забросил 21 шайбу (восемь — в играх национальной команды). Стал олимпийским чемпионом в Сараеве (1984), серебряным призёром Олимпийских игр 1980 года, шестикратным чемпионом мира (1978, 1979, 1981-1983, 1986), двукратным чемпионом мира среди молодёжных команд (1974-1975), восьмикратным чемпионом Европы (1978, 1979, 1981-1983, 1985-1987), обладателем серебряной медали чемпионата мира 1987 года, бронзовым призёром мирового первенства 1985 года.

Особая страница в спортивной биографии Билялетдинова – участие в розыгрыше Кубка Канады. Ему довелось трижды биться за этот престижный заокеанский трофей – в 1976, 1981 и 1984 годах. Счастливым для советских хоккеистов стал 1981 год, когда они сокрушили куда более мощных профи в запомнившемся болельщикам решающем матче с канадцами.

Отбор шайбы, катание, силовые приёмы и филигранные передачи приводили в восторг не только болельщиков, но и специалистов в области хоккея. Его партнёрами по сборной стали Вячеслав Фетисов, Владимир Лутченко. С Василием Первухиным они играли блестяще – элегантный, противостоящий сопернику за счёт высокой техники, тактически гибкий Первухин и постоянно ищущий силовую борьбу, до предела жёсткий, с мощным дальним броском Билялетдинов.

Оба игрока обладали искусством отменных передач, их отличали удивительная согласованность, взаимопонимание на льду, а также уважение и дружба вне хоккейной коробки. ЧМ-1987 в Вене для защитника стал последним турниром в форме сборной. Он сломал ногу и не помог команде в решающих матчах. На Олимпиаду-1988 в Калгари Тихонов динамовскую пару не взял.

Триумфально начал тренерскую карьеру в родном «Динамо»

В 1988 году, завершив карьеру игрока, Билялетдинов перешёл на тренерскую работу. К этому он готовил себя давно – с 28 лет вёл дневник, где подробно описывал упражнения на занятиях в клубе и в сборной СССР. Сначала Билялетдинову предложили поработать помощником у Юрия Ивановича Моисеева. Они трудились вместе целый год, и Зинэтула очень многое почерпнул у него, так как Моисеев – это высокий уровень и отличная школа.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В 1989-м «Динамо» вновь возглавил Юрзинов, который спустя год привёл бело-голубых к чемпионскому титулу. Так, на внутренней арене наступила гегемония московского клуба. «Динамо» на постоянной основе забирало чемпионства вплоть до 1993 года. Не помешала и смена главного тренера: перед сезоном-1992/1993 москвичей возглавил Пётр Воробьёв. При этом каждый раз в тренерский штаб столичной команды входил и Билл.

Прорубил окно в НХЛ

После четырёх подряд чемпионских титулов в 1993-м Зинэтула Хайдярович первым из российских специалистов получил предложение попробовать себя в качестве тренера в НХЛ. Один из менеджеров клуба «Виннипег Джетс» Майк Смит давно наблюдал за Билялетдиновым и называл его «единственным русским игроком, играющим в канадский хоккей». Именно он предложил Зинэтуле роль тренера в своём клубе. Билялетдинов уехал в «Виннипег Джетс», который позже превратился в «Финикс Койотс».

О принятом решении знаменитый тренер не жалел никогда – он отправился в лигу, собравшую всю мировую элиту, повышать квалификацию, чтобы затем использовать накопленный опыт для развития русского хоккея. С 1993 по 1997 год Билялетдинов – один из тренеров «Виннипега»/«Финикса». Он сосредоточился не только на русских хоккеистах – взялся за всех и привнёс в тренировочный процесс ряд вещей, которые в НХЛ не использовали.

«Это очень здорово помогает. Я уехал за океан начинающим тренером, хотя уже поработал помощником с Владимиром Юрзиновым и Петром Воробьёвым. Увидел там очень много нового, и НХЛ стала для меня очень серьёзной школой. Порой не сразу понимал, что там происходит, но потом переваривал, анализировал – и это стало для меня серьёзной пищей.

У меня было много вопросов. Но когда входишь внутрь этой кухни – многое становится ясно. В НХЛ стилистика работы такая, что всё построено на постоянном общении. Всё время разговаривали, разбирали какие-то ситуации, были вместе.

Считаю, что та работа, будь то в «Виннипеге», «Финиксе», фарм-клубе, чрезвычайно мне помогла и профессионально обогатила. Приехал в Россию с мощным багажом того, что там увидел», – рассказывал Билялетдинов в интервью «Спорт-экспрессу».

Вернулся в Россию с богатым североамериканским опытом

Летом 1997 года, вернувшись из-за океана, Билялетдинов возобновил работу в «Динамо» в качестве главного тренера и сразу обратил на себя внимание – среди тренеров российских хоккейных клубов столь стильных и американизированных представителей ещё не было. Даже данное ему прозвище – Билл – вполне соответствовало внешнему облику. Поначалу он располагался исключительно за спинами игроков, голос на подопечных не повышал и прослыл хоккейным интеллигентом.

Все отмечали подчёркнутую корректность Билялетдинова во время ведения тренировок и удивительное хладнокровие у бортика во время игр. Парадоксально, что при этом среди игроков Зинэтула Хайдярович прослыл тренером крайне строгим, придерживающимся в работе юрзиновских методов: железная дисциплина, максимум нагрузок, минимум выходных. Он всегда хотел побеждать, воспринимал каждый матч как финальный и ждал того же от своих хоккеистов. В него всегда верили, как в специалиста, который не привык к поражениям. Многие молодые игроки остались в команде и не поехали ловить удачу в заокеанские тренинг-кемпы только потому, что знали: такой тренер сможет за два сезона по-настоящему подготовить их к энхаэловской конкуренции.

«Динамо» лидировало в российском первенстве практически по всем показателям, а уехавшие впоследствии в НХЛ подопечные Зинэтулы Хайдяровича стали одними из лучших. Билялетдинов взял весьма обнадёживающий старт, приведя вверенную ему команду к победе в сильном по составу участников предсезонном турнире на призы ОАО «ГАЗ» в Нижнем Новгороде – до этого «Динамо» не выигрывало эти соревнования два года. В первый же год Билялетдинов проделал немалую работу, и команда дошла до финала Кубка лиги.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Во втором сезоне команда «Динамо» не только пробилась в финал российского чемпионата, но и до последнего боролась за корону Евролиги. Игроки показывали добротный хоккей, на протяжении всего сезона демонстрировали стабильность, а впоследствии завоевали золотые медали российского чемпионата. В 2001 году Билялетдинов работал тренером в «Чикаго Блэкхоукс», с 2001 по 2002 год трудился главным тренером швейцарского «Лугано», а с 2002 по 2004 год вновь возглавлял «Динамо». Именно в этот заход он и начал открывать для мирового хоккея звезду Александра Овечкина.

Не справился со звёздным «Ак Барсом», но затем сделал казанский клуб флагманом КХЛ

Локаутный сезон-2004/2005 казанцы начали под руководством двукратного чемпиона России с «Локомотивом» чеха Владимира Вуйтека. Все мы прекрасно знаем, что под тот чемпионат руководство «Ак Барса», пользуясь уникальным случаем, собрало настоящую «дрим-тим» с Хабибулиным, Лекавалье, Ричардсом, Салеем, Ковальчуком, Ковалёвым. «Ак Барс» намеревался завоевать чемпионство к празднованию 1000-летия Казани в 2005 году, однако старт сезона, по мнению клубной верхушки, не задался, и в конце сентября Вуйтек потерял работу в столице Татарстана. Чеха, кстати, уволили после двух уверенных побед – вероятно, в тот момент переговоры с действующим главным тренером сборной России Билялетдиновым уже вышли на финишную прямую.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Так в конце сентября 2004-го Зинэтула Хайдярович оказался в «Ак Барсе», где в результате задержался на всю оставшуюся карьеру тренера, пусть и с перерывами. При этом тогда выиграть золотые медали команде не удалось. Её снял с пробега «Локомотив». Но в апреле 2006 года «Ак Барс» во второй раз в своей истории завоевал титул чемпиона России (впервые казанцы взяли титул в 1998 году).

Под руководством Билялетдинова казанский клуб стал настоящим флагманом КХЛ. Именно «Ак Барс» стал первым в истории лиги трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Многоопытный специалист приводил казанцев к чемпионскому титулу в 2009, 2010 и 2018 годах.

Выиграл золото чемпионата мира со сборной России и потерпел тяжёлую неудачу на Олимпиаде в Сочи

Между вторым и третьим чемпионскими титулами в КХЛ в тренерской карьере Билялетдинова случился повторный и не самый однозначный опыт работы со сборной России. Впервые он возглавил нашу национальную команду в 2004 году, когда повёз сборную на Кубок мира. Там россияне выступили неудачно, не сумев добраться до решающего матча — проиграли американцам в четвертьфинале.

Спустя восемь лет уже обладавшего богатым победным опытом тренера убедили вновь возглавить российскую сборную, перед которой на высшем уровне поставили задачу – успешно выступить на домашней Олимпиаде. Билялетдинов не хотел уходить из «Ак Барса», с которым доминировал на внутренней арене, но от таких предложений отказываться просто не принято.

В 2012-м он с ходу выиграл с российской командой чемпионат мира, однако спустя год последовало разгромное поражение от сборной США в четвертьфинале ЧМ-2013. А ещё через год наступила та самая Олимпиада в Сочи. О причинах неудачного выступления российской команды на главном турнире в её истории написано немало. Россияне покинули Игры на четвертьфинальной стадии, уступив финнам (1:3). Боль от того поражения осталась с тренером по сей день.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«В России выиграл всё, чемпионом мира как тренер стал. А вот Олимпиаду – не удалось [выиграть]. Это – заноза», – сказал Билялетдинов в интервью «Спорт-экспрессу».

Завершил тренерскую карьеру в 2024 году

13 июля 2014 года Билялетдинов вновь возглавил «Ак Барс». Под его руководством казанский клуб сразу же вышел в финал Кубка Гагарина, но там уступил СКА. Впрочем, 22 апреля 2018-го «Ак Барс» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина, в финальной серии одолев ЦСКА. Таким образом, Билялетдинов оказался вторым тренером — после Олега Знарка, который выигрывал Кубок трижды. Только, в отличие от Олега Валерьевича, Билялетдинов проделал этот трюк с одной командой.

Однако спустя год после чемпионского титула Билялетдинов ушёл в отставку после раннего вылета из розыгрыша Кубка Гагарина. Летом 2022-го он вернулся в «Ак Барс», получив в клубе должность советника. После отставки Знарка Билялетдинов вошёл в тренерский штаб команды, а 27 декабря 2022 года вновь стал главным тренером, подписав контракт до конца сезона. Однако выиграть четвёртый Кубок Гагарина уже не вышло. 22 марта 2024-го Зинэтула Хайдярович покинул пост главного тренера «Ак Барса», поставив точку в своей тренерской карьере. По крайней мере, так сейчас говорит об этом сам Билялетдинов.

«Да хорош уже, ха-ха! В конце прошлого сезона на пресс-конференции сказал то же самое, и с тех пор ничего не изменилось. Это тяжёлая работа. И для того, чтобы хорошо с ней справляться, у тебя обязательно должны быть силы, кураж, огромное желание победить. Ты должен думать об этом 24 часа в сутки. Без этого нельзя», – сказал Билялетдинов в интервью «Спорт-экспрессу».

Чем занимается сейчас?

Несмотря на завершение карьеры, 70-летний тренер вовсе не утратил интереса к хоккею. Опытный наставник продолжает курсировать между двумя городами, в которых провёл бо́льшую часть своей жизни, – Москвой и Казанью.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Его по-прежнему часто можно встретить на матчах родного «Динамо» и не менее родного «Ак Барса». По ночам же Билялетдинов наблюдает за НХЛ, где в составе «Нью-Йорк Айлендерс» выступает его внук Александр Романов.

С юбилеем вас, Зинэтула Хайдярович!