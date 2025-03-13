ЦСКА не отомстил за 0:7, в «Тракторе» в ярости от работы судей. Итоги дня в КХЛ

12 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги игр.

В конце первого периода счёт открыл нападающий «Металлурга» Дмитрий Моисеев, которому ассистировали Люк Джонсон и Данила Паливко. В середине второго периода Егор Афанасьев сравнял счёт в матче. Через несколько минут Никита Михайлис вновь вывел «Металлург» вперёд. В начале третьего периода Денис Зернов удвоил преимущество в счёте. За полторы минуты до конца третьего периода Никита Нестеров сократил отставание в счёте до минимума. За секунду до конца встречи Люк Джонсон забросил шайбу в пустые ворота.

Таким образом, «Металлург» выиграл у ЦСКА оба матча в текущем сезоне: в гостях команда Андрея Разина одержала победу со счётом 7:0. Магнитогорский клуб одержал девятую победу в последних 11 встречах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Павел Ткаченко с передач Андрея Миронова и Сергея Лукьянцева. Через пару минут Ансель Галимов с передачи Александра Пашина удвоил преимущество гостей. В середине второго периода Даниил Орлов сделал счёт 3:0. В начале третьего периода Николай Голдобин довёл преимущество в счёте до четырёх шайб. В концовке третьего периода хозяевам удалось размочить счёт благодаря голу Андрея Алтыбармакяна. За полторы минуты до конца дубль оформил Алтыбармакян.

Отметим, что в составе «Спартака» первую встречу в КХЛ провёл 18-летний вратарь Ярослав Кузьменко, который появился на льду при счёте 4:1 в пользу своей команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Дублями отметились нападающие «Ак Барса» Артём Галимов и Дмитрий Яшкин. Галимов забросил 34-ю и 35-ю шайбы и побил снайперский рекорд «Ак Барса» за одну регулярку КХЛ, ранее принадлежавший Данису Зарипову. Ещё по голу в составе казанской команды забили Митчелл Миллер и Александр Барабанов. В составе «Трактора» великолепным лакросс-голом отметился нападающий Максим Шабанов. Ещё одну шайбу за челябинский клуб забросил Стивен Кэмпфер.

«Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию и во второй раз в сезоне уступил «Ак Барсу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Многие судьи не соответствуют уровню». Генменеджер «Трактора» раскритиковал арбитров КХЛ

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков раскритиковал арбитров КХЛ и указал на результативные судейские ошибки в матче с «Ак Барсом» (2:6).

«Счёт сегодня по игре. «Ак Барс» выиграл заслуженно. Никогда публично не позволял себе говорить о работе судей, но сегодня стало понятно, что многие из них не соответствуют уровню игры в преддверии самых ответственных матчей плей-офф.⠀

В последних трёх встречах заметна одна тенденция: удаления дают нам, в аналогичных эпизодах у соперников судейский свисток молчит. С «Северсталью» у «Трактора» были три удаления за подбив клюшки, с «Ладой» в двух идентичных случаях в нашу сторону свисток промолчал.⠀

Сегодня при счёте 2:2 Ник Петан взял в руку шайбу, но в итоге выбросил её обратно. Это не было замечено рефери, но за невероятно опасный колющий удар Логана Дэя дали штраф пять минут, хотя для острастки можно было ещё завести и административное дело о хулиганстве. Все это обсуждалось уже не раз, но в программе «Судейская» мы продолжаем слышать, что всё отлично», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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