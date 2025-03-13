Теперь все будут ориентироваться на достижение Брэндона Монтура, забросившего на четвёртой секунде дополнительного времени.

Такого в НХЛ ещё не было! Гол «Сиэтла» в овертайме вошел в историю лиги

«Сиэтл» в этом сезоне не так часто заставляет говорить о себе – недавний новичок НХЛ застрял в какой-то одной точке, не опускаясь ниже, но и не делая шага вперёд. Наверное, самый запоминающийся момент сезона, связанный с франшизой, — дебют женщины-тренера на скамейке.

Встреча с «Монреалем» на домашней площадке должна была стать самой обыденной, так как «кракены» уже давно выпали из борьбы за плей-офф и обменяли в дедлайн ценные активы. Однако при этом запаслись хорошими драфт-пиками, которые дают болельщикам «Кракен» надежду на более светлое будущее.

Но игра получилась интереснее, чем многие могли ожидать – немотивированный «Сиэтл» в начале второго периода повёл со счётом 2:0, перебрасывая соперника почти в четыре раза. Однако «Монреаль», который перед матчем находился в двух очках от зоны плей-офф, проснулся и через 20 минут сам повёл с разницей в две шайбы. Особо отличились Лайне, который набрал 1+1 и вновь забросил в большинстве из левого круга, а также Слафковски, оформивший дубль. «Сиэтл» посыпать голову пеплом не стал и до конца третьего периода успел сравнять счёт.

Счёт 4:4 с камбэками в разные стороны будто бы говорил: что-то интереснее уже вряд ли случится, но то было глубокое заблуждение. На стартовой расстановке три игрока обеих команд расположились чётко по линии, чем блестяще воспользовались Стивенсон и Монтур, которые наверняка придумали это не в ту секунду – Чандлер выиграл вбрасывание вперёд, а Брэндон рванул из-за спины Лэйна Хатсона, убежал «один в ноль» и организовал победный гол.

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Четырёх секунд хватило защитнику «Сиэтла», чтобы закончить матч – это самая быстрая шайба в овертаймах в истории НХЛ! Ранее рекорд принадлежал широкому кругу лиц, которые управились даже не за пять, а за шесть секунд: среди них Александр Овечкин, Матс Сундин, Вильям Нюландер, Адриан Кемпе, Дэвид Легуонд и Андреас Атанасиу.

Вот так в самом рядовом матче регулярного чемпионата «Сиэтл» и «Монреаль» выдали представление, а Брэндон Монтур вписал своё имя в историю НХЛ, установив достижение, на которое теперь будут равняться.