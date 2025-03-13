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Результаты матчей КХЛ 13 марта 2025 года, обзор, видео голов, расписание матчей 14 марта

Стала известна первая пара плей-офф, «Сибирь» прервала серию поражений. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 13 марта 2025 года
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Гусев приговорил «Салават», «Барыс» совершил камбэк во Владивостоке.

13 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
Б
Барыс
Астана
1:0 Шулак (Завгородний, Шестаков) – 02:30 (5x5)     2:0 Родевальд (Шестаков) – 08:52 (5x4)     3:0 Шэн (Гутик, Дерябин) – 21:28 (5x5)     3:1 Омирбеков (Хохлов) – 26:51 (5x5)     4:1 Гутик (Завгородний, Мишуров) – 28:59 (5x5)     4:2 Симонов (Ляпунов, Логвин) – 42:45 (5x5)     4:3 Рахманов (Бекетаев, Старченко) – 48:56 (5x4)     4:4 Бекетаев (Старченко) – 59:23 (6x4)     4:5 Старченко – 65:00    

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Барысом». Встреча завершилась волевой победой казахстанской команды со счётом 5:4 Б.

На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, которому ассистировали Дмитрий Завгородний и Аркадий Шестаков. Через несколько минут дальневосточная команда удвоила преимущество в счёте благодаря голу Джека Родевальда. В начале второго периода Павел Шэн сделал счёт 3:0. В середине второго периода Алихан Омирбеков и Даниил Гутик обменялись голами.

В третьем периоде Семён Симонов и Михаил Рахманов сократили отставание «Барыса» в счёте до минимума. За 37 секунд до конца третьего периода Адиль Бекетаев сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм, который прошёл без голов. По буллитам победу одержали гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Коротков (Широков) – 22:49 (5x5)     2:0 Андреофф (Бек, Ахияров) – 24:40 (5x5)     2:1 Грецкий (Балдаев, Кобозев) – 34:33 (5x5)     3:1 Широков (Бек, Мёрфи) – 35:54 (5x4)     4:1 Бек (Рассказов) – 39:15 (5x4)     4:2 Ли (Талалуев, Гуркин) – 54:06 (5x5)    

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На третьей минуте второго периода Никита Коротков с передачи Сергея Широкова открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Энди Андреофф с передач Тейлора Бека и Тимура Ахиярова удвоил преимущество «Сибири». На 15-й минуте периода Вячеслав Грецкий с передачи Виктора Кобозева забросил первую шайбу «Амура» в игре. Через полторы минуты Сергей Широков с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи сделал счёт 3:1. На последней минуте периода Тейлор Бек с передачи Кирилла Рассказова забросил четвёртую шайбу хозяев.

На 15-й минуте третьего периода Олег Ли с передач Ильи Талалуева и Ефима Гуркина сделал счёт 2:4. Отметим, что «Сибирь» прервала четырёхматчевую серию поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Рашевский) – 08:03 (5x5)     0:2 Гусев (Пыленков) – 24:17 (5x3)     1:2 Уилсон (Ливо, Ремпал) – 30:53 (5x4)     1:3 Гусев (Уил, Ожиганов) – 40:23 (5x5)    

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На девятой минуте первого периода Макс Комтуа с передачи Дмитрия Рашевского открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Никита Гусев с передачи Даниила Пыленкова удвоил преимущество гостей. На 11-й минуте периода Скотт Уилсон с передач Джоша Ливо и Шелдона Ремпала забросил первую шайбу уфимского клуба во встрече.

На 23-й секунде третьего периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Игоря Ожиганова сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Кизимов (Филяев, Зборовский) – 14:06 (5x5)     1:1 Виноградов (Войнов) – 32:55 (5x5)     2:1 Романцев (Шашков, Диц) – 59:52 (5x5)    

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 15-й минуте первого периода Семён Кизимов с передач Василия Филяева и Сергея Зборовского открыл счёт во встрече.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки Егор Виноградов с передачи Вячеслава Войнова восстановил равенство в счёте.

За 11 секунд до конца третьего периода Данил Романцев принёс «Автомобилисту» победу. Отметим, что эта победа стала для екатеринбургского клуба первой на новой «УГМК-Арене». В прошлой встрече «Автомобилист» проиграл ЦСКА со счётом 3:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Котляревский – 04:50 (5x4)     1:1 Пинчук (Энас, Тирни) – 15:13 (5x4)     2:1 Alexei Kruchinin (Давыдов) – 16:43 (5x5)     2:2 Пинчук (Волков) – 18:06 (5x5)     3:2 Ильин (Пилипенко, Аймурзин) – 20:45 (5x5)     3:3 Мороз (Шипачёв, Хенкель) – 26:02 (5x5)     3:4 Стась (Волков, Шипачёв) – 32:05 (5x4)     4:4 Давыдов (Давыдов, Думбадзе) – 45:23 (5x5)     5:4 Буренов (Калдис, Абросимов) – 53:33 (5x5)    

В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

На пятой минуте первого периода Михаил Котляревский открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Виталий Пинчук с передач Сэма Энаса и Криса Тирни восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Алексей Кручинин с передач Даниила Давыдова вновь вывел «Северсталь» вперёд. На 19-й минуте периода Виталий Пинчук с передачи Александра Волкова сделал счёт 2:2.

На 45-й секунде второго периода Михаил Ильин с передач Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина в третий раз вывел хозяев вперёд. На седьмой минуте периода Вадим Мороз с передач Вадима Шипачёва и Кристиана Хенкеля сделал счёт 3:3. На 13-й минуте периода Андрей Стась с передач Александра Волкова и Вадима Шипачёва впервые во встрече вывел минчан вперёд.

На шестой минуте третьего периода Даниил Давыдов с передачи Тимофея Давыдова сделал счёт 4:4. На 14-й минуте третьего периода Николай Буренов забросил пятую шайбу «Северстали» в матче.

После этой игры стала известна первая пара плей-офф – «Локомотив» встретится с «Торпедо». Серия начнётся в Ярославле 27 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 14 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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