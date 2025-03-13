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Расписание спортивных матчей 14 марта 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: Овечкин в погоне за Гретцки, Роналду в Про-Лиге и Соболенко — Самсонова
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 марта 2025 года
Аудио-версия:
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Главные события 14 марта: «Авангард» примет лидера Востока в КХЛ, СКА встретится с «Сочи», а ещё Леброн Джеймс против «Милуоки» и Евролига.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «озёрники» продолжат падение без Леброна?

«Лос-Анджелес Лейкерс» со своим суперзвёздным дуэтом, состоящим из Леброна Джеймса и Луки Дончича, навели шороху на Западе, поднявшись на второе место. Правда, травма Короля в матче с «Бостоном» сильно повлияла на команду — «озёрники» следом уступили слабому «Бруклину». Удастся ли Дончичу в одиночку тащить на себе клуб? «Милуоки» не в лучшей форме, но команда всегда может преподнести сюрприз.

Короля вызвали на бой?
Боец UFC указал Леброну на его место. Джеймс покусился на самое святое в США
Боец UFC указал Леброну на его место. Джеймс покусился на самое святое в США

🎾 3:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 24), Индиан-Уэллс, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: что покажет Самсонова в матче с первой ракеткой мира?

Людмила Самсонова уже побила личный рекорд, впервые добравшись до 1/4 финала Индиан-Уэллса. Но чтобы пробиться дальше, ей необходимо справиться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Девушки ранее играли четыре, раза и счёт пока ничейный — 2-2. Россиянка была сильнее в Гвадалахаре-2022 и Монреале-2023, а белоруска — в Аделаиде-2023 и Цинциннати-2024. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Белинда Бенчич — Мэдисон Киз.

Людмиле придётся играть без дня отдыха:
Самсонова в Индиан-Уэллсе повесила «баранку» итальянке. И вышла на Соболенко в 1/4 финала
Самсонова в Индиан-Уэллсе повесила «баранку» итальянке. И вышла на Соболенко в 1/4 финала

🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: в качестве кого выступит Овечкин: ассистента или снайпера?

В последнем матче Овечкин не забросил ни одной шайбы, но отметился тремя голевыми передачами. Особенно по медиа разошёлся третий ассист – Александр не стал бросать по пустым воротам, дав оформить хет-трик Алексею Протасу. «Вашингтон» преследует же и другую задачу – борьбу за Президентский кубок никто не отменял? Приблизятся ли «столичные» к этой цели?

Как Овечкин пожертвовал голом:
Момент дня в НХЛ! Овечкин пожертвовал голом ради хет-трика одноклубника
Видео
Момент дня в НХЛ! Овечкин пожертвовал голом ради хет-трика одноклубника

🏒 16:30: «Авангард» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждать ли шайбы от Ткачёва во втором матче подряд?

Владимир Ткачёв триумфально вернулся на лёд после тяжелейшей травмы, забив победный гол в концовке тяжелейшей встречи с «Торпедо». «Авангард» после 12 побед подряд на время даже попал в топ-4 конференции, что ещё пару месяцев назад было невозможно представить. Продлят ли омичи победную серию?

Ги Буше успешно зашёл в КХЛ?
Американские папаши. Почему тренеры из Канады быстро подмяли под себя КХЛ?
Американские папаши. Почему тренеры из Канады быстро подмяли под себя КХЛ?

🏐 17:00: «Уралочка-НТМК» — «Локомотив», Суперлига (ж), 1/4 финала, второй матч

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Уралочка» продлить серию?

В первом матче четвертьфинала команда Михаила Карполя была близка к тому, чтобы догнать соперника со счёта 0:2 по сетам. Не хватило совсем немного, в концовке четвёртой партии хозяйки спаслись. Не в последнюю очередь благодаря поддержке трибун. Сейчас трибуны будут на стороне уральской команды. «Локомотив» пока не выглядит неуязвимой командой, хотя суммарно класс игроков у Андрея Воронкова, конечно, выше. Смогут ли подопечные Карполя вернуть серию в Калининград?

В первых четвертьфинальных матчах сенсаций не случилось:
Лидеры устояли в первых матчах. Хоть и не без проблем
Лидеры устояли в первых матчах. Хоть и не без проблем

🏒 19:30: СКА — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: СКА выиграет четвёртый матч подряд?

СКА после тяжёлого периода смог найти свою игру, сумев победить ЦСКА, «Магнитку» и разошедшееся минское «Динамо». Команда из Петербурга смогла наладить игру в обороне, что мгновенно дало результат. Лучшим игроком на этом отрезке можно смело назвать Александра Никишина, который по-капитански повёл команду за собой. Наберёт ли очки ведущий защитник СКА в матче с «Сочи»?

С кем удобнее будет играть СКА в плей-офф?
Какое из зол окажется меньшим? Расклады для СКА перед началом Кубка Гагарина
Какое из зол окажется меньшим? Расклады для СКА перед началом Кубка Гагарина

⚽️ 22:00: «Аль-Наср» — «Аль-Холуд», Про-Лига, 25-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига . 25-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Холуд
Ар-Расс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Криштиану сделает очередной шаг на пути к рекорду?

Криштиану Роналду забил иранскому «Эстеглялю» в ЛЧ, да и в целом не теряет бомбардирскую хватку: в 2025-м у него уже 11 голов. До заветной тысячи осталось отличиться 73 раза. «Аль-Холуд» станет очередной жертвой? Это середняк саудовской лиги абсолютно без звёзд в составе. Тем более фаворит наверняка захочет отомстить за крайне результативную ничью 3:3 в первом круге. Если бы не гол Талиски на 90+5-й минуте, которого уже нет в команде, «Аль-Наср» бы вообще уступил. Роналдо тот матч пропустил. А теперь готов сиять.

Недавно Криш мог забить сам, но поступил благородно:
Красивый жест Роналду! Криштиану помог Мане прервать безголевую серию
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Красивый жест Роналду! Криштиану помог Мане прервать безголевую серию

🏀 22:15: «Олимпиакос» — «Панатинаикос», Евролига, 29-й тур

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион или лидер этого сезона — кто победит?

Греческое дерби в Евролиге — всегда интересно! Тем более «Олимпиакос» и «Панатинаикос» находятся в шикарной форме. Первые из них в этом сезоне возглавляют турнирную таблицу, а вторые — находятся на третьем месте и являются действующими чемпионами. До конца регулярки осталось не так много времени, поэтому каждый из клубов желает упрочить свои позиции. Будет жарко!

Легендарный матч ЦСКА в Евролиге!
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