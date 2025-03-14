Мощное достижение Макдэвида! Он сделал шаг к умопомрачительному рекорду Гретцки

Финалиста последнего розыгрыша Кубка Стэнли «Эдмонтон» в последнее время немного лихорадит – «нефтяники» уступили в восьми встречах из 11 последних, выиграв в основное время только дважды. Сказать, что надо срочно бить тревогу в связи с неутешительными результатами, нельзя – все в команде понимают, что главные игры начнутся через месяц, а сейчас уже планомерно можно готовиться к четвёртой подряд встрече с «Лос-Анджелесом». Судя по положению в турнирной таблице, «Кингз» и «Ойлерз» вновь схлестнутся в первом раунде.

Коннор Макдэвид тоже не так ярок в последний месяц (Турнир четырёх наций выносим за скобки). С чем это связано, сказать трудно. Может быть, капитан «Эдмонтона» просто не торопится зажимать педаль газа.

В игре с «Нью-Джерси» всё самое интересное началось во втором периоде, когда команды обменялись голами и немного раскрыли игру. Макдэвид ушёл на второй перерыв, имея дежурный ассист на Леона Драйзайтля, который уверенной поступью следует за «Морис Ришаром».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вот на третьем отрезке очередной ассист Коннора совпал с большим достижением – 97-й номер стал первым игроком в XXI веке, которому удалось набирать минимум 60 голевых передач на протяжении девяти сезонов подряд. Рекорд по этому показателю, естественно, принадлежит Гретцки, который с 1979 по 1992 год отдавал минимум 60 ассистов – 13 сезонов подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Если вдуматься, это очень серьёзное достижение Макдэвида, который имеет все возможности через пять лет снести этот умопомрачительный рекорд Гретцки – главное, чтобы канадцу не помешали травмы.

Правда, порадоваться этому он вряд ли смог, так как «Нью-Джерси» после этого оформил две шайбы в ворота Скиннера и вырвал победу в основное время. Но результат этого матча совсем скоро забудется, а достижение точно останется в летописи НХЛ.