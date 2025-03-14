Мичков — король буллитов в НХЛ! Русский новичок принёс «Филадельфии» важную победу

«Тампа» после впечатляющего отрезка в феврале немного сбавила, уступив в последних двух матчах с разницей шайб 1:8. В целом ничего критичного для подопечных Джона Купера в этом нет – «молнии» уверенно находятся в зоне плей-офф, а также претендуют на то, чтобы начать игры на вылет дома. Также перед матчем стало известно, что участия не примет Никита Кучеров, который, по словам главного тренера, пропустил игру из-за болезни.

Матвей Мичков выдал блестящий отрезок после Турнира четырёх наций, однако прежняя нестабильность вновь вернулась к молодому нападающему – последние три матча Матвей провёл без очков.

«Филадельфия» перед матчем отставала от зоны плей-офф на восемь очков, что в нынешней ситуации является почти не отыгрываемым отставанием. Но победа в матче с «Тампой» могла дать хотя бы призрачную надежду коллективу Джона Тортореллы.

У «Тампы» в отсутствие главного бомбардира неожиданно нашлись другие герои, которые не так часто проявляют себя в нападении. Гонсалвес, Гиргенсонс и Аткинсон за весь сезон на троих забросили лишь семь шайб, но сегодня каждый из них пробил Самуэля Эрссона.

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Однако трёх шайб «молниям» для победы не хватило, «лётчики» в своём привычном стиле душили соперника и тоже отличились трижды в основное время. Особого внимания заслуживает гол Райана Пилинга, который очень эстетично уложил вратаря и завёл шайбу за ленточку.

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В овертайме голов не было, а в серии буллитов успешные попытки Мичкова и Типпетта принесли «Филадельфии» важную победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для Матвея это третья успешная попытка в нынешнем сезоне – он лидер НХЛ по данному показателю наряду с восемью другими игроками. У нас появился новый король буллитов? Похоже на то. По крайней мере, в этом элементе игры Матвей чувствует себя уверенно.