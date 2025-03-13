«Он сможет забить эти девять голов за неделю». Финская легенда хоккея верит в Овечкина

Великий Теэму Селянне встретился со звездой «Вашингтона». Он уже не сомневается в падении рекорда Гретцки.

Когда кто-то говорит, что за погоней Александра Овечкина следит весь мир, порой кажется, что это преувеличение. Большое или нет — сложно сказать, но какая-то гипербола всё равно присутствует.

Однако чем больше начинаешь следить за всем, что происходит вокруг гонки звезды «Вашингтона», тем сильнее убеждаешься: кажется, за этой историей реально следит весь мир.

От простых болельщиков до настоящих легенд и мастодонтов.

Среди зрителей, пристально следящих за Великой погоней, оказался и великий финский хоккеист — Теэму Селянне.

Утром 12 марта по московскому времени «Вашингтон» встречался с главной командой в карьере Финской вспышки — «Анахаймом». Селянне не собирался упускать шанс узреть, как Овечкин попытается приблизиться к истории ещё на один шаг.

Член Зала хоккейной славы 2017 года посетил матч, в котором его бывшая команда, «Анахайм», принимала Алекса и «Вашингтон» в «Хонда-центре».

Овечкину нужно забить ещё девять голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ в 894.

«Я очень взволнован, — сказал Селянне. — Сейчас происходит то, что многие считали недостижимым. Люди понятия не имеют о том, что из себя представляет рекорд, о котором мы сейчас говорим. Даже я сам по себе очень взволнован.

Ты видишь этот хайп, и все в команде, в лиге — все не могут дождаться, когда это произойдёт, потому что это действительно нечто особенное».

Селянне хорошо знает, о чём говорит. Он забил 684 гола — это 12-й результат в истории НХЛ. Финн провёл суммарно 1451 матч за «Анахайм», «Виннипег», «Сан-Хосе» и «Колорадо», прежде чем завершить карьеру в возрасте 43 лет после сезона-2013/2014.

Теэму Селянне Фото: Peter Joneleit/Zuma/ТАСС

Селянне восхищается тем, что делает Овечкин в своём 20-м сезоне в НХЛ. 39-летний левый крайний нападающий с 33 голами в 49 встречах — лидер «Вашингтона» и четвёртый в списке лучших снайперов этого сезона, несмотря на то что пропустил 16 матчей из-за перелома левой малоберцовой кости в игре с «Ютой» 18 ноября.

Это восхищение — или скорее даже факт его наличия — вдвойне приятно и ценно, если учесть, какой образ финнов и Финляндии пытаются нам продемонстрировать. Истории по телевизору рассказывают, конечно, интересные, но реальность доказывает, что байки остаются просто байками. Прямо сейчас Овечкина поддерживает, вероятно, лучший финский хоккеист в истории. Было бы это возможно, если бы всё в мире было ровно так, как нам рассказывают об этом?

В непростом нынешнем сезоне Ови уже добрался до отметки в 30 шайб, сделав это в 19-й раз в карьере, и он, похоже, движется к своему 14-му сезону с 40+ голами, что позволит Алексу обновить его же рекорд в НХЛ.

«Когда ты думаешь об этом, то понимаешь: если ты играешь 20 сезонов и в среднем забиваешь по 45 голов, то доберёшься до отметки в 900 шайб, — сказал Селянне. — Просто так много всего должно сложиться правильно. Алекс получил травму в начале сезона, когда был на ходу. На отличном ходу. Вероятно, он уже побил бы этот рекорд, если бы не получил травму.

Ови не повезло, и такое происходит в этой лиге. Но всё же он показывает подобные результаты и остаётся здоровым на протяжении многих лет. Это то, чем каждый может гордиться».

Селянне немного пообщался с Овечкиным перед утренней раскаткой «Кэпиталз» во вторник и сказал, как ему нравится смотреть, как Алекс играет — и забивает голы.

«Я счастлив за него, — сказал Селянне. — Овечкин всегда нравился мне как игрок и как человек. Он очень энергичный, весёлый. Я всегда говорю о его страсти. Не устаю говорить о том, как люблю парней, которые, забивая голы, сильно радуются, очень эмоционально реагируют на это. Каждый гол для Ови — особенный.

С другой стороны, когда он на скамейке запасных, а кто-то из его товарищей по команде забивает, он очень радуется за них. Вот почему одноклубники так его уважают — потому что он хочет, чтобы все остальные тоже добились успеха».

Овечкин оценил добрые слова от игрока, против которого ему нравилось играть.

«Было приятно его увидеть, — сказал Овечкин о Селянне. — Очевидно, он легенда и великий человек. Мне повезло играть против парней, которые были суперзвёздами в то время».

Теэму Селянне и Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Хотя «Дакс» хотели, чтобы Овечкин не смог сократить отставание от Гретцки за их счёт, они с нетерпением ждали возможности поближе взглянуть на историю в процессе её сотворения.

«Это довольно круто, — сказал новичок-форвард Сэм Коланджело, которому 26 декабря исполнилось 23 года. — Он был одним из моих героев в детстве. Мы с ровесниками росли, выбирая между Овечкиным и Сидни Кросби, они оба невероятны. Я смотрел много хоккея в детстве и всякий раз, когда их показывали по телевизору, не мог оторвать от него глаз».

Коланджело отметил, что в его послужном списке семь голов в НХЛ, из-за чего общее количество шайб Овечкина — 886 — кажется немыслимым.

«Мне осталось 880, — сказал он. — Я даже не могу себе представить, что забью столько голов. Это просто безумие. Это просто показывает, насколько хорошим игроком он является».

Это второй раз, когда Коланджело сыграл против Овечкина. И это 41-й раз для центрального нападающего «Анахайма» Райана Строума, чей младший брат Дилан Строум является центром звена Алекса в «Кэпиталз».

«Что ж, я сыграл много матчей против этих ребят и, к сожалению, повидал много голов в наши ворота, — сказал Райан Строум. — Но я слежу за «Вашингтоном» настолько пристально из-за своего брата и вижу, какой волшебный сезон они проводят. Это довольно особенное ощущение».

«Вашингтон», выигравший пять встреч подряд, делит с «Виннипегом» первое место в НХЛ. У обоих клубов по 94 очка. Селянне считает, что погоня Овечкина за рекордом подпитывает «Кэпиталз», а командный успех помогает самому Алексу.

«Я так горжусь Ови и тем, что он сделал, — сказал Селянне. — Это хорошо для хоккея и для людей. У «Вашингтона» осталось 17 матчей в этом году, и когда Овечкин наберёт обороты, то сможет забить те девять голов за одну неделю. Он способен на это. Это так забавно, потому что Гретцки всегда говорил, что рекорды должны быть побиты, но многие люди в это не верят».