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Филадельфия – Тампа-Бэй — 4:3 Б, обзор матча, Кучеров не играл, Мичков стал лидером НХЛ по реализованным буллитам, видео

Мичков — король буллитов в НХЛ! Русский новичок принёс «Филадельфии» важную победу
Максим Макаров
Матвей Мичков
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А Никита Кучеров пропустил матч по причине болезни.

«Тампа» после впечатляющего отрезка в феврале немного сбавила, уступив в последних двух матчах с разницей шайб 1:8. В целом ничего критичного для подопечных Джона Купера в этом нет – «молнии» уверенно находятся в зоне плей-офф, а также претендуют на то, чтобы начать игры на вылет дома. Также перед матчем стало известно, что участия не примет Никита Кучеров, который, по словам главного тренера, пропустил игру из-за болезни.

Матвей Мичков выдал блестящий отрезок после Турнира четырёх наций, однако прежняя нестабильность вновь вернулась к молодому нападающему – последние три матча Матвей провёл без очков.

«Филадельфия» перед матчем отставала от зоны плей-офф на восемь очков, что в нынешней ситуации является почти не отыгрываемым отставанием. Но победа в матче с «Тампой» могла дать хотя бы призрачную надежду коллективу Джона Тортореллы.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Гурд, Макдона) – 08:29 (pp)     1:1 Бринк (Люкселль, Пилинг) – 14:20     1:2 Гиргенсонс (Чернак, Хагель) – 20:15     2:2 Бринк (Кутюрье) – 30:55     3:2 Пилинг (Люкселль, Бринк) – 39:01     3:3 Аткинсон (Хедман, Мозер) – 43:50     4:3 Типпетт – 65:00    

У «Тампы» в отсутствие главного бомбардира неожиданно нашлись другие герои, которые не так часто проявляют себя в нападении. Гонсалвес, Гиргенсонс и Аткинсон за весь сезон на троих забросили лишь семь шайб, но сегодня каждый из них пробил Самуэля Эрссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако трёх шайб «молниям» для победы не хватило, «лётчики» в своём привычном стиле душили соперника и тоже отличились трижды в основное время. Особого внимания заслуживает гол Райана Пилинга, который очень эстетично уложил вратаря и завёл шайбу за ленточку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В овертайме голов не было, а в серии буллитов успешные попытки Мичкова и Типпетта принесли «Филадельфии» важную победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для Матвея это третья успешная попытка в нынешнем сезоне – он лидер НХЛ по данному показателю наряду с восемью другими игроками. У нас появился новый король буллитов? Похоже на то. По крайней мере, в этом элементе игры Матвей чувствует себя уверенно.

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