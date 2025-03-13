Стала известна первая пара плей-офф, «Сибирь» прервала серию поражений. Итоги дня в КХЛ

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13 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Подводим их итоги.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Барысом». Встреча завершилась волевой победой казахстанской команды со счётом 5:4 Б.

На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, которому ассистировали Дмитрий Завгородний и Аркадий Шестаков. Через несколько минут дальневосточная команда удвоила преимущество в счёте благодаря голу Джека Родевальда. В начале второго периода Павел Шэн сделал счёт 3:0. В середине второго периода Алихан Омирбеков и Даниил Гутик обменялись голами.

В третьем периоде Семён Симонов и Михаил Рахманов сократили отставание «Барыса» в счёте до минимума. За 37 секунд до конца третьего периода Адиль Бекетаев сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм, который прошёл без голов. По буллитам победу одержали гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На третьей минуте второго периода Никита Коротков с передачи Сергея Широкова открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Энди Андреофф с передач Тейлора Бека и Тимура Ахиярова удвоил преимущество «Сибири». На 15-й минуте периода Вячеслав Грецкий с передачи Виктора Кобозева забросил первую шайбу «Амура» в игре. Через полторы минуты Сергей Широков с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи сделал счёт 3:1. На последней минуте периода Тейлор Бек с передачи Кирилла Рассказова забросил четвёртую шайбу хозяев.

На 15-й минуте третьего периода Олег Ли с передач Ильи Талалуева и Ефима Гуркина сделал счёт 2:4. Отметим, что «Сибирь» прервала четырёхматчевую серию поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На девятой минуте первого периода Макс Комтуа с передачи Дмитрия Рашевского открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Никита Гусев с передачи Даниила Пыленкова удвоил преимущество гостей. На 11-й минуте периода Скотт Уилсон с передач Джоша Ливо и Шелдона Ремпала забросил первую шайбу уфимского клуба во встрече.

На 23-й секунде третьего периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Игоря Ожиганова сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 15-й минуте первого периода Семён Кизимов с передач Василия Филяева и Сергея Зборовского открыл счёт во встрече.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки Егор Виноградов с передачи Вячеслава Войнова восстановил равенство в счёте.

За 11 секунд до конца третьего периода Данил Романцев принёс «Автомобилисту» победу. Отметим, что эта победа стала для екатеринбургского клуба первой на новой «УГМК-Арене». В прошлой встрече «Автомобилист» проиграл ЦСКА со счётом 3:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

На пятой минуте первого периода Михаил Котляревский открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Виталий Пинчук с передач Сэма Энаса и Криса Тирни восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Алексей Кручинин с передач Даниила Давыдова вновь вывел «Северсталь» вперёд. На 19-й минуте периода Виталий Пинчук с передачи Александра Волкова сделал счёт 2:2.

На 45-й секунде второго периода Михаил Ильин с передач Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина в третий раз вывел хозяев вперёд. На седьмой минуте периода Вадим Мороз с передач Вадима Шипачёва и Кристиана Хенкеля сделал счёт 3:3. На 13-й минуте периода Андрей Стась с передач Александра Волкова и Вадима Шипачёва впервые во встрече вывел минчан вперёд.

На шестой минуте третьего периода Даниил Давыдов с передачи Тимофея Давыдова сделал счёт 4:4. На 14-й минуте третьего периода Николай Буренов забросил пятую шайбу «Северстали» в матче.

После этой игры стала известна первая пара плей-офф – «Локомотив» встретится с «Торпедо». Серия начнётся в Ярославле 27 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 14 марта

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