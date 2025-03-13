Руки прочь от Гатиятулина! Тренеру «Ак Барса» нужен шанс — вне зависимости от результата

«Ак Барс» подходит к матчам плей-офф далеко не в лучшем состоянии. Пике, в которое угодила команда сразу после паузы на Матч звёзд КХЛ, явно затянулось. Разладилась игра в атаке, нет порядка в защите, и даже вратарская линия не радует Анвара Гатиятулина.

По потерянным очкам казанцы уже шестые на Востоке – ниже в кубковой восьмёрке только «Адмирал» и бедовая «Сибирь». Вероятность вылета трёхкратных обладателей Кубка Гагарина уже в первом раунде второй год подряд велика, как никогда – и неудивительно, что на этом фоне появляются слухи о возможной отставке Гатиятулина по окончании сезона. Только хочется заранее предостеречь кураторов «Ак Барса» от импульсивных решений, ведь в Казани, как мало где в КХЛ, принято думать не только о «здесь и сейчас», но и на перспективу.

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

Яркая победа в матче с «Трактором», с одной стороны, сгладила тревожные ощущения от состояния «Ак Барса» накануне плей-офф, с другой — добавила больше вопросов, нежели дала ответов. Что это было – разовый всплеск или реальное преображение? К тому же даже в таком матче казанцы допустили локальный провал, обнулив преимущество 2:0 за пару минут. И кто знает, как сложилась бы игра без двух больших удалений у Челябинска… Про встречу со «Спартаком» и вовсе шутили, что это спор двух разобранных коллективов за право полететь в Дубай уже в первых числах апреля. Москвичи ведут борьбу со своим первым звеном, пока остальные не блещут, а в «Ак Барсе» продолжают гадать, что случилось с командой за пару дней перерыва на звёздный уикенд. Победа по делу осталась за столичным клубом, Алексей Жамнов справился с внутренними демонами Николая Голдобина и Ивана Морозова, обеспечив тем самым результат

А вот казанцы в понедельник выглядели как никогда обречённо. Редко встретишь в раздевалке «Татнефть-Арены» гробовое молчание – даже после разгромного поражения в матче с «Торпедо» хоккеисты находили в себе силы пообщаться с прессой. Но не в тот раз. На вопросы отвечали единицы из числа самых стойких, да и то с явной неохотой. Никаких претензий, трудно заставить себя говорить с кем-либо, когда всё валится из рук. Что с «Авангардом», что со «Спартаком» подопечные Анвара Гатиятулина выдавали отличные отрезки, и как минимум в отсутствии мотивации упрекнуть их точно нельзя. И ситуация, когда ты хочешь, но не можешь, бьёт по моральному духу куда сильнее. На этом фоне в различных телеграм-каналах активно стали распространяться слухи об ультиматуме, поставленном тренерскому штабу клуба. Позиции Анвара Рафаиловича очень шаткие, и вылет в первом раунде плей-офф, скорее всего, не простят ни ему, ни генменеджеру Марату Валиуллину.

Матч «Ак Барс» — «Спартак» Фото: ak-bars.ru

Якобы даже есть потенциальный кандидат на замену – Жамнов может покинуть «Спартак» и переехать в Казань, где его рассматривали ещё зимой 2022-го. Тогда в «Ак Барсе» пошли по консервативному пути и вернули на тренерский мостик Зинэтулу Билялетдинова, но саму идею пригласить Алексея Юрьевича, кажется, до сих пор не отбросили. Впрочем, куда важнее сейчас не гадать, кто сменит Гатиятулина, а спрашивать о целесообразности радикальных перемен в принципе. В клубе уже провели масштабную перестройку по итогам прошлого сезона. Отказались от возрастных лидеров, пригласили тренера, который доверяет молодёжи и умеет раскрывать лучшие качества игроков. С этой задачей штаб Анвара Рафаиловича справляется отлично. Давно в составе не было такого числа местных воспитанников, регулярно получающих игровую практику. О прогрессе Никиты Лямкина и Артёма Галимова при Гатиятулине мы писали не раз – именно этот тренер нашёл к ним нужные ключики.

От нового «Ак Барса» ждали и стилистических изменений. В Татарстане явно устали от излишне осторожных схем Билялетдинова, и Гатиятулин принял этот запрос. Команда установила клубный рекорд по количеству заброшенных шайб, впервые сразу четверо хоккеистов перевалили за отметку в 50 очков, а Галимов обновил снайперский рекорд Даниса Зарипова. Статистика подкрепляется и личными ощущениями как самих хоккеистов, так и зрителей. Вероятно, в плей-офф команда будет действовать осторожнее, как, например, в победном матче с «Автомобилистом». Однако отдельные отрезки активного прессинга завораживают. Взять хотя бы сухое поражение от «Авангарда». Во втором периоде Анвар Рафаилович так умело сработал с наложением звеньев, что запер горячих ребят Ги Буше почти на пять минут в своей зоне. Забить не удалось — наоборот, омичи ответили шайбой в первой же своей атаке. Но это ровно тот случай, когда игра важнее результата.

Матч «Ак Барс» — «Авангард» Фото: ak-bars.ru

Существенно подняться в турнирной таблице у «Ак Барса» уже вряд ли получится. До первых двух строчек далеко, а как таковой разницы между третьим и шестым местом на Востоке немного. Поэтому в оставшихся матчах Казани куда важнее вернуть уверенность в себе и наработать игровые связки. Ник Петан, Илья Сафонов и Митчелл Миллер пропустили почти всю зиму из-за различных повреждений, так что теперь у Гатиятулина хоть и приятная, но всё же головная боль — куда и как их органично встроить. Нужно определяться и с первым номером во вратарской бригаде. При всём уважении к Амиру Мифтахову, в феврале и марте у него не идёт, и опытный Тимур Билялов выглядит предпочтительнее. Наверняка будут эксперименты со спецбригадой большинства, над которой продолжает колдовать Алексей Тертышный, едва ли не самый критикуемый казанской прессой человек в клубе.

Фаворитом Кубка Гагарина — 2025 Казань назвать нельзя, но и полностью списывать со счетов «барсов» тоже не стоит. Банда Анвара явно не выдала все свои главные козыри и может удивить. И всё же повторим главную мысль. Даже в случае поражения в первом же раунде «Ак Барсу» не стоит рубить с плеча и расставаться с Гатиятулиным. У всех перед глазами история Андрея Разина, который за сезон построил чемпионскую команду. Однако это скорее исключение из правил. Даже Билялетдинов начинал с провального плей-офф в локаутном 2005-м, когда сборная звёзд мира без вариантов отлетела от «Локомотива». Зато на следующий год Зинэтула Хайдярович привёз чемпионство, на долгие годы став синонимом казанского хоккея.

Остаётся при клубе Билялетдинов и сейчас. Посещает тренировки, общается с Гатиятулиным и игроками. Анвара назначали с одобрения легенды и видят в нём наследника великого тренера. Так, может, тогда не стоит мешать ему работать?