Всё о трансферах «Ак Барса» и жизни топ-клуба КХЛ. Интервью с Валиуллиным

Разговор о том, как живёт казанский гранд и чего ждать от «барсов» в плей-офф КХЛ.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву рассказал о трансферной стратегии команды, её жизни, планах, а также поделился мнением о главных и насущных вопросах нашей лиги.

«Знаете, как бывает: статья пустая, а заголовок у неё громкий»

— Концовка регулярного чемпионата получается для «Ак Барса» напряжённой. Как к этому относятся в клубе?

— Считаю, что ничего страшного в этом нет, есть возможность посмотреть на свои ошибки. Когда всё хорошо, то может замылиться глаз. Мы работаем по плану, утверждённому в начале сезона. Придерживаемся его содержания, доносим всё до ребят, исправляем недочёты, разбираем все поражения.

— С тренерским штабом Анвара Гатиятулина вы постоянно на связи?

— Коммуникация у нас ежедневная, без выходных. Я прекрасно вижу тренерскую работу, у каждого свой фронт. Они полностью разбирают всё игры — от и до.

— Кстати, обсуждали с главным тренером момент с Яшкиным и тренером Тертышным, который муссировался в прессе?

— Это эмоциональный эпизод, просто его так выхватила камера. Знаете, как бывает: статья пустая, а заголовок у неё громкий. Здесь то же самое: чисто игровой момент, просто тренер, возможно, сказал более импульсивно, но ничего такого.

— В коллективе у «Ак Барса» полный порядок?

— Да, у нас коллектив и команда очень хорошие.

— Не опасаетесь серии с топ-клубом Востока уже в первом раунде плей-офф?

— В плей-офф всё начинается с нуля, все серии до четырёх побед. Если ты идёшь за кубком, то нет разницы, какой соперник. Я всегда так говорил и буду говорить. Возможно, более сильный соперник даже поинтереснее. Плюс уверенность появляется.

Анвар Гатиятулин и игроки «Ак Барса» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Если плей-офф перекрёстный, то нужно начинать его с самого начала»

— Согласны, что конкуренция в лиге, в том числе в связи с введением жёсткого потолка зарплат, сильно увеличилась?

— Это чувствуется. Видно, какая плотность в конференциях, с первого по восьмое или седьмое место. Как в нашей конференции, так и в Западной. Непонятно, кто с кем сыграет в плей-офф, а раньше уже в декабре всё было ясно, игроков забирали в дедлайн. Сейчас лига действительно выровнялась, это интересно и для болельщиков: смотреть, как всё происходит и кто станет победителем.

— Нужно ли поднимать потолок и пол зарплат?

— Я считаю, что и потолок, и пол зарплат нужно поднимать для определённой конкуренции, а также в связи с инфляцией и изменением налоговых ставок. Периодически нужно заниматься этим вопросом, пришло время.

— Как вам идея перекрёстного плей-офф со второго раунда?

— Идея правильная. Может, где-то её надо докрутить. Если плей-офф перекрёстный, то непонятно, почему первый раунд играем в своей конференции? Либо играть полностью перекрёстный, либо в своих конференциях, где всегда было много интересных противостояний, да и болельщики привыкли. Моё мнение, повторюсь, такое: если плей-офф перекрёстный, то нужно начинать его с самого начала. Так будет более справедливо.

— Хотелось бы спросить вас про контракты игроков. После сезона у казанцев будет много свободных агентов. Работа в этом плане уже ведётся? Мы видим, что «Амур» договорился с Гальченюком, «Авангард» — с Окуловым. Есть и другие примеры.

— Мы со своими ребятами стараемся договариваться. Кто-то соглашается, кто-то откладывает до конца сезона. Например, продлили Миллера, Лучевникова, Кателевского. Некоторые ребята ждут окончания сезона, может, суммы контрактов будут немного разными. С тем же Гальченюком или Окуловым мы по регламенту не имели права вести переговоры до окончания их контрактов. Соответственно, они продлили соглашения со своими нынешними командами.

— С другими легионерами, помимо Миллера, общаетесь?

— По Петану смотрим, разговариваем с его агентом. Аналогично и с О'Деллом. Посмотрим, как они сыграют в плей-офф, там будет видно.

— По-прежнему иностранцем в КХЛ считается капитан команды Дмитрий Яшкин…

— Да, именно так.

— Вы хотите поработать над этим вопросом?

— В принципе, мы с ним разговариваем, но у нас нет такого, что нужно куда-то бежать и спешить. Мы укладываемся в лимит, а пять легионеров — это оптимально.

— В том же московском «Динамо» сделали россиянином Менелла — и вот вам дополнительное легионерское место.

— У нас нет такой задачи. Но, повторюсь, с Димой Яшкиным мы общались, по закону нужно выдержать определённый срок.

— Какая ситуация с Никитой Дыняком?

— У него ещё есть контракт на следующий сезон. Может, это агентская работа.

— Какие у вас отношения с агентом Никитой Квартальновым? У минского «Динамо», например, не очень.

— Мы со всеми агентами выстроили рабочие отношения. Есть определённая дистанция, главное — работа.

Марат Валиуллин и Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

«Смотрим, как будет развиваться ситуация с контрактом Димы Воронкова в «Коламбусе»

— Заканчивается контракт Александра Радулова с «Локомотивом». Возвращение форварда в Казань вы не рассматриваете?

— Почему? Всё всегда возможно.

— Вы с ним расстались нормально?

— Мы со всеми расставались нормально. И Вадима Шипачёва я поздравлял с его рекордами и круглыми датами.

— Нет сожаления, что не оставили Вадима у себя? Он сейчас в отличной форме в минском «Динамо».

— Сожаления нет. Мы с Вадимом в хороших отношениях, но всегда всему своё время. У разных клубов свои задачи. У нас пришёл новый тренерский штаб, который обрисовал, кого хочет видеть в команде. Расставание было сложным, однако пришлось это сделать.

— Есть ли намерения вернуть кого-то из ребят из Северной Америки? Как было с Князевым или Свечниковым.

— Мы смотрим, как будет развиваться ситуация с контрактом Димы Воронкова в «Коламбусе». Наблюдаем и общаемся с Ахтямовым, тренер вратарей за ним следит. Так что не забываем про наших ребят.

— Воронков — хороший хоккеист, но сложный в плане общения человек.

— Мы с ним переписываемся, общаемся. Он там притёрся, играет в первых звеньях. Очень сложно будет его убедить вернуться. Но всё возможно.

— Как оцените североамериканский и европейский рынки хоккеистов? Кто-то говорит, что они пустые. В том числе вмешались в ситуацию политические и санкционные дела.

— Иностранцы, приезжающие в Россию, хотят хорошие контракты. В нынешнее время им легче поехать в Беларусь или Казахстан.

— Но там не будет таких зарплат.

— Не будет, но, как я понимаю, там платят в валюте. И удобные денежные переводы в Канаду, США или Европу, так как нет санкций на банковский сектор и карты. В российских клубах в связи с этим определённые сложности случаются.

«Галимов уже забросил больше 30 шайб, сразу нарисовался «Анахайм»

— Прорывной сезон у Галимова, Сафонова. Приятно удивлены?

— Согласен. Они работают, через работу у них приходит определённый результат. Для меня как для генерального менеджера это сложно в плане дальнейших переговоров (улыбается). Галимов уже забросил больше 30 шайб, сразу нарисовался «Анахайм».

— Мне кажется, что это больше агентская работа.

— Нет. Насколько мне известно, интерес действительно есть. Считаю, что ребята молодцы. Где-то раскрепостились, в тактическом плане изменили некоторые вещи. Они всегда были одарёнными, просто не всегда всё шло так, как хотелось. В этом году пошло, дальше будем смотреть.

— Спустя время как бы оценили итоги обмена Юдина на Фальковского?

— Стёпой мы довольны, привыкает к новой для себя системе. Дима провёл у нас семь лет, ему нужно было сменить обстановку. Это хороший обмен для всех сторон.

— Зинэтула Билялетдинов, отпраздновавший накануне 70-летие, зачастил с поездками в Казань. Он здесь с дружественным визитом?

— Он частенько приезжает. Общается с тренерами «Барса», «Ирбиса», «Ак Барса». С Анваром Рафаиловичем у него давно хорошие отношения. Есть определённые консультативные действия, где-то что-то подсказывает. У Зинэтулы Хайдяровича колоссальный опыт, это должно помочь.