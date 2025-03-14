«Трактор» остался без тренера, но остановил «Авангард»! Все решил один странный эпизод

Билеты на встречу «Трактора» и «Авангарда» закончились за несколько дней до самой игры. Впрочем, за матчем следили не только с трибун омской арены: сошлись две команды, набравшие невероятную форму. Омичи выиграли 12 встреч подряд, челябинцы снова набрали ход, схожий с их осенним маршем по регулярке. Наконец, друг с другом могли сойтись два тренера-франкофона, которые ставят КХЛ на уши.

Однако Бенуа Гру в итоге на скамейку своей команды не вышел — сказалось недомогание. Врио главного тренера на этот матч стал Рафаэль Рише, 30-летний помощник, назначение которого прошлой весной воспринималось даже с бо́льшим скепсисом, чем приход малоизвестного Гру. Отвечающий за большинство и атаку канадец стал самым молодым главным тренером в истории КХЛ, обскакав другого канадца Коннора Кэмерона, который в 31 год успел поруководить «Медвешчаком» в его последние кахаэловские дни.

«Мы много говорили с Беном до матча, и он сказал мне оставаться самим собой, получить удовольствие от работы и довериться своим инстинктам», — сказал рекордсмен КХЛ перед встречей. В принципе, оба тренера мало что поменяли в составах — но Буше отказался от необычной для нашей лиги схемы с 11 форвардами, разменяв четыре полные пары на четыре полные звена. Обращало на себя внимание то, что первым центром стал Иван Игумнов.

Игра началась весело и вполне в той манере, которую можно было ожидать от команд двух канадских тренеров: много борьбы, особенно у бортов, быстрый переход из обороны в атаку, шайба не задерживалась в средней зоне. Тон периоду могло задать удаление Андрея Светлакова в первой же смене, однако «Авангард» таким подарком не воспользовался, хотя и заставил Фукале потрудиться. Счёт, правда, открыл «Трактор»: Глотов после борьбы, выигранной Бадди Робинсоном (и недовольного гула трибун, считавших это фолом), нанёс хлёсткий бросок в дальний угол.

Правда, на перерыв «Авангард» уходил с преимуществом. Омичи сравняли счёт благодаря хорошей работе на пятаке и выигранной борьбе, и Игумнов забил гол с помощью другого работяги Игоря Мартынова. А на последней минуте спецбригаде «ястребов» потребовалось всего восемь секунд, чтобы реализовать большинство. Правда, фол на Николае Прохоркине вызвал бурную реакцию: соцсети «Трактора» после фола на воспитаннике «Мечела» даже пожалели, что «Оскары» уже раздали.

Однако во втором периоде всё перевернулось ещё раз. После голевой передачи Робинсон отличился и сам — удачно подставил шайбу на пятаке. Вскоре «Авангард» в глупейшей ситуации остался втроём: после фола Мартынова «Трактор» играл на отложенном штрафе, вышел с шестью полевыми, и Наиль Якупов зачем-то со всей силы бросил по пустым воротам. Можно поспорить, было ли это после свистка или до, но игрок явно понимал, что происходило это на отложенном штрафе, и смысла в таком поступке вообще не было.

Ну а «Трактор» всего один этот бросок конвертировал в два гола. Минуту гости искали подступы к чужим воротам, стараясь не выпустить шайбу из зоны, и Максим Шабанов всё-таки нашёл рабочее решение с пасом на Виталия Кравцова. Второй гол пришёл уже формально в равных составах, но лишь через секунду после выхода оштрафованного — он никак не мог помешать Семёну Дер-Аргучинцеву добить шайбу в ворота.

Зато концовка вышла огненной. При «-2» на льду появились все лучшие форварды омичей, и Константин Окулов после красивейшей паузы переиграл Фукале, а Ткачёв и Буше записали себе по очку за передачи. Правда, уже в следующей смене «Трактор» снова забил — причём гол, начавшийся со вброса в зону, выглядел наигранной комбинацией, где Шабанов своим хитрым финтом расчистил место партнёрам, а Александр Кадейкин добивал шайбу с метра.

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Правда, и при «-2» в концовке «Авангард» дал надежду своим болельщикам и потрепал нервы челябинским: Прохоркин забил и передал привет медиа «Трактора». Многочисленные попытки занести шайбу регбийным путём успехом не увенчались, как и короткая возможность поиграть «6 на 4».

«Трактор» фактически гарантировал себе первое место на Востоке, а «Авангард» прервал свою 12-матчевую победную серию и упустил возможность подняться с шестого места. Впрочем, обе команды показали, что великолепно готовы к грядущему плей-офф, так что шестое место омичей может не быть для них проблемой.