Главные события 14 марта: «Авангард» примет лидера Востока в КХЛ, СКА встретится с «Сочи», а ещё Леброн Джеймс против «Милуоки» и Евролига.

Топ-матчи пятницы: Овечкин в погоне за Гретцки, Роналду в Про-Лиге и Соболенко — Самсонова

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🏀 2:30: «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «озёрники» продолжат падение без Леброна?

«Лос-Анджелес Лейкерс» со своим суперзвёздным дуэтом, состоящим из Леброна Джеймса и Луки Дончича, навели шороху на Западе, поднявшись на второе место. Правда, травма Короля в матче с «Бостоном» сильно повлияла на команду — «озёрники» следом уступили слабому «Бруклину». Удастся ли Дончичу в одиночку тащить на себе клуб? «Милуоки» не в лучшей форме, но команда всегда может преподнести сюрприз.

🎾 3:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 24), Индиан-Уэллс, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Самсонова в матче с первой ракеткой мира?

Людмила Самсонова уже побила личный рекорд, впервые добравшись до 1/4 финала Индиан-Уэллса. Но чтобы пробиться дальше, ей необходимо справиться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Девушки ранее играли четыре, раза и счёт пока ничейный — 2-2. Россиянка была сильнее в Гвадалахаре-2022 и Монреале-2023, а белоруска — в Аделаиде-2023 и Цинциннати-2024. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Белинда Бенчич — Мэдисон Киз.

🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: в качестве кого выступит Овечкин: ассистента или снайпера?

В последнем матче Овечкин не забросил ни одной шайбы, но отметился тремя голевыми передачами. Особенно по медиа разошёлся третий ассист – Александр не стал бросать по пустым воротам, дав оформить хет-трик Алексею Протасу. «Вашингтон» преследует же и другую задачу – борьбу за Президентский кубок никто не отменял? Приблизятся ли «столичные» к этой цели?

🏒 16:30: «Авангард» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждать ли шайбы от Ткачёва во втором матче подряд?

Владимир Ткачёв триумфально вернулся на лёд после тяжелейшей травмы, забив победный гол в концовке тяжелейшей встречи с «Торпедо». «Авангард» после 12 побед подряд на время даже попал в топ-4 конференции, что ещё пару месяцев назад было невозможно представить. Продлят ли омичи победную серию?

🏐 17:00: «Уралочка-НТМК» — «Локомотив», Суперлига (ж), 1/4 финала, второй матч

Интрига: сможет ли «Уралочка» продлить серию?

В первом матче четвертьфинала команда Михаила Карполя была близка к тому, чтобы догнать соперника со счёта 0:2 по сетам. Не хватило совсем немного, в концовке четвёртой партии хозяйки спаслись. Не в последнюю очередь благодаря поддержке трибун. Сейчас трибуны будут на стороне уральской команды. «Локомотив» пока не выглядит неуязвимой командой, хотя суммарно класс игроков у Андрея Воронкова, конечно, выше. Смогут ли подопечные Карполя вернуть серию в Калининград?

🏒 19:30: СКА — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: СКА выиграет четвёртый матч подряд?

СКА после тяжёлого периода смог найти свою игру, сумев победить ЦСКА, «Магнитку» и разошедшееся минское «Динамо». Команда из Петербурга смогла наладить игру в обороне, что мгновенно дало результат. Лучшим игроком на этом отрезке можно смело назвать Александра Никишина, который по-капитански повёл команду за собой. Наберёт ли очки ведущий защитник СКА в матче с «Сочи»?

⚽️ 22:00: «Аль-Наср» — «Аль-Холуд», Про-Лига, 25-й тур

Интрига: Криштиану сделает очередной шаг на пути к рекорду?

Криштиану Роналду забил иранскому «Эстеглялю» в ЛЧ, да и в целом не теряет бомбардирскую хватку: в 2025-м у него уже 11 голов. До заветной тысячи осталось отличиться 73 раза. «Аль-Холуд» станет очередной жертвой? Это середняк саудовской лиги абсолютно без звёзд в составе. Тем более фаворит наверняка захочет отомстить за крайне результативную ничью 3:3 в первом круге. Если бы не гол Талиски на 90+5-й минуте, которого уже нет в команде, «Аль-Наср» бы вообще уступил. Роналдо тот матч пропустил. А теперь готов сиять.

🏀 22:15: «Олимпиакос» — «Панатинаикос», Евролига, 29-й тур

Интрига: чемпион или лидер этого сезона — кто победит?

Греческое дерби в Евролиге — всегда интересно! Тем более «Олимпиакос» и «Панатинаикос» находятся в шикарной форме. Первые из них в этом сезоне возглавляют турнирную таблицу, а вторые — находятся на третьем месте и являются действующими чемпионами. До конца регулярки осталось не так много времени, поэтому каждый из клубов желает упрочить свои позиции. Будет жарко!