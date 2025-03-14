894 гола — это мелочь. Овечкин может побить величайший рекорд Гретцки

О Великой погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки было сказано уже немало. Добраться до легендарной отметки в 894 гола когда-то казалось просто нереальным. Более того, ещё перед стартом нынешнего сезона сохранялось ощущение, что Овечкин не сможет догнать Гретцки — как и никто другой в истории НХЛ.

Теперь же вопрос с рекордом кажется почти решённым. Сложно представить, что способно остановить капитана «Вашингтона».

Именно сейчас вполне разумно говорить о том, что Великая погоня постепенно отходит на второй план. На горизонте замелькала вполне реальная возможность побить величайший снайперский рекорд в хоккее.

О достижении Гретцки принято говорить в основном без всяких уточнений. Стоит помнить, что этот рекорд, о котором все говорят, — по количеству голов только в регулярных чемпионатах. Это всё ещё очень крутой и важный рекорд. А в англоязычной среде он приобретает более глубокий смысл, поскольку регулярка там называется просто season — «сезон», а плей-офф — postseason, то есть «после сезона». Так что рекорд Гретцки — это по-прежнему огромная величина в мире хоккея и спорта.

Но сейчас Овечкин семимильными шагами приближается к ещё более весомому достижению.

Ещё полгода назад казалось, что Алекс не сможет добраться до отметки в 894 гола в регулярных чемпионатах. А сейчас он гонится за общим снайперским рекордом Гретцки — по количеству шайб в регулярных чемпионатах плюс плей-офф! Безумие, не так ли?

В регулярках Ови забил 886 голов, в плей-офф — 72. Его суммарный голеадорский счёт равен 958 шайбам. Гретцки нанёс 894 точных броска в «сезонах» и 122 — в «постсезонах». Так что Величайший суммарно забил 1016 голов за карьеру в НХЛ.

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки Фото: Getty Images

Овечкин отстаёт всего на 58 шайб. И впереди у него ещё под сотню матчей в НХЛ: 16 — в текущей регулярке, минимум четыре — в плей-офф и 82 — в следующем чемпионате. А ведь «Вашингтон» в этом сезоне может забраться и подальше в розыгрыше Кубка Стэнли! А там ещё, вероятно, ждёт плей-офф и в следующем году.

Примечательно, что нападающий «столичных» может добраться до отметки в 894 шайбы быстрее, чем это сделал Гретцки. Канадец сыграл 1487 матчей, в то время как у Овечкина 1475 встреч. За 11 игр забить восемь голов? Александр в нынешнем сезоне уже проворачивал подобные снайперские дела, так что почему бы и нет?

По голам исключительно в плей-офф, однако, догнать Гретцки будет нереально. Уэйн за 208 матчей забросил 122 шайбы. Ови за 151 встречу оформил 72 гола. И тут нападающий занимает лишь 17-е место, в то время как канадец лидирует, и даже с отрывом.

В этом плане самым успешным для Гретцки стал розыгрыш-1984/1985. После сумасшедшего сезона с 73 голами и 208 очками в регулярке форвард «Эдмонтона» забросил 17 шайб и набрал 47 очков в плей-офф. Это личный снайперский рекорд Уэйна в постсезоне (и только шестой в истории НХЛ), а также бомбардирский рекорд за всю историю розыгрышей Кубка Стэнли. В том сезоне, к слову, «Ойлерз» взяли Кубок Стэнли.

Если брать только регулярные чемпионаты, то лучшим достижением Гретцки (и всея НХЛ) остаются сумасшедшие 92 гола в 80 матчах сезона-1981/1982. А если учитывать и плей-офф, то в кампании-1983/1984 нападающий «Эдмонтона» накидал ровно 100 (87+13) шайб в 93 встречах. Абсолютный рекорд НХЛ.

Для Овечкина же лучшим стал сезон-2007/2008, когда он забил 65 голов в регулярном чемпионате. Это был рекорд XXI века до предыдущей регулярки, когда Остон Мэттьюс наколотил 69 шайб.

В том же сезоне Ови установил личный лучший результат по количеству голов за регулярку плюс плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли он ещё четыре раза поразил ворота соперников и остановился на отметке в 69 шайб за целый сезон.

А вот личный рекорд в плей-офф Александр установил в чемпионский год. В розыгрыше-2017/2018 Овечкин забил 15 голов в 24 матчах и помог «Вашингтону» завоевать свой первый и на данный момент единственный Кубок Стэнли в истории.

Примечателен и тот факт, что по общему количеству шайб в истории НХЛ Овечкин уже давно второй. Горди Хоу, занимающий третье место, забил на 89 голов меньше — 869. Так что это уже давно дуэль только Ови и Гретцки.

Теперь капитана «Вашингтона» отделяет от общего рекорда Гретцки всего 58 шайб. До абсолютного рекорда — 59.

Сможет ли Овечкин добраться до этой отметки? Что ж, у него есть все шансы. В нынешней регулярке Алекс способен забить ещё голов восемь-девять. Следовательно, ему останется всего 50 точных бросков. Результаты плей-офф предсказать сложно, но если «Вашингтон» преодолеет стадию первого раунда, то ещё минимум шайб пять Ови точно забросит. А если «Кэпиталз» отправятся за Кубком Стэнли, на что также есть все шансы, то там и ещё 5-10 можно наколотить.

Так что на следующий сезон у Овечкина останется примерно от 35 до 45 голов. 35 за регулярку забить вполне возможно, 45 — уже сложнее. Вряд ли «столичные» пролетят мимо плей-офф, поэтому у капитана наверняка будет возможность пополнить снайперский счёт и в кубковых матчах.

Казалось, что Великая погоня Ови всегда будет рядом. Но однажды она закончится. Это подарит многим болельщикам настоящее, искреннее счастье. За ним последует небольшая грусть и ностальгия по, вероятно, главному событию в мире спорта в XXI веке. Однако перед нами — как и перед Овечкиным — откроются новые возможности. И мы станем свидетелями новой великой истории. Погони, которая по своей важности может превзойти даже поход за 895-м голом.