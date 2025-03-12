Звезда «Трактора» забил феноменальный гол! Но лидера Востока КХЛ остановили в Казани

Максим Шабанов проводит очередной отличный сезон в КХЛ. Нападающий «Трактора», в последние годы ставший одной из главных звёзд нашей лиги, по ходу этой регулярки успел с огромным запасом превзойти собственный рекорд результативности, который одновременно был рекордом результативности для игроков челябинского клуба в рамках одного чемпионата – до этого он составлял 50 очков, а к началу сегодняшней встречи «медведей» с «Ак Барсом» в активе форварда было 64 результативных действия за 62 матча.

При этом 11 из них Максим совершил в последних четырёх играх. То есть к выезду в Казань он подходил в идеальной форме. Как в целом и весь «Трактор», одержавший семь побед на отрезке из последних восьми встреч.

Впрочем, сегодня подопечным Бенуа Гру было суждено потерпеть поражение, хотя до определённого момента игра была абсолютно равной. Первый рывок казанцы сделали в начале второго периода – тогда дуплетом выстрелили Дмитрий Яшкин и Митчелл Миллер. А затем своё слово сказал Шабанов.

Уже через 14 секунд после гола американского защитника россиянин исполнил настоящий шедевр – Максим получил шайбу от Никиты Коростелёва за воротами Тимура Билялова, быстро положил её на крюк и забросил в верхний угол в стиле лакросс! Ни встречавший Шабанова со стороны пятака Артемий Князев, ни сам Билялов не стали абсолютно никакой преградой для челябинского феномена, который отпраздновал взятие ворот так, будто совершил нечто абсолютно обычное.

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Для Максима лакроссы действительно становятся привычным делом – чуть больше года назад, 28 января 2024-го, он в таком же стиле поразил ворота «Авангарда». Тогда ему, кажется, было чуть легче – лакросс он исполнил с места, а не на ходу, как сейчас, да и пространства для манёвра у него было куда больше, ведь «Трактор» тогда использовал отложенный штраф «ястребов». Красоты момента, впрочем, ни в Омске, ни теперь в Казани ничто из этого не отменяет.

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Но если в игре с «Авангардом» шедевр Шабанова стал для челябинцев победным, то сейчас он не смог в достаточной степени вдохновить хоккеистов «Трактора» на камбэк – да, вскоре Стивен Кэмпфер сравнял счёт, но после этого голы забивали исключительно игроки «Ак Барса».

Максим даже немного этому поспособствовал – именно после его удаления Артём Галимов забросил шайбу, которая в результате стала решающей. Форвард казанцев, также проводящий лучший год в карьере, сегодня и вовсе переписал историю своего клуба. В третьем периоде Галимов оформил дубль, установив окончательный счёт встречи, и побил снайперский рекорд «Ак Барса» в рамках одного регулярного чемпионата, ранее принадлежавший Данису Зарипову – на счету легенды российского хоккея было 34 шайбы в 56 матчах сезона-2008/2009, а в активе Артёма стало 35 точных бросков, на которые он потратил 65 игр.

Команда Анвара Гатиятулина сегодня сделала важный шаг для продолжения борьбы за топ-4 на Востоке, а вот подопечные Бенуа Гру упустили шанс максимально приблизить бронирование первого места в конференции.